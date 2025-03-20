埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、2025シーズン 「シルバーパートナー」契約更新のお知らせ

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COEDO KAWAGOE F.C株式会社


このたび、COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社は、以下に記載する企業様と2025シーズンのシルバーパートナー契約を更新することとなりましたことを発表いたします。



2025シーズンも多大なるご支援、心より感謝申し上げます。


今シーズンもどうぞよろしくお願い致します。



＊記載は五十音順、3月17日時点



■株式会社ISPアカデミー 様




【本社所在地】埼玉県川越市脇田本町24-3 ISPビル
【代表者】林和子　様
【ホームページ】https://isp-ac.co.jp/



■あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 埼玉西北支店様




【所在地】埼玉県川越市脇田本町1-7川越西口ビル3階
【代表者】支店長　山田高裕　様
【ホームページ】https://www.aioinissaydowa.co.jp/



■あおい歯科医院様





【所在地】埼玉県川越市砂新田2546-3
【代表者】院長　永倉義夫　様
【ホームページ】http://aoi.dentalmall.jp/



■株式会社工藤築炉工業所様




【本社所在地】埼玉県川越市石原町2-57-1
【代表者】代表取締役　工藤貴紀　様
【ホームページ】https://kd-brick.co.jp/



■株式会社Codience（コーディエンス）様






【本社所在地】埼玉県川越市東田町23-2 ドミ東田101


【代表者】代表取締役　大石懐子　様
【ホームページ】https://www.codience.net/



■株式会社C・B・H様(HATSUNEYA GARDEN)






【本社所在地】千葉県柏市あけぼの4-1-3 あけぼのビル2階
【代表者】代表取締役　早川和宏　様
【ホームページ】https://www.cbh-inc.co.jp/index.php



■株式会社ジムマネジメント様




【本社所在地】東京都新宿区西新宿6-14-1新宿グリーンタワービル21F
【代表者】代表取締役　甘利孝浩　様
【ホームページ】https://www.jimmanage.co.jp/



■株式会社だいね様




【本社所在地】埼玉県川越市府川147-1
【代表者】代表取締役　斉藤慶　様
【ホームページ】https://daineinc.com/



■並木造園株式会社様




【本社所在地】埼玉県川越市木野目1590-1
【代表者】代表取締役　小林勇次郎　様
【ホームページ】https://www.namizo-kawagoe.jp/



■株式会社Nex STEP様




【本社所在地】埼玉県東松山市下唐子1186-3
【代表者】代表取締役　坂中統輝　様
【ホームページ】http://www.nexstep3497.jp/



■株式会社DIRNS(BurgerCafe honohono)様




【本社所在地】埼玉県川越市元町1丁目8番地25
【代表者】代表取締役　大坪信介　様
【ホームページ】https://www.bc-honohono.com/



■株式会社ハートフル保険センター様




【本社所在地】埼玉県川越市東田町9-38
【代表者】代表取締役　南崎孝宏　様
【ホームページ】https://www.hoken-hic.co.jp/



■株式会社HALU様




【本社所在地】埼玉県川越市藤間192-5 埼京工機ビル3F-C
【代表者】代表取締役　佐久間雄大　様
【ホームページ】https://halu-koma.com/



■株式会社ビッズソリューション様




【本社所在地】埼玉県川越市宮下町2-1-2 福田ビル3F
【代表者】代表取締役　上野達志　様
【ホームページ】https://www.biz-solution.jp/



■株式会社 豊翔様




【本社所在地】埼玉県川越市中台２-19-20
【代表者】代表取締役　仁居弘一　様
【ホームページ】https://www.howshow.net/



■Mrs.hamburger（ミセス ハンバーガー）様




【本社所在地】埼玉県川越市連雀町8-1
【代表者】代表取締役　吉田隆人　様
【ホームページ】https://www.mrs-hamburger.com/



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


COEDO KAWAGOE F.C株式会社


Mail：info@c-kawagoe.com