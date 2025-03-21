【生産管理とDXのテクノア】が『第10回 設計・製造ソリューション展 [名古屋]』に出展します

株式会社テクノア

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）は、4/9～11 に ポートメッセなごや で開催される「第10回 ものづくり ワールド [名古屋]」に出展いたします。



出展のお知らせ(https://www.techs-s.com/event/447)

事前来場登録をする :https://www.manufacturing-world.jp/nagoya/ja-jp/register.html?code=1315211257069883-FZ2

同展はIT、DX製品、部品、設備、装置、計測製品など、開発・製造期間の短縮、DX・IT化の推進、コストダウン、工場の省エネ・自動化に貢献する最新技術が出展する中部最大級の製造業の展示会です。

テクノアが出展する「第10回 設計・製造ソリューション展 [名古屋]」 は、CAD、CAE、ERP、生産管理システムなどの製造業向けITソリューションが出展します。





テクノアブースでは、「守りのDX」の代表格である、中小製造業様向け クラウド対応型生産管理システム『TECHS』シリーズ(https://www.techs-s.com/product/techs)をはじめとした生産管理ソリューション、AIを活用した業務プロセスの変革や新たなビジネスモデルを創出する「攻めのDX」を実現するソリューションをご案内いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53131/table/144_1_5f207c80c4bfe848d7e50dcc8209b1fb.jpg ]

出展製品

中小製造業様向け クラウド対応型生産管理システム『TECHS』シリーズ生産管理ソリューション：守りのDX 情報のデジタル化と業務効率の向上

・中小製造業様向け クラウド対応型生産管理システム『TECHS』シリーズ(https://www.techs-s.com/product/techs)

・250万円から導入可能な多品種少量生産に対応した生産スケジューラ『Seiryu』(https://www.techs-s.com/product/seiryu)

AI・IoTソリューション：攻めのDX AIを活用した業務プロセスの変革

・AI画像認識による工場の見える化システム『A-Eyeカメラ』(https://www.techs-s.com/product/a-eye-camera)

・過去の類似図面を検索する2D図面（平面図）専用ソフトウェア『AI類似図面検索』(https://www.techs-s.com/product/ai-ruiji)

業務支援ソリューション：攻めのDX 新たなビジネスモデルの創出

・受発注業務を効率化するWeb受発注システム『BtoBプラットフォーム 受発注 for製造業』(https://www.techs-s.com/product/b2b)

・中小製造業様の売上・利益向上を図る伴走型IT経営支援サービス『IT経営コンサルティング』(https://www.techs-s.com/product/it-keiei)

中小製造業様向けDXソリューションサイト :https://www.techs-s.com/ITツールと導入時の伴走型支援で、業務の効率化・生産性向上をサポートします。

株式会社テクノア

■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：360名（2024年4月1日現在）

URL：https://www.technoa.co.jp/

事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージソフトを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現に貢献。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

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第54回(2020)グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞

※その他の受賞歴

https://www.technoa.co.jp/company/awards/



テクノアではSNSを通しての情報発信にも力を入れています。

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