ポルカドットスティングレイの新曲「推せ」がFM NACK5の野球中継番組「SUNDAY LIONS」テーマソングに決定！！
株式会社エフエムナックファイブ
2025年1月8日で結成10周年を迎えた福岡出身の4人組バンド”ポルカドットスティングレイ”。
新曲「推せ」が4月6日(日曜日)から放送開始するFM NACK5の野球中継番組「SUNDAY LIONS」の
テーマソングに決定しました。
本楽曲は「推し！」活動とスポーツ観戦時の掛け声でもある「押せ！」をかけたポルカ的応援歌です。
ストレートなギターロックサウンドで、スリリングな感覚とスピード感溢れる楽曲となっています。
新曲「推せ」は、3月21日(金曜日)24時から放送される「ポルカ雫の刈り上げラボ」で初オンエアされます。是非、チェックしてみてください！
▼番組情報
【SUNDAY LIONS】
■FM NACK5「SUNDAY LIONS」
■毎週日曜日 12:55～ ※試合時間によって変動あり
■公式X：https://twitter.com/sundaylions795
【「ポルカ雫の刈り上げラボ」】
■公式X：https://x.com/kariage795
■番組HP：https://www.nack5.co.jp/program/kariage795/
【ポルカドットスティングレイ】
■HP： https://polkadot-stingray.jp/