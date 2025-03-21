プロeスポーツチーム「REJECT」のApexLegends部門、新ロスターを発表！

株式会社REJECT

このたび、プロeスポーツチーム「REJECT」を運営する株式会社REJECT（本社：東京都文京区、代表取締役：甲山翔也、以下 REJECT）のApex Legends部門は新ロスターを発表いたします。



REJECTは、これまで国内外の大会にて数々の実績を積み重ね、世界の舞台で戦い続けてまいりました。新たなロスターの編成により、今後さらなる高みを目指していく所存です。

新ロスターには、世界大会出場経験を持つ選手や、高い人気と実力を誇るトッププレイヤーが集結。個々のスキルはもちろん、チームとしての完成度を高め、より一層強固な布陣で挑んでまいります。

REJECT Apex Legends Div. 新ロスター

-#11 Euriece（[https://twitter.com/realEuriece]）

-#06 Raygh（[https://twitter.com/Raygh_fps]）

-#04 MiaK（[https://twitter.com/MiaKnightley]）

-#01 wabu（コーチ）（[https://x.com/deep_learning_F]）



【REJECTについて】

REJECTは2018 年発足のプロe スポーツチーム。

世界的に人気なゲームタイトルを取り扱い、現在10タイトルの部門を保有。

累計賞金獲得額国内1位の実力派チームであり、モバイルシューティングゲームでは日本トップの実績を誇る。

『PUBG MOBILE』部門は12度の世界大会を経て2024年悲願となる日本チーム初の世界一を獲得。

また、『Apex Legends』部門はALGS2024にて、APAC NORTH地域初となる世界一を獲得。

【株式会社REJECT 概要】

会社名：株式会社REJECT（リジェクト）

代表者：代表取締役 甲山翔也

設立：2018年12月

本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 8階

事業内容：eスポーツ関連事業

ウェブサイト：https://REJECT.co.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社REJECT

メールアドレス：contact@REJECT.co.jp

採用ページ：https://REJECT.co.jp/recruit/