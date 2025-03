ロロ・ピアーナ ジャパン株式会社

2025年3月20日、ジェレミー・ストロングは中国・上海で開催されたロロ・ピアーナの創業100周年を祝う初の展覧会 "If You Know, You Know. Loro Piana’s Quest for Excellence" のオープニング・ガラに、ロロ・ピアーナのビスポークの衣装を着用して出席しました。

