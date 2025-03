ヴィンテージ愛が集結！購入者向けショッピングサービス「Pay ID」主催の選考会「Road to VCM Presented by Pay ID」で選ばれた2ショップがVCM出店決定！

BASE株式会社

BASE株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役CEO:鶴岡 裕太、以下BASE)が運営する購入者向けショッピングサービス「Pay ID(ペイ アイディー)」は、株式会社VCM(所在地:東京都渋谷区、代表取締役CEO:十倍 直昭)が主催し「Pay ID」がグランドスポンサーを務める「VCM VINTAGE MARKET vol.6」において、最大2ショップにブースを無料提供する選考会「Road to VCM Presented by Pay ID」を実施しました。

本選考会は2025年1月30日(木)から募集を開始し、3月19日(水)にかけて選考を行った結果、応募総数89件の中から最終選考を通過した「ONE VINTAGE」と「Intersection」の2ショップに決定しました。

<購入者向けショッピングサービス「Pay ID」とは>

「Pay ID」は、ネットショッピングでのスムーズな決済体験と、新しい商品との出会いや好きなショップでのリピート購入をサポートする購入者向けショッピングサービスです。ID決済機能とショッピングアプリ機能(以下、「Pay IDアプリ」)を持ち、「Pay IDアプリ」ではネットショップ作成サービス「BASE(ベイス)」を利用して開設されたショップ(ショップ開設数230万ショップ、2024年12月時点)が掲載されており、幅広いジャンルから気になる商品を探したり、好きなショップをフォローしてショッピングをお楽しみいただけます。

購入者向けショッピングサービス「Pay ID」: https://payid.jp

■「Road to VCM Presented by Pay ID」選考結果

「Road to VCM Presented by Pay ID」は、選りすぐりのヴィンテージアイテムを取り扱うショップが「VCM VINTAGE MARKET vol.6」にブース出店できる機会を創出するとともに、選考会を通過したショップのインタビューを「Pay IDアプリ」やSNSで発信することで、より多くの方に「VCM VINTAGE MARKET」やヴィンテージアイテムを取り扱うショップ、ショップと購入者をつなぐ「Pay IDアプリ」を知っていただくことを目的に実施した選考会です。

今回「Road to VCM Presented by Pay ID」への参加を募ったところ、全国各地に加え、国外からも応募をいただき、合計89件のバラエティに富んだショップにご応募いただきました。一次選考では、ご応募いただいたショップにInstagramの投稿を行っていただき、「いいね」の数やコメント数も評価基準として6ショップを選出。続いて実施した最終選考では、XとInstagramで受け付けた投票結果をもとに株式会社VCM 代表取締役の十倍 直昭 氏が選考し、以下の2ショップが「VCM VINTAGE MARKET vol.6」の「Pay ID」ブースに出店することが決定しました。

<最終選考通過ショップ>

◆ONE VINTAGE https://www.instagram.com/one_vintage_2023(https://www.instagram.com/one_vintage_2023)

1990年代~2000年前半の音楽や映画のヴィンテージ Tシャツを中心に、1万円~100万円以上の高価格帯の商品まで、国内トップクラスの在庫数を誇るショップです。

▼最終選考通過にあたってのコメント

最終選考で選んでいただき、今回「VCM VINTAGE MARKET vol.6」に参加できることを大変嬉しく思います。出店の機会を設けてくださった「Pay ID」様、VCM様、数多くの投票にご協力くださったお客様には、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。出店まで1ヶ月と短い期間ではありますが、当店を選んで良かったと皆様に思っていただけるよう最高のラインナップで挑みます。皆様と会場でお会いできる事をスタッフ一同、心から楽しみにしております!

▼選出にあたって十倍 直昭 氏のコメント

ONE VINTAGE様は、幅広いジャンルのヴィンテージをお持ちで、「VCM VINTAGE MARKET」にご来場のお客様にも非常にマッチするようなクオリティの高い商品を取り扱っていると思います。定期的に開催されているPOP UPでもかなりの物量をご用意されているイメージで、今回のイベントでもとっておきのアイテムを多数お待ちしてくれるのではないでしょうか。個人的に注目して欲しいのは、ONE VINTAGE様は、音楽系や映画系のセレクトに強いと思うので、夏に向けてぜひお気に入りの1着を見つけてみてください。

◆Intersection https://www.instagram.com/intersection88_official(https://www.instagram.com/intersection88_official)

東京の奥渋谷に実店舗を構え、スケート、ミュージック、ブランドアーカイブ古着を取り扱うショップです。店名は、さまざまなカルチャーが行き交う交差点を意味しています。

▼最終選考通過にあたってのコメント

この度、「Road to VCM presented by Pay ID」の数ある応募の中から選んでいただき嬉しく思います。僕らが、古着をまた流行らせられるような独自のスタイルを常に考え、他とは違うところが評価していただけたのかなと思っております。はじめての「VCM VINTAGE MARKET」ですが、注目していただけるような、そして喜んでいただけるようなアイテムをお披露目させていだきたいと思います。よろしくお願いします。

▼選出にあたって十倍 直昭 氏のコメント

Intersection様は、近年注目されているカテゴリーでもあるold stussyのラインナップが秀逸で今回選ばせていただきました。Instagramで投稿されているイメージ写真や物撮りのクオリティも高く、目を惹きました。またアウトドアやワークのアイテムを、ストリートファッションに落とし込んでいる所も、多くのお客様に支持されるのではないかと思いました。洋服を通じてカルチャーを伝えているように感じましたので、これからの発信やセレクトも非常に楽しみだと思い、今回選出させていただきました。

■「VCM VINTAGE MARKET vol.6」開催概要

主催: 株式会社VCM

日程: 2025年4月19日(土)・20日(日)10時00分~19時00分

会場: パシフィコ横浜 展示ホールC

URL: VCM VINTAGE MARKET Vol.6(https://vintagecollectionmall.jp/event/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%b4%9a%e3%81%ae-%e3%83%b4%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%ae%e7%a5%ad%e5%85%b8-%e3%80%8cvcm-vintage-market-vol-6%e3%80%8d/)

<「Pay ID」による来場特典>

◆「Pay IDアプリ」で利用可能な10%OFFクーポンを全員に配布

「VCM VINTAGE MARKET vol.6」にご来場いただいた皆さまに、10%OFFクーポン(※1)を配布します。配布されたクーポンは「Pay IDアプリ」でのショッピングにご利用いただけます。

(※1)ご利用いただける上限金額は1千円となります。

◆最大1万円分のクーポンが当たる!抽選会の実施

「Pay ID」のブースにおいて、最大1万円分のクーポンが当たる抽選会を実施します。獲得したクーポンは「Pay IDアプリ」でのショッピングにご利用いただけます。

▼抽選会参加条件

「 Pay IDアプリ」のダウンロード

「Pay ID」のX(@PayID_jp)をフォロー

「Pay ID」のInstagram(@payid_jp)をフォロー

▼抽選用クーポン(※2)

1等:1万円クーポン

2等:5千円クーポン

3等:2千円クーポン

4等:オリジナルタンブラー

5等:オリジナルステッカー

(※2)数に限りがあります。在庫が無くなり次第終了します。

<「Pay IDアプリ」で「Pay ID VINTAGE MARKET」をオンライン開催!>

「VCM VINTAGE MARKET vol.6」で出会ったショップについて、引き続きオンラインでもショッピングをお楽しみいただくため、「Pay IDアプリ」では2025年4月21日(月)から6月30日(月)にかけて「Pay ID VINTAGE MARKET」を開催します。本企画では、「VCM VINTAGE MARKET vol.6」に出店したショップを中心としたヴィンテージショップの商品を、商品の種類ごとに随時100~150点掲載します。掲載された商品は「Pay IDアプリ」を利用してご購入いただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30814/table/246_1_93bb8c5914a73afc15d3749d3ab878fd.jpg ]

購入者向けショッピングサービス「Pay ID」は今後、この度の「VCM VINTAGE MARKET」への協賛をはじめ、オフラインのイベント協賛やブース出店も積極的に検討し、オンライン・オフラインを問わずショップと購入者をつなぐ機会の創出やショッピング機会の拡充に取り組んでまいります。

○ 購入者向けショッピングサービス「Pay ID」 https://payid.jp(https://payid.jp)

ネットショッピングでのスムーズな決済体験と、新しい商品との出会いや好きなショップでのリピート購入をサポートする購入者向けショッピングサービスです。



<ID決済>

「Pay ID」に住所等を登録するだけで、ショッピングの際に都度購入者情報を入力する必要なく、IDでログインしてスムーズに商品が購入できるID決済です。ログインから決済完了まで数タップで完結するシームレスな購入体験を提供しています。お持ちのクレジットカードを登録してご利用いただけるほか、自社開発のBNPL「Pay ID あと払い」では当月の支払い金額を翌月に一括でお支払いいただける「Pay ID 翌月あと払い」と、分割手数料無料の「Pay ID 3回あと払い」を提供しており、お支払いは銀行口座振替かコンビニ払いのいずれかをお選びいただけます。「BASE」をご利用のネットショップでの決済時と、「Pay IDアプリ」でのショッピングの際にご利用いただけます。

「Pay ID」の新規登録はこちら: https://payid.jp

<Pay IDアプリ>

アプリでは、ファッション、ハンドメイド、インテリア、食べ物・飲み物(野菜や果物等の農産物、肉・魚等の生鮮食品も含む)、エンタメ・ホビー、スポーツ・レジャー、家電・スマホ、コスメなど幅広いジャンルから、気になる商品を探したり、好きなショップをフォローしてショッピングをお楽しみいただけます。フォローしたショップの最新情報や入荷情報がわかりやすく、一度購入したショップでのリピート購入がスムーズにできる仕様になっています。

対応機種: iOS 16.2以上/Android OS 9.0 以上

iOS : https://apps.apple.com/jp/app/id661263905

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=in.thebase.base

<ショップオーナー向けのご案内>

「Pay ID」のショップフォロー機能等を活用してお客様へのリピート購入のご案内を希望されるショップオーナーは、ネットショップ作成サービス「BASE」( https://thebase.com )にてネットショップを開設いただくと、「Pay ID」を活用した販促機能をご利用いただけます。

⚫︎「Pay ID」公式SNS

・X @PayID_jp : https://x.com/PayID_jp

・Instagram @payid_jp : https://www.instagram.com/payid_jp

・TikTok @payid_jp : https://www.tiktok.com/@payid_jp

○ ネットショップ作成サービス「BASE」 https://thebase.com(https://thebase.com)

「BASE」は、誰でも簡単にネットショップが作成できるサービスです。商品の企画・生産・製造等、クリエイティブな活動をされている個人・法人、地域活性を支援する自治体等の行政をはじめ、230万ショップにご利用いただいています。

「BASE」では、すべての人々が自分のブランドを持ち「自分らしい自由な生き方」が実現できるように最適化されたサービスを提供しており、導入が簡単な決済機能、ノーコードで設定できるデザインテーマ、トランザクション解析ツール、CRM機能、文章作成の業務を軽減する機能「BASE AIアシスタント」など、簡易な操作で利用できる幅広い機能によってショップ運営をサポートしています。個人や少人数のチームでもより効率的で効果的なネットショップ運営を実現し、ものづくりをはじめとしたショップオーナー様にしかできない価値づくりに向き合うための時間”クリエイティブタイム”創出や、売上向上をサポートしています。

料金プランは初期費用・月額費用などの固定費が不要で、商品が売れた際の手数料のみで利用できる「スタンダードプラン」と、月額費用が必要ですが業界最安水準の手数料で利用できる「グロースプラン」の2つのプランを提供しており、ショップの規模を問わずご利用いただけることも特徴です。

【会社概要】

会 社 名: BASE株式会社 (英語表記 BASE, Inc.)

代 表 者: 代表取締役CEO 鶴岡 裕太

所 在 地: 〒106-6237 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 37F

設 立: 平成24(2012)年12月11日

資 本 金: 86億6,910万円(2023年12月末日現在)

U R L : https://binc.jp

事 業 内 容: ネットショップ作成サービス「BASE」、購入者向けショッピングサービス「Pay ID」、資金調達サービス「YELL BANK」の企画・開発・運営

関 係 会 社: PAY株式会社、want.jp株式会社

BASEは、「Payment to the People, Power to the People.」の企業ミッションのもと、プロダクトを通じて経済活動が活発に行われる環境構築に取り組み、個人・スモールチームの可能性を広げるパートナーとして、皆様の活動に寄り添います。