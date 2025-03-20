ポルカドットスティングレイの新曲「推せ」がFM NACK5の野球中継番組「SUNDAY LIONS」テーマソングに決定！！

写真拡大 (全2枚)

株式会社エフエムナックファイブ


2025年1月8日で結成10周年を迎えた福岡出身の4人組バンド”ポルカドットスティングレイ”。


新曲「推せ」が4月6日(日曜日)から放送開始するFM NACK5の野球中継番組「SUNDAY LIONS」の


テーマソングに決定しました。



本楽曲は「推し！」活動とスポーツ観戦時の掛け声でもある「押せ！」をかけたポルカ的応援歌です。


ストレートなギターロックサウンドで、スリリングな感覚とスピード感溢れる楽曲となっています。



新曲「推せ」は、3月21日(金曜日)24時から放送される「ポルカ雫の刈り上げラボ」で初オンエアされます。是非、チェックしてみてください！



▼番組情報




【SUNDAY LIONS】


■FM NACK5「SUNDAY LIONS」


■毎週日曜日 12:55～ ※試合時間によって変動あり


■公式X：https://twitter.com/sundaylions795



【「ポルカ雫の刈り上げラボ」】


■公式X：https://x.com/kariage795


■番組HP：https://www.nack5.co.jp/program/kariage795/



【ポルカドットスティングレイ】


■HP： https://polkadot-stingray.jp/