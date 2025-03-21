新人バーチャルアイドル「CottonCandy」待望の2ndシングル『君の一番じゃないなんて！』各音楽サイトにて配信スタート！

株式会社DeepMind Japan

株式会社DeepMind Japan（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白承珍）が運営する女性3人組バーチャルアイドル「CottonCandy」が、2ndシングル『君の一番じゃないなんて！』を2025年3月21日(金)にリリースいたしました！

『君の一番じゃないなんて！』は、大好きな人にとって“一番”の存在でありたいという女の子の純粋でまっすぐな気持ちを表現したアップテンポな楽曲です。キラキラとしたメロディーと心弾むリズムに乗せて、思いを届ける姿が描かれた、聴く人の心を前向きにしてくれる一曲となっています。

本楽曲はApple Music、Spotify、YouTube Musicなど、各種音楽サブスクリプションサービスで配信中です。

バーチャルの世界から届けられる彼女たちのエネルギッシュでポップな音楽を、ぜひお楽しみください！

『君の一番じゃないなんて！』

【配信リンク】https://sndo.ffm.to/oqj8wab

作詞：katter

作曲：katter

編曲：katter

アーティストプロフィール

「CottonCandy」は、姫宮(ひめみや)ばる、朝嵐(あざらし)なる、柊木(ひいらぎ)ゆゆの3人組女性バーチャルアイドル。2024年11月16日デビュー。「バーチャルアイドル」というジャンルの中で人気No.1を目指し、渦を巻いて大きくなる綿飴のように、多くの人を巻き込みながら大きな会場でライブをすることを目標に活動しています。

(左から)姫宮ばる、柊木ゆゆ、朝嵐なるグループSNS

○YouTube：http://www.youtube.com/@CottonCandy_artist_official

○X(グループ公式)：https://x.com/CottonCandy__JP

○X(姫宮ばる)：https://x.com/CC_HimemiyaBaru

○X(朝嵐なる)：https://x.com/CC_AzarashiNalu

○X(柊木ゆゆ)：https://x.com/CC_HiiragiYuyu

○TikTok：https://www.tiktok.com/@cotton_candy_official

○Instagram：https://www.instagram.com/cottoncandy_artist_official/

※公式HPおよびメンバー個人チャンネルは今後開設予定

企業情報

株式会社DeepMind Japanは、韓国の総合AIエンターテインメント会社 DeepMind Platform株式会社の日本支社として2024年7月1日に設立されたバーチャルアーティストマネジメント会社です。

企業HP：https://deepmindjapan.com/

お問い合わせ先

contact@deepmindjapan.com