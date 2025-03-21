【有料セミナー】「裁判・調停・交渉に活かす！賃料の鑑定評価の基礎と最前線」オンラインセミナー開催決定！

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『―平成26年不動産鑑定評価基準改正後の裁判例をもとに解説―

賃料増減額請求の訴訟・調停・交渉に活かす 賃料の鑑定評価』

https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/104836.html?utm_source=prtimes

▼セミナー概要▼

「鑑定評価書の読み方がわからず、有効な主張・立証ができていない…」

「賃料鑑定に対する理解が薄く、相手方の反論に対応できないことが多い…」

「裁判所の判断傾向を知りたいが、何が何だか…」



そんな皆様のお悩みを解決すべく、

今回は好評書籍『―平成26年不動産鑑定評価基準改正後の裁判例をもとに解説―

賃料増減額請求の訴訟・調停・交渉に活かす 賃料の鑑定評価』(https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/104836.html?utm_source=prtimes)をテーマにセミナーを開催します！



賃料鑑定の基礎はもちろん、賃料の鑑定評価の各手法・論点、裁判所の判断傾向についても解説。

講師は書籍を執筆した不動産鑑定士の川端先生、同じく不動産鑑定士・弁護士の松田先生がご登壇！



賃料の鑑定評価の実務において必要な知識を身に付け、得意分野を増やしませんか？

ぜひこの機会にご参加下さい。

【こんな方におすすめです！】

・賃料の鑑定評価が関わる事案において、対応に課題を感じている弁護士の方

・不動産鑑定士の方

・書籍をご購入いただいた方

▼セミナー詳細▼

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59164/table/773_1_c0ead8b7c3f6f3cb87795dd5d7acdb8c.jpg ]お申込みはこちら :https://daiichihoki.satori.site/seminar/hoso/20250326/index.html?utm_source=prtimes

開催：第一法規株式会社（https://www.daiichihoki.co.jp）

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