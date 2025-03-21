プロeスポーツチーム「REJECT」のApexLegends部門、新ロスターを発表！

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株式会社REJECT




このたび、プロeスポーツチーム「REJECT」を運営する株式会社REJECT（本社：東京都文京区、代表取締役：甲山翔也、以下 REJECT）のApex Legends部門は新ロスターを発表いたします。

REJECTは、これまで国内外の大会にて数々の実績を積み重ね、世界の舞台で戦い続けてまいりました。新たなロスターの編成により、今後さらなる高みを目指していく所存です。


新ロスターには、世界大会出場経験を持つ選手や、高い人気と実力を誇るトッププレイヤーが集結。個々のスキルはもちろん、チームとしての完成度を高め、より一層強固な布陣で挑んでまいります。


REJECT Apex Legends Div. 新ロスター

-#11　Euriece（[https://twitter.com/realEuriece]）


-#06　Raygh（[https://twitter.com/Raygh_fps]）


-#04　MiaK（[https://twitter.com/MiaKnightley]）


-#01　wabu（コーチ）（[https://x.com/deep_learning_F]）

【REJECTについて】


REJECTは2018 年発足のプロe スポーツチーム。


世界的に人気なゲームタイトルを取り扱い、現在10タイトルの部門を保有。


累計賞金獲得額国内1位の実力派チームであり、モバイルシューティングゲームでは日本トップの実績を誇る。


『PUBG MOBILE』部門は12度の世界大会を経て2024年悲願となる日本チーム初の世界一を獲得。


また、『Apex Legends』部門はALGS2024にて、APAC NORTH地域初となる世界一を獲得。



【株式会社REJECT 概要】


会社名：株式会社REJECT（リジェクト）


代表者：代表取締役　甲山翔也


設立：2018年12月


本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 8階


事業内容：eスポーツ関連事業


ウェブサイト：https://REJECT.co.jp/



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


株式会社REJECT


メールアドレス：contact@REJECT.co.jp


採用ページ：https://REJECT.co.jp/recruit/