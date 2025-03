ボルテージのコンシューマ向けブランド「AmuLit」第1弾「レッドベルの慟哭」 2025年6月5日（木）発売予定最新情報も続々公開中

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ(本社:東京都渋谷区 代表取締役:津谷 祐司)は、当社のコンシューマ向けブランド「AmuLit」の新作タイトル「レッドベルの慟哭」 の発売日が2025年6月5日(木)に決定したことをお知らせいたします。

「レッドベルの慟哭」は孤独なヴァンパイアハンターたちが集い、世界の命運を賭けて戦う、人間界と魔界、2つの世界で織りなすダークファンタジーであり、当社のコンシューマ向けオリジナルタイトル2作目となります。本作は2024年9月に設立したコンシューマ向け新ブランド「Amulit」の第1弾タイトルとして発表し、既に多くのお客様にご注目をいただいております。

当社が得意とする恋愛ストーリーだけではない、重厚でドラマチックなストーリーを実力派のクリエイターのみなさまと共に、美麗で魅力的なイラストや演出でお届けします。

現在公式サイトでは続々と作品情報を公開しているほか、ヒロインとメインキャラクターのSNS用アイコン&ヘッダーを配布しております。ゲームシステムが分かるプロモーション映像も近日公開を予定しておりますので、引き続き 「レッドベルの慟哭」にご注目ください。

「レッドベルの慟哭」公式サイト : https://products.voltage.co.jp/redbell/(https://products.voltage.co.jp/redbell/)

「レッドベルの慟哭」公式X(@RedBellsLament) : https://x.com/RedBellsLament(https://x.com/RedBellsLament)

「レッドベルの慟哭」商品概要

人間は脆く儚く、美しい

タイトル:レッドベルの慟哭

対応機種:Nintendo Switch(ダウンロード専用ソフト)

配信日:2025年6月5日(木)発売予定

対応言語:日本語、英語

ジャンル:女性向けダークファンタジーADV

ボイス:フルボイス(ヒロインなし)

企画 / 制作:ボルテージ

出演:

江口拓也/浪川大輔/岡本信彦/河西健吾

伊瀬茉莉也/鈴木みのり/森田成一/小林裕介/

吉村和紘/五十嵐裕美/福原綾香/鳥海浩輔/天崎滉平

赤堀可乃子/島田高虎/ボルケーノ太田/白石冬弥/大桃陽介

レッドベルの慟哭 オープニングムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nc3Vbeh-rUw ]

ゲームシステムが分かるプロモーション映像も近日公開予定です。

続報は公式HP、SNSならびにB’s-LOGにて順次公開いたしますのでお見逃しなく!

「レッドベルの慟哭」参加クリエイター

ディレクター:凪智(ボルテージ)

シナリオ:夕月

イラストレーター :のりた

代表作:even if TEMPESTシリーズ等

背景美術:秋葉みのる(スタジオじゃっく)

代表作:劇場版ポケットモンスターシリーズ等

BGM:大和(ハートカンパニー)

代表作:Free!シリーズ「Timeless Blue」等

主題歌

OP:叫び -The Freedom You Need-

ED:朝影 -The Future We Choose-

主題歌:9mm Parabellum Bullet

代表作:TVアニメ ベルセルク「インフェルノ」等

「レッドベルの慟哭」あらすじ

紅鈴樹(レッドベル)が大地の中心に聳え立つ、

陽の光が降り注ぐ国『ヘーメレー』。

王制の続くその国で、人間たちは穏やかに、平和に暮らしていた。

――赫きの日(かがやきのひ)が訪れるまでは。

その日、ヘーメレーに突如として現れたヴァンパイア。

人間を捕食し、貪り、蹂躙し、多くの人々が

大切な家族を、恋人を、友人を永遠に喪った。

ヘーメレーのとある街で、そんなどこにでもある悲劇があった。

独り残された少女は絶望と屈辱の中、復讐を誓い、

ヴァンパイアに対抗するハンターへと成長した。

そしていつしか『Elpis7』――希望と呼ばれる者の1人となった。

ある日彼女は差出人不明の手紙を受け取る。

手紙に記された館にはハンターたちと王国騎士が待ち受けていた。

集められたハンターたちは勅命を受ける。

「ハント部隊を結成し、ヴァンパイアの世界『ニュクス』へと侵攻せよ!」と。

待ち望んだ機会、歓喜に震える少女。

しかしそれは、世界の命運をかけた遊戯のはじまり。

遊戯のように駒を動かし、駒を見捨てて、駒を隠して――

最後に残るのは一体いくつ?

「レッドベルの慟哭」キャラクター紹介

ヒロイン

復讐のために狩る者

ジュリエット・ローズ(名前変更可)

最高峰のヴァンパイアハンターElpis7の1人。

唯一の肉親である兄をヴァンパイアに殺され、復讐を誓い、ヴァンパイアハンターとして生きてきた。 憎しみに飲まれた姿を表に出すことはなく、強く美しくヴァンパイアを狩る姿から、

救世主として人気を博している。

戦いだけでなく、プライベートな面でもしたたかで、ヘーメレーの住民たちから、

勝負事を持ち掛けられた際はちょっとしたイカサマをすることも。

ヴァンパイアの世界・ニュクスへの入り口が見つかったと聞き、

復讐を果たす千載一遇の機会に心を燃やす。

メインキャラクター

強さのために狩る者

キーラン・ローウェル

CV:江口拓也

最高峰のヴァンパイアハンターElpis7の中でも最強と謳われるハンター。

わずか10歳でハイクラスヴァンパイアを倒したという噂がある。

孤独、孤高を好み、人と慣れ合うことは滅多にないが、強さを求める者には好意的で、

主人公に協力することも。

日々の鍛錬に裏付けられた自身の強さには自負があるが、

現実的であり、無謀な戦いを挑むことはない。

王国に、ニュクス侵攻のためのハント部隊として招集された際には「ヴァンパイアを狩りつくす」と主人公に一番近い感想を抱く。ハント部隊の切り札。

指令のために狩る者

ギャレット・ウェルキン

CV:浪川大輔

若くして王国騎士団長を務めるヘーメレーの英雄。

前例ない若さで騎士団長となった理由は、かつて彼が訓練兵だった頃に

大規模なヴァンパイアの襲撃に遭い、多くの訓練兵が命を落とす事件の功績によるもの。

事件の中、彼は多くの国民を救いながらたった1人生き残ったことで英雄と呼ばれるようになった。

彼は国民のヴァンパイアへの恐怖に対する、最も光り輝く希望である。

真面目で頑固な一面があり、さらにヴァンパイアハンター嫌いを公言しているが、

ハント部隊の指揮官として主人公の前に現れる。

生きるために狩る者

アシェル・トンプソン

CV::岡本信彦

明るく優しい性格の、主人公の幼馴染。

かつて主人公の前から突然姿を消していたが、Elpis7として名を上げ、再び主人公の前に姿を現す。

両親共にヴァンパイアハンターで、トンプソン夫妻は主人公の師匠でもある。

曲者揃いのハント部隊の中ではムードメーカー的役割を果たすが、

幼い頃とは違う、ミステリアスな一面も見せるようになった。

彼の太陽のような明るさが、ハンターたちの信頼関係の拠り所となり

ニュクスの闇を切り裂く奥の手となることが期待されている。

誇りのために奪う者

ロドス・ハートフィールド

CV:河西健吾

優雅で美しいハイクラスヴァンパイア。

人間の血を好み、魔力を操る不死の存在。

花の香りを身にまとい、柔らかな微笑みと甘い言葉で対象が自らその手に堕ちるように誘惑する。

主人公にも正体を隠して接触し、意のままにしようと心のすき間に入り込んでいく。

人間を捕食したいのか、それとも憎んでいるのか……彼の思惑は不明。

SNS用アイコン&ヘッダーを配布中!

人気イラストレーター・黒裄さんによる「レッドベルの慟哭」キャラクターたちのちびキャライラストを公開しております。

公式HP、XにてSNS用アイコン&ヘッダーを配布しておりますので画像を保存の上ぜひご利用ください。

「レッドベルの慟哭」SNS用アイコン&ヘッダー:https://products.voltage.co.jp/redbell/special/(https://products.voltage.co.jp/redbell/special/)

ボルテージのコンシューマ向けブランド『AmuLit』

『AmuLit (アミュリット) 』はボルテージのコンシューマ向けブランドです。

ブランド名の『AmuLit』は、プレイしてくださる皆さまの心に寄り添うお守りのような存在になれたらという想いから、英語の『Amulet(お守り)』と『Literature(物語)』を組み合わせて名付けています。

物語『Literature』の中に輝く光『Lit』や愛『i』を探しながら、皆さま自身が物語を紡ぎ出し、運命を切り開いてほしいという想いも込めています。

「AmuLit」公式サイト : https://products.voltage.co.jp/switch/(https://products.voltage.co.jp/switch/)

「AmuLit」公式X(@AmuLit_JP) : https://adag.jp/Voltage_Switch_X/(https://adag.jp/Voltage_Switch_X/)

AmuLit人気シリーズ「even if TEMPEST 宵闇にかく語りき魔女」ファンディスク「even if TEMPEST 連なるときの暁」好評配信中!

時に、定めに、愛に、囚われる

タイトル:even if TEMPEST 宵闇にかく語りき魔女

対応機種:Nintendo Switch(ダウンロード専用ソフト)

価格:6,930円(税込)

対象年齢:IARC Generic 12+

対応言語:日本語、英語

ジャンル:アドベンチャーゲーム

公式サイト: https://products.voltage.co.jp/tempest/(https://products.voltage.co.jp/tempest/)

「even if TEMPEST」公式X(@evenifTEMPEST):https://x.com/evenifTEMPEST(https://x.com/evenifTEMPEST)

愛も命も焼べて、辿りついた“結末”

タイトル:even if TEMPEST 連なるときの暁

対応機種:Nintendo Switch(ダウンロード専用ソフト)

価格:6,930円(税込)

対象年齢:IARC Generic 16+

対応言語:日本語、英語

ジャンル:アドベンチャーゲーム

公式サイト:https://products.voltage.co.jp/tempest/fd/(https://products.voltage.co.jp/tempest/fd/)

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。(C)2017 Nintendo

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ボルテージ会社概要

社名:株式会社ボルテージ

所在地:東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長:津谷 祐司(つたにゆうじ)

『ボル恋』について

『ボル恋』は現代を生きる女性に癒しと楽しみを提供するボルテージの恋愛ドラマシリーズの総称です。

好みのシチュエーション、好みのイケメンを選び、自分が主人公の理想の恋愛ストーリーを体験することができます。『ボル恋』は、スマートフォンアプリやWEB・Nintendo Switch(TM)など様々なプラットフォームでお楽しみいただけます。

『ボル恋』紹介ページ: https://products.voltage.co.jp/volkoi/