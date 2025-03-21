【本日3/21 18時】『込山榛香 Official App』リリース！

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株式会社ANYLAND







株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）は、込山榛香の公式アプリを、2025年3月21日（金）18:00にリリースいたしました。



公式アプリでは、SNSのように込山榛香の写真や動画、テキスト投稿が楽しめる「タイムライン」や、込山榛香と一緒のチャット上でお話出来る「トークルーム」など、ここでしか体験できない機能が盛りだくさんです。



公式アプリは『込山榛香オフィシャルファンクラブ』にご登録いただいた


・メールアドレス


・パスワード


でログインが可能です。




▼ダウンロードはこちら


App store(https://apps.apple.com/us/app/id6743026192)


Google play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.komiyamaharukafc)




▼詳細はこちら
https://komiyamaharuka-fc.jp/news/detail/32ZHGzgkZl1dzb6TgEgX7w




【込山榛香 公式ファンクラブ詳細】


■名称：


込山榛香オフィシャルファンクラブ



■URL：


https://komiyamaharuka-fc.jp/



■プラン


月額：880円（税込）


年額：9,800円（税込）



■公式サイト会員限定コンテンツ：


・NEWS


・SCHEDULE


・PROFILE


・MOVIE


・PHOTO


・BLOG


・TICKET


・STORE


・MYPAGE


・TIMELINE（APP）


・TALKROOM（APP）





■株式会社ANYLANDについて


株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。




【会社概要】


会社名　 ： 株式会社ANYLAND


代表者　 ： 代表取締役　黒澤 隼人


所在地　 ： 〒150-0011　 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F


設立　　 ： 2019年12月


事業内容 ： ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など


URL　　 ： https://anyland.jp/