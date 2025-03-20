埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、2025シーズン 「シルバーパートナー」契約更新のお知らせ
このたび、COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社は、以下に記載する企業様と2025シーズンのシルバーパートナー契約を更新することとなりましたことを発表いたします。
2025シーズンも多大なるご支援、心より感謝申し上げます。
今シーズンもどうぞよろしくお願い致します。
＊記載は五十音順、3月17日時点
■株式会社ISPアカデミー 様
【本社所在地】埼玉県川越市脇田本町24-3 ISPビル
【代表者】林和子 様
【ホームページ】https://isp-ac.co.jp/
■あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 埼玉西北支店様
【所在地】埼玉県川越市脇田本町1-7川越西口ビル3階
【代表者】支店長 山田高裕 様
【ホームページ】https://www.aioinissaydowa.co.jp/
■あおい歯科医院様
【所在地】埼玉県川越市砂新田2546-3
【代表者】院長 永倉義夫 様
【ホームページ】http://aoi.dentalmall.jp/
■株式会社工藤築炉工業所様
【本社所在地】埼玉県川越市石原町2-57-1
【代表者】代表取締役 工藤貴紀 様
【ホームページ】https://kd-brick.co.jp/
■株式会社Codience（コーディエンス）様
【本社所在地】埼玉県川越市東田町23-2 ドミ東田101
【代表者】代表取締役 大石懐子 様
【ホームページ】https://www.codience.net/
■株式会社C・B・H様(HATSUNEYA GARDEN)
【本社所在地】千葉県柏市あけぼの4-1-3 あけぼのビル2階
【代表者】代表取締役 早川和宏 様
【ホームページ】https://www.cbh-inc.co.jp/index.php
■株式会社ジムマネジメント様
【本社所在地】東京都新宿区西新宿6-14-1新宿グリーンタワービル21F
【代表者】代表取締役 甘利孝浩 様
【ホームページ】https://www.jimmanage.co.jp/
■株式会社だいね様
【本社所在地】埼玉県川越市府川147-1
【代表者】代表取締役 斉藤慶 様
【ホームページ】https://daineinc.com/
■並木造園株式会社様
【本社所在地】埼玉県川越市木野目1590-1
【代表者】代表取締役 小林勇次郎 様
【ホームページ】https://www.namizo-kawagoe.jp/
■株式会社Nex STEP様
【本社所在地】埼玉県東松山市下唐子1186-3
【代表者】代表取締役 坂中統輝 様
【ホームページ】http://www.nexstep3497.jp/
■株式会社DIRNS(BurgerCafe honohono)様
【本社所在地】埼玉県川越市元町1丁目8番地25
【代表者】代表取締役 大坪信介 様
【ホームページ】https://www.bc-honohono.com/
■株式会社ハートフル保険センター様
【本社所在地】埼玉県川越市東田町9-38
【代表者】代表取締役 南崎孝宏 様
【ホームページ】https://www.hoken-hic.co.jp/
■株式会社HALU様
【本社所在地】埼玉県川越市藤間192-5 埼京工機ビル3F-C
【代表者】代表取締役 佐久間雄大 様
【ホームページ】https://halu-koma.com/
■株式会社ビッズソリューション様
【本社所在地】埼玉県川越市宮下町2-1-2 福田ビル3F
【代表者】代表取締役 上野達志 様
【ホームページ】https://www.biz-solution.jp/
■株式会社 豊翔様
【本社所在地】埼玉県川越市中台２-19-20
【代表者】代表取締役 仁居弘一 様
【ホームページ】https://www.howshow.net/
■Mrs.hamburger（ミセス ハンバーガー）様
【本社所在地】埼玉県川越市連雀町8-1
【代表者】代表取締役 吉田隆人 様
【ホームページ】https://www.mrs-hamburger.com/
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
COEDO KAWAGOE F.C株式会社
Mail：info@c-kawagoe.com