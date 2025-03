再生プラスチック使用のサステナブルブランドAcer VeroからWindows Hello対応Webカメラ&USBハブ搭載B7シリーズモニター2機種登場！

日本エイサー株式会社

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、Acerの統合的なサステナビリティに考慮した取り組みを具現化する製品シリーズVero(ヴェロ)より、 B7シリーズの23.8インチモニター「B247YD6bmiprczx」、27インチモニター「B277D6bmiprczx」の計2機種を、法人市場向けおよび一般向けに発売開始しました。法人のお客様には法人向サイトBusiness DNAから、一般のお客様にはヨドバシカメラ、ビックカメラ、他量販店から随時発売いたします。

環境に配慮したサステナブルデザイン

モニター本体の約85%にPCR(再生プラスチック)を、約5%に海岸から約50km圏内の内陸で回収されたオーシャンバウンドプラスチックを使用しました。また、環境に配慮した電子機器であることを示すEPEAT認証をはじめ、国際エネルギースタープログラムやTCOなど、各種認証も取得しています。

マイク付き、Webカメラ (Windows Hello対応) を内蔵

高品質・高性能な5メガピクセル、Windows Hello 顔認証に対応したWebカメラを内蔵しています。さらに、マイクも搭載されているため、ビデオ会議やその他シーンにおいて、外付けマイクがなくても、クリアな静止画やライブ動画の撮影・配信が可能です。

豊富なインターフェースとUSBハブ機能搭載

本製品2機種とも、映像出力としてHDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1が搭載されています。さらに、USBハブ機能として、USB 3.2ダウンストリームポート(Type-A、Gen1、最大5Gbps)を3基備え、うち1基は電源オフUSB充電に対応しています。また、USB 3.2アップストリームポート(Type-B、Gen1、最大5Gbps)も1基搭載されています。

ErgoStand(エルゴスタンド)採用で、自由自在な角度調整

人間工学に基づく角度調節機能に対応しているErgoStandを採用。液晶面をしっかりと支え、上方向35° 、下方向5°、左右各60°のスイベル(左右首振り)、さらに時計回り・反時計回りそれぞれ90°の回転に対応。加えて、高さは最大 165mmまで調整可能。さらに、VESAマウント 100mm x 100mmに対応※しているので、お好みに合わせて角度や高さ、位置を自由自在に細かく調整いただけます。

色鮮やかなIPSパネルを搭載

広色域sRGB 99%なフルHD (1920 x 1080) IPSディスプレイを搭載しています。リフレッシュレートは共に120Hz(HDMI、DisplayPort接続時)。ミニD-Sub 15ピンで接続される場合のリフレッシュレートは、最大75Hzとなります。

Acer Display Widget

モニターの設定を直観的に調整できるソフトウェアAcer Display Widget (エイサーディスプレイウィジェット) を、専用サイトからダウンロードしてお使いいただけます。モニターの使用目的に最適なディスプレイモードを選択したり、ブルーライト、輝度、コントラスト、6軸色、彩度などの詳細を調節し保存することができます。また、11種類のデフォルト分割画面設定からアプリケーションを特定のエリアに設定/割り当てることも可能です。一度、エリアを設定すると、アプリケーション/ウィンドウをドラッグするだけで、ウィンドウが自動的に整理されます。

6軸カラー調整機能

3機種全て6軸カラー調整機能を搭載。RGBに加え、C(シアン)、M (マゼンタ)、Y (イエロー) の色相や彩度を細かく調整できます。これにより、より鮮やかで精細なカラー表現を実現し、鮮明な映像体験を提供します。

ゼロフレームデザイン

ディスプレイを囲むベゼル幅を狭く抑えたゼロフレームデザインを採用。モニターを複数台並べて使用するマルチディスプレイ環境にも適しており、あらゆる映像を細部までシームレスに表示します。

目に優しいAcerビジョンケア技術搭載

目の疲れを軽減するAcerビジョンケア技術を搭載。この技術には、画面のちらつきをおさえるフリッカーレス、眼精疲労の要因となるブルーライトを低減するブルーライトシールドプロ、暗い環境で目の疲れを軽減するために明るさを調整するAcerローディミング技術、そして非光沢パネルで外光反射をおさえるAcerコンフィービューが含まれています。

※モニターアームをお使いいただくことでより細かな調整をしていただけます。

Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology(人とテクノロジーの垣根を壊す)”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。

日本エイサー株式会社について

社名 :日本エイサー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者:代表取締役社長 袪 國良(ボブ・セン)

