「ジブリの立体造型物展」開催決定！

スタジオジブリ作品の魅力に迫る展覧会「ジブリの立体造型物展」を5月27日(火)から東京・天王洲の寺田倉庫B&C HALL/E HALLで開催します。

80を超える国や地域で公開された映画『君たちはどう生きるか』をはじめ、スタジオジブリ作品は今、世界中で観られています。その背景には、作品を愛し、長い時間をかけて届けようとしてくれた人々がそれぞれの国や地域にいました。本展は海外のパートナーたちがどのように作品を届けていったのかを辿りながら、映画の名場面を立体造型物で紹介していきます。立体造型物展は2003年に始まった本格的なスタジオジブリ展の原点であり、進化を遂げて22年ぶりに東京に帰ってきます。

なかでも注目は映画『紅の豚』に登場する飛行艇サボイアS-21。“もしも本当にあったら”という想定で作られる迫力満点の飛行艇は今にも寺田倉庫から飛び立ちそうに見えることでしょう。

会期は5月27日(火)から9月23日(火・祝)。会場隣接の水上施設「T-LOTUS M」では2年前に「金曜ロードショーとジブリ展」で販売し話題となった「あのハム入りラーメン」も帰ってきます。また、三鷹の森ジブリ美術館とのセット券やホテルの宿泊プランと連動したチケットも販売します。



■開催概要

日程 2025年5月27日(火)~9月23日(火・祝)

9:30~20:00(最終入場19:00)※5/27(火)は15:00開館

会場 天王洲・寺田倉庫 B&C HALL/E HALL

チケット ※日時指定予約制、3月22日(土)12:00発売

【通常チケット】大人 1,900円、中・高校生 1,600円、小学生 1,200円(いずれも税込)

【特典付きチケット】 大人 2,900円、中・高校生 2,600円、小学生 2,200円(いずれも税込)

公式サイト https://rittai-ghibli.com/



海を渡った熱風

今では世界中で観られているスタジオジブリ作品ですが、知名度が低かった頃は映画の公開も簡単ではありませんでした。しかし、そんな時にそれぞれの国や地域に作品を愛し、長い時間をかけて届けようとしてくれた人々が現れ、スタジオジブリ作品が見られるようになっていきます。

“仕組み“ではなく”人”。本展ではスタジオジブリのパートナーたちを紹介しながら、北米、欧州、アジアなど各地でどのように作品を届けていったのかを辿ります。

北米版「ハウルの動く城」ポスター (C) 2004 Diana Wynne Jones/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDDMT韓国版「もののけ姫」ポスター (C) 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND

ジブリの世界へ飛び込もう

『となりのトトロ』『千と千尋の神隠し』『ハウルの動く城』『平成狸合戦ぽんぽこ』『耳をすませば』など、数々のスタジオジブリ作品の名場面が立体造型物となって展示されます。立体で表現することで見えてくる新たなアニメーションの魅力をお楽しみください。帰り道、きっと映画が観たくなることでしょう。

(C)2001 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDDTM(C) 2004 Diana Wynne Jones/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDDMT(C) 1994 Isao Takahata/Studio Ghibli, NH

ピッコロ社へようこそ

『紅の豚』に登場する飛行艇サボイアS-21を特撮界のエキスパートである伊原弘さんが中心となり“もしも本当にあったら”という想定で表現します。会場の寺田倉庫周辺は運河に面しており、映画に出てくるピッコロ社のような場所。今にも飛行艇が飛び立ちそうな空間でポルコたちとお待ちしています。

制作中のサボイアS-21 (C) 1992 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NN

短編『空想の空とぶ機械達』特別上映

“海を渡った熱風”の展覧会テーマに合わせ、宮崎駿監督がかつて三鷹の森ジブリ美術館の企画展示用に制作した短編アニメーション映画『空想の空とぶ機械達』(2002年)を本展で特別上映します。大空にあこがれた人々がかつて空想した“空とぶ機械達”を描きます。

(C) 2002 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli

上映時間:6分

原作・脚本・監督・ナレーション:宮崎駿

作画監督:米林宏昌 美術監督:武重洋二 音楽:久石譲

制作:スタジオジブリ

■チケット

【通常チケット】

料金:大人1,900円/中・高校生1,600円/小学生1,200円

発売日:3月22日(土) 12:00 ※日時指定予約制

※ローソンチケット、日テレゼロチケで販売

【特典付きチケット】「あのハム入りラーメン」が帰ってくる!

2年前に「金曜ロードショーとジブリ展」で販売され話題となった「あのハム入りラーメン」。展覧会場に隣接する水上施設「T-LOTUS M」で特典付きチケット1枚につき、あの映画をイメージした特製ラーメン1杯をお召し上がりいただけます。※数量限定

料金:大人2,900円/中・高校生2,600円/小学生2,200円

対象期間:6月27日(金)~9月23日(火・祝)

発売日:3月22日(土) 12:00 ※日時指定予約制

※販売枚数は数量限定 ※16:00入場回までの販売

※入場時間の3時間後までに「T-LOTUS M」にお入りください

※ローソンチケット、日テレゼロチケで販売

「あのハム入りラーメン」 ※試作品

【三鷹の森ジブリ美術館セット券】

三鷹の森ジブリ美術館の6月入場分チケット(日時指定予約制)とのセット券。「ジブリの立体造型物展」会期中お好きな日時にご入場いただけます。

料金:大人:2,900円/中・高校生:2,300円/小学生:1,600円/幼児(4歳以上):100円

発売日:5月10日( 土 )10 :00

※ローソンチケットで販売

三鷹の森ジブリ美術館 (C) Museo d'Arte Ghibli

【プリンスホテル 展覧会観覧券付きステイプラン】

プリンスホテルに泊まって「ジブリの立体造型物展」に行こう!

会場からも近い、グランドプリンスホテル新高輪、品川プリンスホテルでは滞在中に入場時間の指定なく展覧会への入場が可能な観覧券付きステイプランをご用意しております。

発売日:3月22日(土) 12 :00

※料金は予約サイトにてご案内します

グランドプリンスホテル新高輪

【PETALS TOKYO 展覧会観覧券付き宿泊プラン】

滞在期間中、お時間の指定なくご入場が可能な観覧券付き宿泊プラン。

「ジブリの立体造型物展」の会場から徒歩1分に位置する水上のホテル、PETALS TOKYOで非日常な休日をお過ごしください。

発売日:3月22日(土) 12 :00

※料金は予約サイトにてご案内します

PETALS TOKYO