愛媛県の魅力あふれる逸品がリアル店舗出店スペース「SHIBUYA BASE」に集結！「EHIME HYAKKA POP UP STORE」が3月28日（金）から期間限定で開催

BASE株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役 CEO:鶴岡 裕太)が運営するネットショップ作成サービス「BASE(ベイス)」は、渋谷モディ1Fのリアル店舗出店スペース「SHIBUYA BASE(シブヤ ベイス)」にて、愛媛県と株式会社丸井(所在地:東京都中野区、代表取締役社長:青野 真博)が主催するイベント「EHIME HYAKKA POP UP STORE」が3月28日(金)から4月2日(水)の6日間にわたって期間限定で開催されることをお知らせします。

豊かな自然にはぐくまれた、愛媛県の美味しいものやこだわりのアイテムなど、愛媛ならではの魅力が詰まった5つのショップが集合します。都会にいながら、愛媛の空気を感じられるイベントとなっております。

<「SHIBUYA BASE」とは>

「BASE」を利用されているネットショップが、渋谷の一等地で期間限定の実店舗出店に挑戦できるリアル店舗出店スペースです。フードスペースとアパレル・雑貨スペースがあります。

丸井グループと「BASE」の協業により、2018年6月15日に渋谷マルイ1階にてオープン。その後、2021年6月24日に渋谷モディでリニューアルオープンして以来、これまで累計330を超えるショップが同スペースへ出店しています。個人やスモールチームが利用しやすいサービス設計で、出店に必要な什器や機材を無料で利用可能なほか、丸井グループと「BASE」が連携して販売や接客ノウハウをサポートすることで、リアル店舗を通じたファンとの交流やブランドの認知度向上、新規顧客の獲得など商機拡大の支援を実施しています。

■「EHIME HYAKKA POP UP STORE」開催概要

会 場 : 「SHIBUYA BASE」(渋谷モディ1階)

所 在 地 : 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-21-3

開催期間 : 2025年3月28日(金)~4月2日(水)の6日間

営業時間 : 11時00分~20時00分(最終日は15時00分 閉店)

施設HP : https://www.0101.co.jp/721

※状況により営業時間の変更、入場制限や入場整理券を配布する場合がございます。詳しくは、施設HPをご覧ください。

■出店ショップ

◆坂の上の猫 https://www.sakanouenoneko.jp(https://www.sakanouenoneko.jp/)

創作料理店「坂の上の猫」でデザートとしてつくったプリンが人気となり、全国に広く知ってほしいという思いからプリン専門店に生まれ変わりました。日本料理専門調理師がスイーツではなく「料理」として甘さを抑え、バランスにこだわったおいしいプリンを完成させました。

◆ジェラテリアUNO(ウノ) https://gelato.theshop.jp(https://gelato.theshop.jp/)

愛媛県産の生乳限定の牛乳や、柑橘類を始めとする愛媛県産のフレッシュ素材を使用したジェラートです。素材の魅力をお楽しみいただけるよう、無香料、無着色を基本とし、本場イタリアの製法で製造しています。

◆玉井民友商店 https://tamaitukean.theshop.jp(https://tamaitukean.theshop.jp/)

玉井民友商店は伊予の小京都「愛媛大洲」で大正4年に創業し、創業110周年を迎えました。野菜の漬物の加工を中心に事業をしていますが、もともとさつま芋の産地だった大洲市上須戒地区でさつま芋の自社栽培を始め、さつま芋の加工をスタートさせました。

◆フレッシュつちやま https://naomiyo.official.ec(https://naomiyo.official.ec/)

フレッシュつちやまのある愛媛・吉田町は、「みかんのふるさと」と呼ばれるほど、おいしい柑橘類の生産に適した小さな田舎町です。恵まれた土地で育つ元気なみかんの木は、本当に甘くて味の濃い果実が実ります。その時一番の「おいしい」をぜひお楽しみください。

◆Little Branch https://littlebranch.theshop.jp(https://littlebranch.theshop.jp/)

暮らしの中に森を。自ら森に入りながら、愛媛の木を使ってアクセサリーや日用品などをつくっています。無垢のヒノキやカエデなどの耳飾りやブローチ、ヘアアクセサリーはとても軽い付け心地でストレスなく着けられます。

■開催特典

<愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」グリーティング>

3月29日(土)・30日(日)の2日間、愛媛県のイメージアップキャラクター「みきゃん」が登場します。

※グリーティングの日程は予告なく変更・終了する場合があります。

<お買上先着プレゼント>

「EHIME HYAKKA POP UP STORE」でお買上げいただいた方に、「みきゃんオリジナルノベルティ」として、みきゃんのクリアファイル、ノート、ボールペンをプレゼントします 。3種類の中から1つ、お好きな商品をお選びいただけます。

※お一人さま1会計1点のプレゼントになります。

※各日先着100名さまの数量限定プレゼントになります。

※ノベルティの数に限りがあるため、お好きなものをお選びいただけない事がございますので予めご了承ください。

<エポスカード新規ご入会特典>

期間中、SHIBUYA BASEにてエポスカードに新規ご入会いただきますと、「みきゃんオリジナルエコバッグ」をプレゼントします。

▼注意事項

- 特典は当イベント期間中に、SHIBUYA BASEにてご入会された方が対象です。- 記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。- 特典はなくなり次第終了となります。- Webからのご入会は特典対象外となりますのでご注意ください。- 特典は新規ご入会の方に限ります。- お申込みには、別途審査がございます。場合によってはお申込みいただけない事がございますので予めご了承ください。- お申込み条件は満18歳以上の方です。(高校生を除く)

<開催記念!愛媛百貨×マリオンクレープ>

「EHIME HYAKKA POP UP STORE」の開催を記念して、渋谷モディ1階のマリオンクレープにてコラボクレープの数量限定で販売も予定されています。

◆コラボクレープ

まるごとみかんクレープ 800円(税込)

愛媛県産の高級かんきつ「せとか」を使用した開催期間限定販売のクレープです。こちらのコラボクレープ1個ご購入につき「みきゃんオリジナルハンカチ」のプレゼントが予定されています。

※お一人1日1枚になります。

※枚数限定になります。

「SHIBUYA BASE」は、今後も丸井グループと協業しながら、ブランドとファンの新たな出会いを生み出す空間として、個人やスモールチームのリアル店舗出店を支援してまいります。

○ 「BASE」が運営するリアル店舗について https://morebase.jp(https://morebase.jp)

現在「BASE」では、リアル店舗出店スペース「SHIBUYA BASE」(渋谷モディ1F/東京)をはじめ、全国の商業施設でショップオーナーが気軽に出店・出品に挑戦できるスペースを提供しています。すべてのスペースで、運営に必要な什器や機材を無料で提供しており、初期費用・固定費用等はかからず、無料もしくは、商品が売れた際のみ手数料が発生するシステムで、リスクなくリアルでの販売に挑戦することが可能です。

○ ネットショップ作成サービス「BASE」 https://thebase.com(https://thebase.com)

「BASE」は、誰でも簡単にネットショップが作成できるサービスです。商品の企画・生産・製造等、クリエイティブな活動をされている個人・法人、地域活性を支援する自治体等の行政をはじめ、230万ショップにご利用いただいています。

「BASE」では、すべての人々が自分のブランドを持ち「自分らしい自由な生き方」が実現できるように最適化されたサービスを提供しており、導入が簡単な決済機能、ノーコードで設定できるデザインテーマ、トランザクション解析ツール、CRM機能、文章作成の業務を軽減する機能「BASE AIアシスタント」など、簡易な操作で利用できる幅広い機能によってショップ運営をサポートしています。個人や少人数のチームでもより効率的で効果的なネットショップ運営を実現し、ものづくりをはじめとしたショップオーナー様にしかできない価値づくりに向き合うための時間”クリエイティブタイム”創出や、売上向上をサポートしています。

料金プランは初期費用・月額費用などの固定費が不要で、商品が売れた際の手数料のみで利用できる「スタンダードプラン」と、月額費用が必要ですが業界最安水準の手数料で利用できる「グロースプラン」の2つのプランを提供しており、ショップの規模を問わずご利用いただけることも特徴です。

<「BASE」の情報発信について>

オウンドメディア「BASE U」や、公式SNSを通して、拡張機能「BASE Apps」の新機能の紹介や、活用方法、「BASE」をご利用のネットショップのインタビュー記事など、「BASE」を最大限に活用してショップを運営するノウハウを発信しています。

- オウンドメディア「BASE U」: https://baseu.jp- 「BASE」公式X @BASEec: https://x.com/BASEec- Instagram @BASEec: https://www.instagram.com/baseec- 「BASEコミュニティ」公式X @BASEecCommunity: https://x.com/BASEecCommunity

ネットショップ作成サービス「BASE」は、サービスの提供やショップオーナー様との活動を通じて、クリエイターエコノミーの推進・支援、DE&Iの実現に取り組んでおります。

【会社概要】

会 社 名: BASE株式会社 (英語表記 BASE, Inc.)

代 表 者: 代表取締役CEO 鶴岡 裕太

所 在 地: 〒106-6237 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 37F

設 立: 平成24(2012)年12月11日

資 本 金: 86億6,910万円(2023年12月末日現在)

U R L : https://binc.jp

事 業 内 容: ネットショップ作成サービス「BASE」、購入者向けショッピングサービス「Pay ID」、資金調達サービス「YELL BANK」の企画・開発・運営

関 連 会 社: PAY株式会社、want.jp株式会社

BASEは、「Payment to the People, Power to the People.」の企業ミッションのもと、プロダクトを通じて経済活動が活発に行われる環境構築に取り組み、個人・スモールチームの可能性を広げるパートナーとして、皆様の活動に寄り添います。