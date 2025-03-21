成長戦略の加速を目的とした「アライアンス推進部」を設置
エクシオグループ株式会社
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エクシオグループ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：舩橋哲也）は、成長戦略の加速を目的とした「アライアンス推進部」を、4月1日付で設置しますのでお知らせします。
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当社グループは、大きな変化の時代において「挑戦し続け、日本はもとよりグローバル社会から必要とされる企業グループであり続ける」ことを2030ビジョンに掲げ、企業価値を持続的に向上させていくため「成長に向けた積極的な投資」、「グループの強みを活かしたシナジーの発揮」を戦略の柱に据え、資本業務提携やM&Aを進め、新たな仲間とのシナジー創出を強力に推進しています。
これらの成長戦略に向けた取り組みをより迅速に遂行することを目的に組織を強化し、戦略的投資や出資、資本業務提携やM&Aを推進する「アライアンス推進部」を設置します。
今後は、新組織のもと、すべてのステークホルダーのために、成長戦略の取り組みを一層強化してまいります。
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1. 組織名称：アライアンス推進部（英語表記：Strategic Alliances Division）
2. 設 置 日：2025年4月1日
会社名：エクシオグループ株式会社
所在地：東京都渋谷区渋谷3丁目29番20号
代表者：代表取締役社長 舩橋 哲也
URL ：https://www.exeo.co.jp/