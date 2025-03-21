「就労支援×フラワーショップ」の新しいかたち

人財クリエイション株式会社

就労継続支援B型事業所が運営するフラワーショップ「flower shop Style＋泉佐野」

泉佐野駅近くに新規開店！

人財クリエイション株式会社（本社：大阪市阿倍野区）が運営する就労継続支援B型事業所「ハートフェルト・フローラル・プロジェクト泉佐野」は、2025年3月11日（火）、南海本線「泉佐野駅」すぐの好立地に、新たなフラワーショップ「flower shop Style＋泉佐野」をオープンいたしました。

本店舗は、福祉と地域を花でつなぐ拠点として、利用者が実際の店舗業務やオンラインショップ運営に関わる、実践型の支援を特徴としています。

flower shop Style+泉佐野

【主なお仕事内容】

◆お花屋のお仕事

- 店舗内での水替えや、観葉植物や花苗への水やり- POP作成などの販売補助業務- 店舗での清掃・接客作業など- ECサイトで販売される胡蝶蘭やお花の発送作業- 地域スーパーで販売するためのミニブーケやドライフラワーの制作など、利用者の方の特性に応じた様々なお花屋さんのお仕事をしていただきます。

ブーケ作成胡蝶蘭のラッピング

◆PC業務

- オンラインショップの商品登録、データ入力などの作業で、PCスキルの向上を支援- 登録対象サイト： ・胡蝶蘭通販ベストフラワー（https://best-flower.jp/） ・胡蝶蘭 ジャストフラワー（https://just-flower.jp/） ・胡蝶蘭 花蝶風月（https://kachou-fugetsu.com/）

【就労継続支援体制】

- 工賃：1時間あたり200円～- 特典：食事提供・送迎サービスあり（応相談）- 資格取得支援：NFD/フラワー装飾技能士など、専門資格の取得を全力でサポート（多数実績あり）- 安心の環境：利用者とスタッフが互いに支え合う、アットホームな空間です

【flower shop Style+ではオープン記念キャンペーン実施中！】

2025年3月11日（火）～3月25日（火）の期間中、以下の記念キャンペーンを開催いたします。

- 店内商品20%OFF！- Instagramフォロー・LINE会員登録・お花の定期便ご契約で選べる特典 ⇒ ミニドライフラワー 、一輪巻などをプレゼント！

【flower shop Style+ 店舗概要】

- 店舗名：flower shop Style＋泉佐野- 所在地：大阪府泉佐野市栄町5-5- アクセス：南海本線「泉佐野駅」より徒歩5分- オープン日：2025年3月11日（火）- 営業時間：10:30～17:30

【運営事業所一覧】

ハートフェルト・フローラル・プロジェクトは関西圏に複数の拠点を展開中。

- 垂水（神戸市垂水区 垂水駅すぐ）：https://tarumi.hffp-b.com/(https://tarumi.hffp-b.com/)- 板宿（神戸市須磨区 板宿駅すぐ）：https://itayado.hffp-b.com/(https://itayado.hffp-b.com/)- 茨木（茨木市 沢良宜駅すぐ）：https://ibaraki.hffp-b.com/(https://ibaraki.hffp-b.com/)- 寺田町（大阪市天王寺区 寺田町駅すぐ）：https://teradacho.hffp-b.com/(https://teradacho.hffp-b.com/)- 松原（松原市 河内松原駅すぐ）：：https://matsubara.hffp-b.com/(https://matsubara.hffp-b.com/)- 門真市（門真市 門真市駅徒歩8分）：https://kadoma.hffp-b.com/(https://kadoma.hffp-b.com/)- 泉佐野（泉佐野市 泉佐野駅 徒歩3分）：https://izumisano.hffp-b.com/(https://izumisano.hffp-b.com/)見学会・体験会 随時開催中>> https://hffp-b.com/contact/(https://hffp-b.com/contact/)

【本件に関するお問い合わせ】

■事業所：ハートフェルト・フローラル・プロジェクト泉佐野

住所：大阪府泉佐野市上町2丁目3-8 ポートサイドビル1F

TEL：072-489-6797

URL：https://hffp-b.com/(https://hffp-b.com/)

■運営法人：人財クリエイション株式会社

本社：大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス32F

TEL：06-6115-8277

福祉×花の可能性を広げる、新たなチャレンジにどうぞご注目ください。