DMM GAMESがサービスを展開しているPC/PS4＆PS5マルチコンバットオンラインゲーム『War Thunder』が2025年最初の大型アップデートでF/A-18戦闘攻撃機など30種類の新兵器！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)が運営するDMM GAMESにおいて、ガイジン・エンターテインメントと協業している『War Thunder』は、2025年3月18日(火)に大型アップデート「ホーネッツスティング(Hornet's Sting)」を実施しましたことをお知らせいたします。

2025年最初の大型アップデート「ホーネッツスティング(Hornet's Sting)」では、『War Thunder』に大きなスズメバチたちが針で刺してくるような強力機体やグラフィックス強化などを多数実装しました。大型アップデートにより追加した30種類以上もの新兵器を体験ください。

▼大型アップデート「ホーネッツスティング(Hornet's Sting)」

https://warthunder.dmm.com/news/detail/14246

▼『War Thunder』ビギナーズサイト

https://warthunder.dmm.com/lp

■危険なスズメバチたちが鋭い針で痛みを与える!待望の第4.5世代ジェット戦闘機の有名機体が多数登場!ロケーションもリアルな戦場風景に向上!

▼'HORNET'S STING' UPDATE / WAR THUNDER

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ufk9SI6q1GA ]

大型アップデート「ホーネッツスティング(Hornet's Sting)」では、某ハリウッド映画でも話題のアメリカ海軍艦上戦闘攻撃機や中国軍のJ-11戦闘機など30種類以上の新兵器に加え、3つのロケーションマップにおけるグラフィックスが最新技術により大幅強化しています。

●新兵器の一部紹介

F/A-18 ホーネット

まず、ご紹介するアメリカのF/A-18 ホーネットは、マクドネル・ダグラス社が開発した艦上戦闘攻撃機で、任務記号の戦闘機「F(Fighter)」と攻撃機「A(Attacker)」を統合された最初の機体です。大型アップデートのタイトル名にもなっている「ホーネット(Hornet:スズメバチの意)」の愛称で呼ばれ、湾岸戦争(砂漠の嵐)などアメリカ海軍・海兵隊が参加した作戦のほとんどで使用されました。今回はアメリカ軍にF/A-18AおよびF/A-18Cの派生型を追加し、スウェーデン軍はフィンランド空軍仕様F/A-18Cを利用できます。

J-11

そして、中国のJ-11(殲-11/殲撃十一型)は、ソ連製Su-27購入後に契約した輸出型Su-27SKのライセンス生産版です。国産のWS-10エンジン換装によりアフターバーナー時に12,500kgfを超える推力を生み出し、最高速度・加速力・上昇率が向上しています。J-11Bは、東側製と国産の高性能ミサイルと誘導爆弾を組み合わせて搭載可能です。

●ロケーションの一部紹介

「ライン川への進軍(Advance to the Rhine)」

さらに、兵器ばかりではありません。2024年の大型アップデート「ファイアバーズ(Firebirds)」におけるマップ「廃工場(Abandoned Factory)」に続いて、人気な3つのマップ「ライン川への進軍(Advance to the Rhine)」、「シナイ半島(Sinai)」、「ジャングル(Jungle)」のビジュアルを刷新しました。

マップ上のレイアウトはそのままパフォーマンスは落とさず、モデルやテクスチャなどアセットデータを大きくアップグレードしました。細かなオブジェクトにも手を入れ、大きく変貌を遂げた戦場を一目見てみてください。

その他、最新鋭戦闘機に欠かせない推力偏向ノズル(AoA制限解除)やインベントリ内の不要アイテムを交換するリサイクル機能というシステムの改良・修正も行っています。

大型アップデート「ホーネッツスティング(Hornet's Sting)」の詳しい内容については、公式サイトのお知らせをご覧ください。

▼大型アップデート「ホーネッツスティング(Hornet's Sting)」

https://warthunder.dmm.com/news/detail/14246

■ユニークなMLRS(Multiple Launch Rocket System:多連装ロケットシステム)兵器を逃すな!ここでしか手に入らない限定報酬が獲得可能なイベント開催!

2025年3月13日(木)20:00から3月27日(木)20:00まで開催の2025年春季陸上作戦「ロケットストーム(Rocket Storm)」を紹介します。戦車バトルへ参加し、ミッションポイントの条件をクリアした段階に応じ、イタリア軍の4輪式装甲兵員輸送車フィアット 6614に51mm多連装ロケット発射機搭載型や装飾品などのアイテムが獲得可能です。

報酬例:兵器へ自由に貼り付けられるデカールと地上車両に配置可能な3D装飾

ミッションポイントの進捗状況により有料通貨ゴールデンイーグルでの購入(スキップ)価格が割引され、条件達成が難しい場合は購入によりクリア扱いにすることも容易になりました。

ぜひ貴重な限定報酬が手に入る機会をお見逃しなく。

▼陸イベント「ロケットストーム(Rocket Storm)」:フィアット 6614 FIROS

https://warthunder.dmm.com/news/detail/14219

年に一度のエイプリルフールイベントや特別なシーズンイベントなど、皆さまにご期待いただけるアップデートやイベントを準備して参りますので、今後も『War Thunder』をよろしくお願いいたします。

▼公式サイト

http://warthunder.dmm.com/

▼公式X

https://x.com/WarThunderJP

▼公式フェイスブック

https://www.facebook.com/WarThunderJapan/

▼製品概要

タイトル:『War Thunder(ウォーサンダー)』

プラットフォーム:PC(DMM GAME PLAYER版) / PlayStation(R)4 & PlayStation(R)5

権利表記:Published by EXNOA LLC. (C) 2025 Gaijin Games Kft. All rights reserved.