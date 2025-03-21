福岡市「東平尾公園（大谷広場）」リニューアルオープン(ニュースリリース)
この度、大和ハウスグループの大和リース株式会社(本社：大阪市中央区、社長：北 哲弥)を
代表とする企業グループは、2025年4月1日（火）より福岡県福岡市の「東平尾公園（大谷広場）」の管理運営業務を開始します。当グループは、「Play with～みんなが遊ぶ、みんなで遊ぶ公園～」をコンセプトに「Park-PFI（公募設置管理制度）」による事業として、民間のアイデアとノウハウを活かし、利便性の向上を図るとともに、市を代表する子どもの遊び場を再整備しました。
https://otanihiroba-higashihirao.com/
東平尾公園（大谷広場）全景イメージパース ※イメージであり実際とは異なる場合があります。
■東平尾公園について
東平尾公園は、1976（昭和51年）に開園した総合公園で、陸上競技場やサッカースタジアム、テニス場などの大規模なスポーツ施設を有しています。また公園内の大谷広場は、子どもの遊び場として草スキー場、ローラー滑り台、アスレチック遊具など多数の遊具があります。
■公園概要
公園名称：東平尾公園（大谷広場）
所在地：福岡県福岡市博多区東平尾公園424他
公園面積：約86.3ha（大谷広場3.1ha）
公園種類：総合公園
施設概要（大谷広場）：
みんなの遊びの広場（インクルーシブ遊具設置）
管理事務所（改修）、カフェ（新設）、展望デッキ（新設）
草スキー（大小2面改修）、冒険のとりで（アスレチック建替え新築）
ローラー滑り台（改修）、じゃぶじゃぶ池（改修）
芝生の丘、芝生広場、山頂広場、森の広場、山登りの路
※一部2026年春オープン（園内マップ参照）
駐車場台数：第一駐車場67台、第二駐車場110台（計177台）
駐輪台数：10台
ホームページ：https://otanihiroba-higashihirao.com/
テナント：
タリーズコーヒー 4月1日（火）9：00オープン
【営業時間】平日9：00～20：00 土日祝8：00～20：00
駐車場入庫可能時間 7：00～21：00（出庫は24時間可能）
■園内マップ
■広場内イメージパース
※イメージであり実際とは異なる場合があります
■事業概要
2023年3月に福岡市より公募された「東平尾公園（大谷広場）整備・管理運営事業」にて当社を代表とする企業グループが選定されました。
事業名：「東平尾公園（大谷広場）整備・管理運営事業」
選定日：2023年8月14日
事業者：
【代表企業】
大和リース株式会社
【構成企業】
株式会社エスティ環境設計研究所
木下緑化建設株式会社
株式会社才田組
株式会社コトブキ
タリーズコーヒージャパン株式会社
事業期間：２０年間（２０２5年4月1日から２０４5年３月３１日）
業務内容：
【Park-PFI業務（公募設置管理制度）】
１.公募対象公園施設の整備・運営
２.インクルーシブ遊具整備
３.コインパーキング運営
【指定管理業務】
１.施設維持管理
２.植栽育成管理
３.清掃およびゴミ収集と処理
４.巡視および警備
５.保守点検
６.施設の修繕
【その他公園施設整備業務】
１.園路、広場、植栽等整備
２.東屋等整備
３.遊戯施設整備
４.駐車場、便所、手洗い整備
５.管理事務所、掲示板、照明施設整備
■開業記念式典について
4月1日（火）のリニューアルオープンに先立ち、3月28日（金）11：00より、芝生広場にてリニューアルオープンセレモニーを執り行います。またセレモニー終了後、近隣の幼稚園児を招いてリニューアル体験会を実施します。
■アクセスマップ
■大和リースの公園関連事業について
当社はPark-PFIや指定管理者制度を活用したパークソリューションに取り組んでいます。
都市公園の魅力と利便性の向上を図るために、民間のノウハウを活かし、カフェやショップなどの集客施設を全国で36ヶ所整備・運営しています。（2025年1月末時点）
公園関連事業一覧 https://www.daiwalease.co.jp/service/ppp/park_list.html