「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2024-25」にPick(ピック)がエントリー！
いつも横浜エクセレンスを応援いただき、ありがとうございます。
この度、「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2024-25(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=21965)」に横浜エクセレンスからは「#45 Pick(ピック)(https://yokohama-ex.jp/team/cheers/Pick)」がエントリーすることになりましたのでお知らせいたします。
なお、PickはRollと一緒に公式X(https://x.com/45pick80roll)も頑張っています！！
ぜひこちら(https://x.com/45pick80roll)のフォローもよろしくお願いいたします！
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Yt0VlnM3eC4 ]
投票方法
【投票期間】
2025年3月21日(金)12:00～2025年4月1日(火)23:59
【投票方法】
期間中、毎日投票可能です！(※LINE投票は期間中1回のみ)
ぜひ「#45 Pick(ピック)(https://yokohama-ex.jp/team/cheers/Pick)」へ投票をお願いいたします！
１.WEB投票(https://www.bleague.jp/mascot/2025/)
→1日に1回まで、序列をつけて3体に投票(2体以下での投票不可)
1番目：3ポイント、2番目：2ポイント、3番目：1ポイント
※1日=0:00～23:59（0:00に切り替え）
２.B.LEAGUE CARD投票(https://www.bleague.jp/app/card-collection/)
アプリ、ブラウザどちらかで1日に1票まで
・コインで10連ガチャを回したら1票追加(アプリ、ブラウザどちらか1日に1回)
・クリスタルで10連ガチャを回したら1票追加(アプリ、ブラウザどちらか1日に1回)
(合計で1日最大3票)
1票につき1ポイント
※1日=0:00～23:59(0:00に切り替え)
３.LINE投票(https://miniapp.line.me/2007025771-ew8VJLP3)
期間中に1回まで、序列をつけて3体に投票(2体以下での投票不可)
1番目：5ポイント、2番目：3ポイント、3番目：1ポイント
※同じマスコットを重複して入力した場合、無効票となる
【結果発表】
2025年4月4日(金)
※結果につきましては発表後、「Bリーグ」公式サイト(https://www.bleague.jp/mascot/2025/)(※外部リンク)よりご確認いただけます。
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Yt0VlnM3eC4 ]
X
https://x.com/yokohamaex_(https://x.com/yokohamaex_)
https://www.instagram.com/yokohamaexcellence_official/(https://www.instagram.com/yokohamaexcellence_official/)
YouTube
https://www.youtube.com/@yokohamaexcellence(https://www.youtube.com/@yokohamaexcellence)
LINE
https://page.line.me/934bncen?openQrModal=true(https://page.line.me/934bncen?openQrModal=true)
TikTok
https://www.tiktok.com/@yokohamaex_(https://www.tiktok.com/@yokohamaex_)
マスコットSNS
https://x.com/45pick80roll(https://x.com/45pick80roll)
試合は「バスケットLIVE」でご視聴いただけます！！
https://basketball.mb.softbank.jp/service/?utm_source=club&utm_medium=YE&utm_campaign=club_YE_003(https://basketball.mb.softbank.jp/service/?utm_source=club&utm_medium=YE&utm_campaign=club_YE_003)
※外部リンクとなります。
株式会社横浜エクセレンス
横浜を拠点に活動しているプロバスケットボールクラブ。
かつては「東京エクセレンス」として活動するも2021年、本拠地の横浜移転に伴い、クラブ名称を「横浜エクセレンス / YOKOHAMA EXCELLENCE」へと改称いたしました。
クラブ名は「Strive for Excellence」という常に自己向上の努力を惜しまないという生き方を表現しています。
すなわち、「EXCELLENCE」には心技体の全てにおいて「素晴らしい」という意味を表しています。