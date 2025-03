心を解き放ち、深い癒やしへ ―― 春の不安定な心に寄り添う“ソルフェジオ周波数174Hz”音楽作品『Unchained Mind -Flowing Beyond the Self-』3/21配信開始

株式会社クロア

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:戸部田 馬準)が運営する癒やしのレーベル「CROIX HEALING(クロアヒーリング)」から、RELAX WORLDの最新アルバム『Unchained Mind -Flowing Beyond the Self-』の配信が2025年3月21日よりApple Music、Amazon Music、Spotifyほか、各配信サイトからスタートしました。

RELAX WORLD / Unchained Mind -Flowing Beyond the Self-

共鳴、振動、調和といった音の力を通じて、聴く者の心を解き放ち、深い癒やしへと導く。静寂の中で響く旋律が内なる世界と共鳴し、意識の奥深くへと誘う体験を提供する。自己を超え、音の流れに身を任せることで、新たな気づきと解放感をもたらす一枚。

春は、新しい環境や暮らしの変化が訪れ、心が揺れやすくなる季節。そんなときこそ、この作品がそっと寄り添い、穏やかな調律をもたらしてくれるはずです。“174Hz”と呼ばれる周波数は、心身の安定をサポートするとされ、音を通じて内側から静けさを取り戻す手助けとなります。



本作『Unchained Mind -Flowing Beyond the Self-』は、慌ただしい日常の中でも、深呼吸するように心を整える時間を届けてくれる音の処方箋。聴くたびに、余計な力がすっと抜け、自分の中心に戻れるような感覚をそっと呼び覚まします。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/relax-world/chdd-1850

タイトル:Unchained Mind -Flowing Beyond the Self-

アーティスト:RELAX WORLD

配信日:2025年3月21日(金)

レーベル:CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/frN0gEEw45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/Qubahpin21

☆ソルフェジオ周波数関連ページ

聴いた時に心地良さを感じ、心身に良い効果があるソルフェジオ周波数で心と身体のバランスを整えましょう。

▶https://www.croixhealing.com/solfeggio-special

関連作品

RELAX WORLD / Harmonics of the Cosmos

宇宙の周波数 (432Hz) 作品

広大な宇宙の中で繊細な音の美しさと出会う、天体の旅へと誘います。各楽曲は、星雲の抱擁から銀河の無限の漂流まで、宇宙の神秘を探求します。星々の調和の取れた交響曲を体感しながら、無限の空間を漂うような感覚を与え、聴く者に驚きと安らぎをもたらします。

432Hzは、“宇宙の周波数”と称されることもある音の波長。その響きは、水のようにやさしく身体に広がるといわれています。



RELAX WORLDの最新作『Harmonics of the Cosmos』は、この432Hzの繊細な音の世界に、古くから癒やしの音として親しまれてきたシンギングボウルの倍音を組み合わせたヒーリングアルバムです。空間にやわらかく広がる音の揺らぎが、耳を傾ける人の心に静かな余韻を届けます。

新たな環境や生活スタイルが始まる春は、心や身体のリズムが揺らぎやすい季節。そんな時期に、そっと寄り添ってくれる音のひとときを、多くの方にお届けしたい作品です。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/relax-world/chdd-1845

タイトル:Harmonics of the Cosmos

アーティスト:RELAX WORLD

配信日:2025年3月21日(金)

レーベル:CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶ https://lnk.to/r31N8lO145

配信サービス一覧▶ https://lnk.to/j5C1p1cT21

<RELAX WORLD>プロフィール

RELAX WORLD

ヒーリングアーティスト

世界各地から採取した様々な自然音や民族楽器を取り込んだアンビエント音楽が特徴的。大手配信サイトでは常に上位にランクインし、100万ダウンロードの配信ヒットを連発し星野リゾートの館内BGMにも使用されるほか、USENでは専門チャンネルも複数開設している。また国連の国際環境会議(COP10/MOP5/2010年)の開会式の楽曲や国土交通省のミズベリングJAPANの楽曲も手掛けている。



YouTubeチャンネル

▶https://www.youtube.com/c/relaxworlds

X

▶https://twitter.com/CroixRelaxWorld

Instagram

▶https://www.instagram.com/croix_relaxworld/

Facebook

▶https://www.facebook.com/relaxworld.jp

CROIX HEALING ホームページ

▶https://www.croixhealing.com/

株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業15年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。



会社概要

社名 : 株式会社クロア

所在地 : 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 : 2009年6月29日

代表者 : 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク: https://croix.asia/

