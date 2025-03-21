「bookfan au PAY マーケット店」が「au PAY マーケット BEST SHOP AWARD 2024」の「本・コミック・雑誌カテゴリ大賞」を受賞！
LINE Digital Frontier株式会社
■bookfanスタッフ一同 受賞コメント
bookfanについて
LINE Digital Frontier株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：高橋将峰）は、紙書籍オンライン販売サービス「bookfan」の「bookfan au PAY マーケット店」が、総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」の2024年度のベストショップを表彰する「BEST SHOP AWARD 2024」において、「本・コミック・雑誌カテゴリ大賞」を受賞したことをお知らせします。
■bookfan au PAY マーケット店：https://wowma.jp/user/8756577
「BEST SHOP AWARD 2024」は、au PAY マーケットに出店しているお店の中から、本年度の売上、評価、お客さまによる得票などを基にお店を表彰するイベントとなり、「bookfan au PAY マーケット店」は「BEST SHOP AWARD 2020」から5年連続で本・コミック・雑誌カテゴリの大賞受賞となります。
■au PAY マーケット BEST SHOP AWARD 2024：
https://wowma.jp/feature/bestshop
「bookfan」は、これからも新たな一冊とよりよいサービスをみなさまにお届けしてまいります。
■bookfanスタッフ一同 受賞コメント
この度は栄えある賞を頂き誠にありがとうございます。スタッフ一同大変うれしく思います。お客様により喜んでいただけますよう、これからも精進して参ります。
bookfanについて
「bookfan」は、本・雑誌を取り扱うオンライン販売サービスです。月間・上半期・年間ベストセラー、本屋大賞、マンガ大賞特集など、話題作・注目作を様々な切り口で紹介・販売しています。