カケハシ・プロジェクト派遣プログラムにおいて、沖縄の将来を担う高校生・大学生30名が、米国ワシントンD.C. とニューヨーク市を訪問します！

一般財団法人 日本国際協力センター

「アメリカで沖縄の未来を考える」(TOFU: Think of Okinawa’s Future in the U.S.)プログラムは、沖縄の将来を担う学生を米国に派遣し、関係者との意見交換や各種視察を通じて貴重な学びを体験します。参加者はグローバルな視点から日米同盟を見つめ、その意義を米国での実体験を通して再認識します。これにより、国際社会で活躍する沖縄の人材を育成し、日米同盟の深化を第一の柱とする日本の外交政策の基盤を強化することを目的としています。 参加する沖縄の高校生・大学生たちは、訪問先で様々な人々との交流し、アメリカの政治、経済、社会、文化、歴史、外交政策について理解を深めます。また、日本および沖縄の魅力を発信し、日米の友好と相互理解を促進します。

本プログラムは、外務省が推進する国際交流事業「対日理解促進交流プログラム」カケハシ・プロジェクト(米国)の一環で行われる派遣プログラムです。



【開催概要】

名称:対日理解促進交流プログラム カケハシ・プロジェクト(米国)「TOFUプログラム(派遣)」

日時:2025年3月19日(水)~3月26日(水)

対象:沖縄県の学生 合計30名(高校生18名、専門学生2名、大学生10名)

訪問地:米国(ワシントンD.C.、ニューヨーク市)

日程(予定):

3月19日(水)【表敬訪問】在日米国大使館、外務省、官邸関係者、等

3月20日(木)日本出発、米国(ワシントンD.C.)到着

【表敬訪問・視察】上院議員事務所、アメリカ合衆国議会議事堂【ワークショップ】国務省

3月21日(金)【学校交流】コロンビアハイツ・エデュケーショナルキャンパス高等学校【表敬訪問】在アメリカ合衆国日本国大使館【講義】戦略国際問題研究所(CSIS)

3月22日(土)【訪問】アーリントン国立墓地【学校視察】ジョージタウン大学【移動】ワシントンD.C.からニューヨーク市へ

3月23日(日)【視察】911メモリアルミュージアム、タイムズスクエア、イントレピッド海上航空宇宙博物館【ワークショップ】

3月24日(月)【視察】ジャパン・ソサエティ【訪問】在ニューヨーク日本国総領事公邸【表敬訪問】国際連合日本政府代表部【視察】国際連合本部

3月25日(火)米国(ニューヨーク市)出発

3月26日(水)日本到着

使用言語:英語・日本語

実施方法:対面派遣

実施団体:一般財団法人 日本国際協力センター(JICE)



【対日理解促進交流プログラム「カケハシ・プロジェクト」事業概要】

「カケハシ・プロジェクト」は、日本政府(外務省)が推進する事業で、日本と北米地域との間で、対外発信力を有し、将来を担う人材を対象に、招へい・派遣・オンライン交流・フォローアップを行うものです。人と人との相互交流を通じ、日本の政治・経済・社会・文化・歴史・外交政策等に関する理解を促進するとともに、日本への関心・理解を拡大します。また、参加者に日本の外交姿勢や魅力等について発信してもらうことで対外発信を強化し、我が国の外交基盤を拡充することを目的としています。JICEは実施団体として本プログラムの企画・運営を行っています。

北米地域との交流 カケハシ・プロジェクト|外務省(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page25_000243.html)



【本件に関するお問い合わせ先】

一般財団法人日本国際協力センター(JICE) 国際交流部

