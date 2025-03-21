TVアニメ『FARMAGIA』LINEスタンプ・着せかえ　配信開始のお知らせ

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株式会社Creative Plus

　株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、TVアニメ『FARMAGIA』（(C)Marvelous Inc./FARMAGIA project）LINEスタンプ・着せかえの配信を開始したことをお知らせいたします。




■TVアニメ『FARMAGIA』とは

　『FAIRY TAIL』の真島ヒロがキャラクター＆モンスターデザインを担当したコンシューマーゲーム『FARMAGIA(ファーマギア)』がアニメ化！


　モンスターを種から育て収穫し共存する平和な魔界フェリシダに訪れる危機。強大な敵に、少年少女たちはどう立ち向かうのか…… 仲間と種(モンスター)と紡ぐ叛逆のファンタジーが今、始まる。



2025年1月10日(金)より、TOKYO MX、MBS、BS11にて放送中！


ABEMA、Lemino、アニメタイムズでも地上波同時配信中！


※ABEMA（無料放送）は毎週金曜23:30開始



アニメ公式HP：https://anime-farmagia.marv.jp/




■LINEコンテンツの配信はこちら

LINEスタンプ　TVアニメ『FARMAGIA』（40種類 100 コイン／250 円）
LINE STORE 　 https://line.me/S/sticker/30112730



LINE着せかえ　TVアニメ『FARMAGIA』（１種類 150 コイン／370 円）
LINE STORE 　 https://line.me/S/shop/theme/detail?id=d7344cda-35eb-4c61-b73b-7c3f60776b21




※参考情報


・株式会社エムアップホールディングス


代表取締役　　　美藤宏一郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業


URL　　　　　　https://m-upholdings.co.jp/




・株式会社Creative Plus


代表取締役　　　加藤周太郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業


URL　　　　　　http://www.creativeplus.co.jp/(https://m-upholdings.co.jp/)



■本件に関するお問い合わせ先


株式会社Creative Plus


お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp



以上