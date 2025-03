ノボテック（シンガポール）及びノイシュタット（日本）による日本の医療機器輸出ジョイントベンチャーのディバイディメッド（日本）の設立

DXDMed株式会社

2025年3月21日に、NovoTec Group Pte. Ltd.(以下「ノボテック」、本社所在地:シンガポール、取締役:今関源規)及びノイシュタットジャパン株式会社(以下「ノイシュタット」、事業所在地:東京都、代表取締役:鈴木計芳)はDXDMed株式会社(以下「ディバイディメッド」本社所在地:東京都)に出資し、医療機器の輸出等を主な目的とするジョイントベンチャーを設立することに合意し、投資契約書等を締結しました(以下「本件」)。

(左から、ノボテック取締役:今関源規、ノイシュタット代表取締役:鈴木計芳)

<本件の背景及び目的>

ノボテックは、シンガポール本社の企業で、ヘルスケア・テクノロジー事業への投資及び管理を専門としています。グループ会社を通じて、シンガポール、マレーシア、米国において、ヘルスケア業界におけるイノベーションと業務最適化を推進しています。ビジネス・ビルダー(事業開発者)として、ノボテックは、戦略的投資の知見とハンズオンの事業運営能力を融合し、深い業界知識と財務洞察力を活かして、生成AIや医療機器を含むヘルスケア・テクノロジー事業の成長と最適化を実現します。

ノイシュタットは、元銀行員の歯科医師及び発明家である鈴木計芳により創業された日本企業で、キツツキコントラ(下記<キツツキコントラの概要>ご参照)等の歯科医向け医療機器等の開発、製造及び販売等を日本国内で行っています。ノイシュタットは、キツツキコントラにより、東京都中小企業新興公社主催の世界発信コンペティション(2019年)で、製品・技術(ベンチャー技術)部門大賞等多くの受賞実績があり、革新的な医療機器等の開発を引き続き行っています。

ノボテックは、ノイシュタットの企業理念である「日本の歯科医の知恵を結集して世界の歯科医療の発展に寄与することを目指す!」に深く共感し、両社は、ノイシュタットの医療機器の輸出を推進する日本におけるジョイントベンチャーとしてディバイディメッドを設立することに合意するに至りました。斯かる背景から、ディバイディメッドは、その企業理念を「Make a Dent in the World!(世界に大きな影響を与えよう!)」とし、日本から世界に向けて、その設立時からグローバル志向の企業として、日本の革新的な技術に基づく高品質で信頼性の高い「Device By Doctor(ドクターによる機器)」の医療機器輸出を目的として、その企業名にDXD(ディバイディ)を冠しました(下記企業ロゴご参照)。ディバイディメッドは、ノイシュタット製品に限らず、日本のその他ベンチャー企業及び中小企業の卓越した医療機器及び医療サービスを世界に向けて発信及び提供するプラットフォーム形成を目標としてそのビジネスを促進し、5年後を目処に東証又はその他市場に上場することを企図しています。

(ご参考:ディバイディメッド企業ロゴ)

<キツツキコントラの概要>

従来は歯科医師の手の動作(通常毎分約60回の上下運動)で行われていた歯の根管治療(虫歯が歯髄まで進行して炎症・感染を起こした際の歯の根菅の治療)を特許技術に基づき機械化及び自動化し、毎分約5万から10万回の上下運動により、手作業では実現困難な速さと精度で歯の根管治療を行う画期的な歯科医療機器。通常の歯科医療機器のドリル回転運動ではなく、その上下運動からキツツキコントラと命名。日本の匠の技による高品質製品(特許取得済)で、日本の診療所約1,700での使用実績。

<関係者のコメント>

ノボテックの今関源規:「本件は、日本の厚生労働省による2024年5月発表の「ヘルスケアスタートアップの振興・支援に関する ホワイトペーパー」(チームリーダー:塩崎彰久厚生労働大臣政務官)の主旨にも合致した、日本の革新的な技術を有する医療機器の輸出促進を図る取り組みであり、ノボテックとしては、ディバイディメッドを通じてノイシュタットと協業を出来ることを光栄に存じます。また、ディバイディメッドとして、今後のビジネス機会に応じて、ノイシュタット以外の日本の医療機器関連企業との関係構築も行い、日本の優れた医療機器及び医療サービスの海外展開を共同して推進出来ればと考えています」。

ノイシュタットの鈴木計芳:「日本では厚生省(現厚生労働省)が約35年前の1989年に「8020運動」を開始しました。これは、当時の日本人の平均寿命である「80歳になっても20本以上の自分の歯を保つ」という目標であり、20本以上の歯があれば食生活にほぼ満足できるとされています。そのため、「生涯、自分の歯で食べる楽しみを味わえるように」という願いが込められています。十分な咀嚼機能の維持は消化器官への負担軽減にもつながり、日本人の長寿の要因の一つと考えられます。世界の平均寿命も2024年時点で約73歳となり、更に長寿化していく中で、日本だけでなく世界においても、自分の歯を残し、美味しく食べ、健康で長寿な人生を送ることが幸福につながると言えると思います。そのため、自分の歯を守るための治療、とりわけ根管治療は重要な役割を果たすと考えています。今般、ノボテックと協業し、日本の歯科システムを海外へ普及させる機会を得られたことは、世界の歯科医療の発展に貢献する上で大変喜ばしいことです。世界における良質な歯科医療を合理的なコストでの実現を目指し、今後とも新しい歯科医療機器の開発及び普及に努めてまいります」。

<会社概要>



ノボテックの概要

会社名: NovoTec Group Pte. Ltd.

住所:

Level 39, Marina Bay Financial Centre Tower 2, 10 Marina Boulevard, Singapore 018983

取締役: J. Sang Edward、今関源規等

設立: 2023年4月

主たる事業:

ヘルスケア・テクノロジー事業への投資及び管理並びにそのグループ企業による当該事業運営等

子会社及び関連会社: シンガポール、マレーシア、米国、日本

ウェブサイト: www.novotecgrp.com

ノイシュタットの概要

会社名: ノイシュタットジャパン株式会社

代表取締役: 鈴木計芳

住所: 東京都江戸川区南小岩 7-13-1

設立: 1996年4月

主たる事業:

キツツキコントラ等歯科医向け医療機器の開発、製造及び販売等

ウェブサイト: www.neustadtjapan.com

ディバイディメッドの概要

会社名: DXDMed株式会社

代表取締役: 今関源規(最高経営責任者)、鈴木計芳(最高技術責任者)

住所: 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー18階

設立: 2025年1月

持分(予定): ノボテック51%、ノイシュタット49%

主たる事業: 医療機器等の輸出等

ウェブサイト: www.dxdmed.com

<本件に関するお問い合わせ先>



DXDMed株式会社

電話:03-5789-5388

ウェブサイト(お問い合わせ):https://www.dxdmed.com/ja/contact-us