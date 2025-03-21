【出展情報】SmallRig、「NAB Show 2025」に出展
SmallRig Japan株式会社（以下、SmallRig）は、米国ラスベガスで現地時間4月5日（土）から開催される世界最大の映像・放送関連展示会である国際放送機器展「NAB Show 2025」に出展いたします。ショルダー撮影ソリューション、手持ち撮影ソリューション、照明ライトシリーズ、Vマウントバッテリーシリーズなど、幅広い製品を展示する他、新製品発表会とパネルディスカッションも現地ブースで開催する予定です。
展示会情報
NAB Show 2025
ブース番号：SL6216, South Hall Lower
会期：2025年4月5日（土） - 2025年4月9日（水）
会場：ラスベガス・コンベンションセンター
スッペシャルイベント
新製品発表会
時間：4月6日（日）午後2時から
パネルディスカッション
時間：4月７日（月）午後2時から、4月8日（火）午後2時から
出展製品（一部）
カメラ用撮影ソリューション
Canon C80用撮影ソリューション
Sony FX6用撮影ソリューション
DJI RS4 MINI用撮影ソリューション
Sony BURANO用撮影ソリューション
Sony A7 IV用HawkLockクイックリリース撮影ソリューション
Sony FX3用HawkLockクイックリリース撮影ソリューション
Nikon Z6III用「ナイトイーグル」撮影ソリューション
FUJIFILM X-M5用レザーハーフケース
スマホ用撮影ソリューション
iPhone 16 Pro/Pro Max用モバイル軽量ビデオキット（SmallRig x Brandon Li共同デザイン版）
All-In-Oneモバイルビデオキット（SmallRig x Brandon Li共同デザイン版）
Samsung Galaxy S24 Ultra用ケージキット
ライティング
RC 220B PRO COB LEDビデオライト
RC 220D PRO COB LEDビデオライト
RC 60B COB LEDビデオライト
RC 60C COB LEDビデオライト
ズーム機能付き4色LED懐中電灯 RF 10C
Vibe P96 / P108 ProミニLEDビデオライト
バッテリー
VB50ミニVマウントバッテリー
VB99 SEミニ Vマウントバッテリー
VB99ミニ Vマウントバッテリー
VB99ProミニVマウントバッテリー
VB155ミニVマウントバッテリー
VB212ミニVマウントバッテリー
NP-F970 USB-C 充電式カメラバッテリー
LP-E6NH USB-C 充電式カメラバッテリー
NP-FZ100 USB-C 充電式カメラバッテリー
EN-EL25 USB-C 充電式カメラバッテリー
BLK22 USB-C 充電式カメラバッテリー
三脚
SmallRig x Potato Jet TRIBEX油圧三脚キット
ビデオ三脚キットAD-Pro8
ビデオ三脚キット AD-50 Pro
ビデオ三脚キット AD-120
ビデオ三脚キット AD-01
ビデオ三脚キット AD-100
カーボンファイバー写真用三脚キット AP-100
カーボンファイバー三脚 AP-10
カーボンファイバー三脚 AP-20
「DreamRigプログラム」ユーザー共同開発製品シリーズ
SmallRigについて
創業10年以上のSmallRigは、カメラケージからスマホリグ、照明器具、ｖマウントバッテリーまで幅広い撮影関連の製品を開発しつつあり、常に撮影に可能性を発掘することを追い求めています。User Collaborative DesignモードとDreamRigプログラムを立ち上げ、カメラマンなどの撮影従業者の依頼でDIY品を開発することをきっかけに、より多くの撮影愛好者へも便利グッズを提供できたらっと、ネット通販でのビジネスを開始しました。また、顧客中心という開発理念を重視のため、ユーザーとの需要のズレを防ぐことができます。当社の製品は、生配信、Vlog、プロのビデオ制作などの分野で広く使用されており、各国のお客様に愛用されています。
公式ホームページ：https://www.smallrig.jp/
Facebook：https://www.facebook.com/smallrig
YouTube：https://www.youtube.com/@SmallRigGlobal
X（旧Twitter）：https://twitter.com/SmallrigJapan
本件の問い合わせ先
Email: marketing@smallrig.com
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