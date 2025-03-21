【本日3/21 18時】『込山榛香 Official App』リリース！
株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）は、込山榛香の公式アプリを、2025年3月21日（金）18:00にリリースいたしました。
公式アプリでは、SNSのように込山榛香の写真や動画、テキスト投稿が楽しめる「タイムライン」や、込山榛香と一緒のチャット上でお話出来る「トークルーム」など、ここでしか体験できない機能が盛りだくさんです。
公式アプリは『込山榛香オフィシャルファンクラブ』にご登録いただいた
・メールアドレス
・パスワード
でログインが可能です。
▼ダウンロードはこちら
App store(https://apps.apple.com/us/app/id6743026192)
Google play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.komiyamaharukafc)
▼詳細はこちら
https://komiyamaharuka-fc.jp/news/detail/32ZHGzgkZl1dzb6TgEgX7w
【込山榛香 公式ファンクラブ詳細】
■名称：
込山榛香オフィシャルファンクラブ
■URL：
https://komiyamaharuka-fc.jp/
■プラン
月額：880円（税込）
年額：9,800円（税込）
■公式サイト会員限定コンテンツ：
・NEWS
・SCHEDULE
・PROFILE
・MOVIE
・PHOTO
・BLOG
・TICKET
・STORE
・MYPAGE
・TIMELINE（APP）
・TALKROOM（APP）
■株式会社ANYLANDについて
株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。
【会社概要】
会社名 ： 株式会社ANYLAND
代表者 ： 代表取締役 黒澤 隼人
所在地 ： 〒150-0011 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F
設立 ： 2019年12月
事業内容 ： ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など
URL ： https://anyland.jp/