＜ARTIDA OUD＞「atelier Ruchi」の鉱物 POP UP SHOPを開催

株式会社サザビーリーグ

ありのままの姿が放つ煌めき=Raw Scents of Glimmer をコンセプトに掲げるジュエリーブランドARTIDA OUD(アルティーダ ウード )(https://www.artidaoud.com/)は、2025年3月29日(土)および30日(日)の2日間、出雲の山の麓にある宝石店 “atelier Ruchi” のPOP UP SHOPを、渋谷区松濤の店舗兼ショールームである「THE ANOTHER MUSEUM(https://www.artidaoud.com/museum)」にて開催いたします。

当日は“atelier Ruchi”オーナーの廣澤瑛介氏も来訪し、彼が世界を駆け巡り収集した美しい鉱物たちをその背景にあるストーリーを伺いながら、直接ご覧いただけます。

自然が何万年もかけてうみだした鉱物のなかでも、まるでアートのようにインクルージョンが美しく、通常では目にすることのできない希少なものが厳選されて揃う貴重な機会。鉱物はルースのままご購入いただけるとともに、選んだ鉱物をそのまま唯一無二のリングとしてオーダーすることも可能です。

地球がうみだす神秘的なアートの世界をご堪能ください。

< 開催日程 >

3月29日(土)12:00 ~ 18:30

3月30日(日)12:00 ~ 18:30

< 場所 >

THE ANOTHER MUSEUM ARTIDA OUD

東京都渋谷区松濤 1-26-21

詳細を見る :https://www.artidaoud.com/news#news_id_600

一点モノリングの販売

POP UPの開催に合わせ、3月の1か月間は、atelier Ruchiの鉱物で仕立てた一点モノのリングを 「THE ANOTHER MUSEUM」店頭にて販売中。また、3月27日(木)にはオンラインストアでも限定数で、厳選された一点モノのリングが新作として発売されます。

希少な鉱物の特別展示

書籍「美しいインクルージョンの鉱物図鑑」の著者であるatelier Ruchi。 2025年3月29日(土)および30日(日)の2日間は、書籍内で紹介されている希少な鉱物を特別に展示いたします。自然のうみだしたアートをご覧いただける貴重な機会です。

写真:書籍「美しいインクルージョンの鉱物図鑑」/atelier Ruchiより

地球がうみ出した、唯一無二の一点モノリング

2025年3月27日(木)20:00 オンラインストア発売予定

【11号】[eden] One of a kind K10 インディゴライトリング 73,700yen (with tax)【9号】[eden] One of a kind K10 バイカラーオレゴンサンストーン リング 73,700yen (with tax)

【15号】[eden] One of a kind K10 ゲーサイト イン バイカラークォーツ リング 73,700yen (with tax)【13号】[eden] One of a kind K10 バイカラーサファイア リング 99,000yen (with tax)【15号】[eden] One of a kind K10 ロマネサイト イン シトリン リング 93,500yen (with tax)【11号】[eden] One of a kind K10 クリストバライト イン リビアングラス リング 88,000yen (with tax)【9号】[eden] One of a kind K10 クリソコラ イン カルセドニー リング 66,000yen (with tax)【11号】[eden] One of a kind K10 ブルーオパール リング 71,500yen (with tax)詳細を見る :https://www.artidaoud.com/item?category_id=135