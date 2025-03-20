一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構

一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構が主催する、現在開催中（2025年3月17日（月）～3月22日（土））の「Rakuten Fashion Week TOKYO 2025 A/W」は、本日後半をスタートしました。会期前日の一般参加可能なイベントを皮切りに、多数の注目ブランドのショーやインスタレーション、デジタルプレゼンテーションが行われています。

TODA HALL & CONFERENCE TOKYO

本日のTODA HALL & CONFERENCE TOKYOでの最初のショーは、TOKYO FASHION AWARD 2025受賞ブランドの1つ「SATORU SASAKI」。ブランドとして初となるランウェイを開催し、“Primitive Future”をテーマに、赤やオレンジをキーカラーに、力強いコレクションを披露しました。

SATORU SASAKI 25A/WSATORU SASAKI 25A/WSATORU SASAKI 25A/W

25 A/WシーズンのOFFICIAL PARTNERパナソニックによる

「衣類スチーマーTouch & Tryイベント」

シワのばしだけでなく、洗わずに脱臭・除菌もできる、衣類スチーマーの最上位モデルと最新

モデルを体験いただけるTouch & Tryイベントを、公式会場TODA HALL & CONFERENCE TOKYOのホワイエで開催中。素材や形状にあわせた衣類スチーマーの使い方、大切な服を長く着るための衣類ケアのポイントをお伝えしています。ブースでは初日からショー来場者でにぎわいを見せていました。

日程：本日3月20日（木・祝）・21日（金）・22日（土）

会場：TODA HALL & CONFERENCE TOKYO ホワイエ

主催：パナソニック

オフィシャルウェブサイト：https://panasonic.jp/iron/

初の試みとしてタクシー動画プロモーションを実施中

東京エリアを走る一部のタクシーにて、Rakuten FWTとして初となるタクシー動画広告を3月23日（日）まで配信中。今季の見どころを2名のデザイナーにインタビューしました。動画はエディター／「CARTE BLANCHE」ディレクターの岡部駿佑氏が制作しました。移動中などで見かけた際はぜひ音ありでご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=X8j00HSNvsQ ]

後半も、実力のあるブランドやTOKYO FASHION AWARDおよびNEXT BRAND AWARD受賞ブランドを予定し、最終日に向けてさらに盛り上げていきます。

下記のYOUTUBEでは一部を除くショーのライブ配信を、インスタグラムではファッション・ウィークに関する様々なコンテンツを発信していますので、ぜひ各種SNSをご覧ください。

写真はすべて(C)JFWO



オフィシャルYOUTUBE

https://www.youtube.com/@jfwofficial(https://www.youtube.com/@jfwofficial)

オフィシャルWEBサイト

https://rakutenfashionweektokyo.com/jp/(https://rakutenfashionweektokyo.com/jp/)

公式スケジュール

https://rakutenfashionweektokyo.com/jp/#schedule(https://rakutenfashionweektokyo.com/jp/#schedule)



＜Rakuten Fashion Week TOKYO 2025 A/W 開催概要＞

会期：2025年3月17日（月）～3月22日（土）

主催：一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構

（理事長：下地 毅 事務局長：古茂田 博）

オフィシャルWEBサイト& SNS

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