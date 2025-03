正義×恋愛×笑いが揃った痛快捜査時代劇！INFINITEのエル（キム・ミョンス）主演の『暗行御史＜アメンオサ＞～朝鮮秘密捜査団～』DVD-BOX 1,2が4/4（金）発売決定！

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、韓国ドラマ『暗行御史<アメンオサ>~朝鮮秘密捜査団~』のDVD-BOX 1,2を2025年4月4日(金)12時より自社が運営するオンラインストア【U-NEXT Asia ONLINE STORE】にて発売いたします。

『暗行御史<アメンオサ>~朝鮮秘密捜査団~』は、民衆の無念を晴らすために、不正腐敗に立ち向かっていく朝鮮時代の秘密捜査官”暗行御史(アメンオサ)”と御史団の仲間たちによる痛快な活躍を描いたコミカル・ミステリー時代劇です。笑いと恋愛を組み込みながら、展開されていく、スリリングな捜査劇が視聴者の関心を集め、韓国地上波KBSで同時間帯視聴率1位を記録しました。

主演を務めたINFINITEのエル(キム・ミョンス)が、昼は官僚、夜は仲間と賭け事をする遊び人という、主人公ソン・イギョムに扮し、はじめは目標も野望もなく生きてきたイギョムが、暗行御史となったことで正義の心に火をともし、民を苦しめる悪徳高官たちに立ち向かっていく様子を見事に表現。時にかっこよく、時にコミカルなイギョムの軽やかな姿は、視聴者にときめきを与えます。

また、捜査助手の茶母(タモ)のホン・ダイン役を『ザ・ミッドナイトスタジオ ~恋人は訳ありカメラマン~』『梨泰院クラス』のクォン・ナラが務め、妓生として潜入するダインの美しさを完璧に表現し、魅了します。そんなダインと、イギョムの恋の行方は見どころポイントです。

そして、イギョムの従者のパク・チュンサム役を『結婚してYOU』『私の夫と結婚して』のイ・イギョン務め、豊かな表現力と話術でドラマの中に笑いと癒しを与えます。そんな3人が抜群の相性をみせた、イギョム、ダイン、チュンサムの御史団。物語の中で彼らが協力し成長していく姿に、どんどん夢中になっていきます。

『暗行御史<アメンオサ>~朝鮮秘密捜査団~』DVD-BOX 1,2には、本編韓国語版に加え、日本語吹替版を収録。メイキングや、出演キャストによる撮りおろしインタビューなど、豪華特典映像も。封入特典には、キム・ミョンスの撮りおろし写真や、ドラマの名シーンを使用した豪華ポストカードが封入されます。U-NEXT Asia ONLINE STORE限定発売です。痛快捜査時代劇『暗行御史<アメンオサ>~朝鮮秘密捜査団~』DVD-BOX 1,2をぜひご購入下さい。

『暗行御史<アメンオサ>~朝鮮秘密捜査団~』作品情報

原題:암행어사: 조선비밀수사단

製作国:韓国

製作年:2020年

【スタッフ】

演出:キム・ジョンミン、イ・ミンス

脚本:パク・ソンフン、カン・ミンソン

【キャスト】

キム・ミョンス(エル)、クォン・ナラ、イ・イギョン、イ・テファン ほか

【ストーリー】

暗行御史が突然失踪し、その存在が朝廷で議論される中、王は新たな暗行御史を求めていた。そんな時、賭博の罪で義禁府に捕まった弘文館の文官ソン・イギョム。都承旨のチャン・テスンは、もとは優秀だった彼を暗行御史に任命するのだった…。

Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2021 KBS. All rights reserved

『暗行御史<アメンオサ>~朝鮮秘密捜査団~』DVD-BOX 1,2 商品情報

【発売日時】

2025年4月4日(金)12時00分

【発売】

U-NEXT Asia ONLINE STOREにて限定発売

https://eshop.unext-asia.jp/

【価格】

DVD-BOX 1 27,000円(税込価格 29,700円)第1話~第12話+特典映像

DVD-BOX 2 27,000円(税込価格 29,700円)第13話~第24話(最終話)+特典映像

【特典映像内容・封入特典詳細】

<DVD BOX 1>

本編518分+特典映像95分/片面1層7枚/7枚組

音声:韓国語/日本語(2.0ch ステレオ)

字幕:日本語字幕/吹替用字幕

※特典映像は韓国語音声、日本語字幕のみ

■本編映像

第1話~第12話

■特典映像 95分

・制作発表記者会見インタビュー(キム・ミョンス × クォン・ナラ)

・台本読み合わせ メイキング

・ポスター撮影 メイキング

・第1話~第12話 メイキング

・あいうえお作文リレー(キム・ミョンス × クォン・ナラ × イ・イギョン)

・キャラクタートーク(キム・ミョンス × クォン・ナラ)

・韓国版予告映像

・韓国版コメント映像

・日本版予告映像

・日本版コメント映像

・キム・ミョンス スペシャルインタビューPart 1

・イ・イギョン スペシャルインタビューPart 1

・イ・テファン スペシャルインタビューPart 1

■封入特典

・ブックレット(16P)

・ポストカード 5枚

<DVD BOX 2>

本編525分+特典映像85分/片面1層7枚/7枚組

音声:韓国語/日本語(2.0ch ステレオ)

字幕:日本語字幕/吹替用字幕

※特典映像は韓国語音声、日本語字幕のみ

■本編映像

第13話~第24話(最終話)

■特典映像 85分

・第13話~第24話 メイキング

・撮影最終日 メイキング

・未公開メイキング Part 1

・未公開メイキングPart 2

・日本版ダイジェスト映像

・キム・ミョンス スペシャルインタビューPart 2

・イ・イギョン スペシャルインタビューPart 2

・イ・テファン スペシャルインタビューPart 2

■封入特典

・ブックレット(16P)

・ポストカード 5枚

※BOX1、BOX2の封入特典はそれぞれ別内容になります

※商品の特典および仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※商品の発送先は日本国内に限らせて頂きます。予めご了承ください。

発売・販売元:株式会社U-NEXT

U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど36万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、114万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp



※GEM Partners調べ/2024年12月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。