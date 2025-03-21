【出展情報】SmallRig、「NAB Show 2025」に出展

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SmallRig Japan株式会社

SmallRig Japan株式会社（以下、SmallRig）は、米国ラスベガスで現地時間4月5日（土）から開催される世界最大の映像・放送関連展示会である国際放送機器展「NAB Show 2025」に出展いたします。ショルダー撮影ソリューション、手持ち撮影ソリューション、照明ライトシリーズ、Vマウントバッテリーシリーズなど、幅広い製品を展示する他、新製品発表会とパネルディスカッションも現地ブースで開催する予定です。




展示会情報

NAB Show 2025


ブース番号：SL6216, South Hall Lower


会期：2025年4月5日（土） - 2025年4月9日（水）


会場：ラスベガス・コンベンションセンター



スッペシャルイベント


新製品発表会


時間：4月6日（日）午後2時から



パネルディスカッション


時間：4月７日（月）午後2時から、4月8日（火）午後2時から





出展製品（一部）

カメラ用撮影ソリューション


Canon C80用撮影ソリューション


Sony FX6用撮影ソリューション


DJI RS4 MINI用撮影ソリューション


Sony BURANO用撮影ソリューション


Sony A7 IV用HawkLockクイックリリース撮影ソリューション


Sony FX3用HawkLockクイックリリース撮影ソリューション


Nikon Z6III用「ナイトイーグル」撮影ソリューション


FUJIFILM X-M5用レザーハーフケース



スマホ用撮影ソリューション


iPhone 16 Pro/Pro Max用モバイル軽量ビデオキット（SmallRig x Brandon Li共同デザイン版）


All-In-Oneモバイルビデオキット（SmallRig x Brandon Li共同デザイン版）


Samsung Galaxy S24 Ultra用ケージキット



ライティング


RC 220B PRO COB LEDビデオライト


RC 220D PRO COB LEDビデオライト


RC 60B COB LEDビデオライト


RC 60C COB LEDビデオライト


ズーム機能付き4色LED懐中電灯 RF 10C


Vibe P96 / P108 ProミニLEDビデオライト



バッテリー


VB50ミニVマウントバッテリー


VB99 SEミニ Vマウントバッテリー


VB99ミニ Vマウントバッテリー


VB99ProミニVマウントバッテリー


VB155ミニVマウントバッテリー


VB212ミニVマウントバッテリー



NP-F970 USB-C 充電式カメラバッテリー


LP-E6NH USB-C 充電式カメラバッテリー


NP-FZ100 USB-C 充電式カメラバッテリー


EN-EL25 USB-C 充電式カメラバッテリー


BLK22 USB-C 充電式カメラバッテリー



三脚


SmallRig x Potato Jet TRIBEX油圧三脚キット


ビデオ三脚キットAD-Pro8


ビデオ三脚キット AD-50 Pro


ビデオ三脚キット AD-120


ビデオ三脚キット AD-01


ビデオ三脚キット AD-100


カーボンファイバー写真用三脚キット AP-100


カーボンファイバー三脚 AP-10


カーボンファイバー三脚 AP-20



「DreamRigプログラム」ユーザー共同開発製品シリーズ



SmallRigについて

創業10年以上のSmallRigは、カメラケージからスマホリグ、照明器具、ｖマウントバッテリーまで幅広い撮影関連の製品を開発しつつあり、常に撮影に可能性を発掘することを追い求めています。User Collaborative DesignモードとDreamRigプログラムを立ち上げ、カメラマンなどの撮影従業者の依頼でDIY品を開発することをきっかけに、より多くの撮影愛好者へも便利グッズを提供できたらっと、ネット通販でのビジネスを開始しました。また、顧客中心という開発理念を重視のため、ユーザーとの需要のズレを防ぐことができます。当社の製品は、生配信、Vlog、プロのビデオ制作などの分野で広く使用されており、各国のお客様に愛用されています。


公式ホームページ：https://www.smallrig.jp/


Facebook：https://www.facebook.com/smallrig


YouTube：https://www.youtube.com/@SmallRigGlobal


X（旧Twitter）：https://twitter.com/SmallrigJapan



本件の問い合わせ先


Email: marketing@smallrig.com


※ 記載の情報は発表時点の内容であり、予告なしに変更される可能性があります。