服飾雑貨メーカー川辺株式会社 プレゼントにおすすめ！『ジルスチュアート』のギフトパッケージ入りアイテム新発売
●ギフトパッケージ入りタオルハンカチ 価格：各\990(税込) タオルハンカチサイズ：約25×25cm
ピンクベースにアラベスクモチーフをデザインしたギフトパッケージ。
タオルハンカチのデザインは、フレグランスモチーフ刺繍とお花アップリケ刺繍の2タイプです。
ちょっとしたプレゼントとしても重宝しそうなお手頃感も魅力です。
●ハンドクリームセット 価格：\2,530 (税込) ハンドクリーム容量：約15ml タオルハンカチサイズ：約25×25cm
ハンドクリームとタオルハンカチのセットも新デザインが登場しました。
ハンドクリームは24年10月発売の新作。ベタつかずなめらかな肌触りでうるおいと香りがとけ込み、指先まで幸福感を届けます。
持ち運びし易いコンパクトなサイズ感が人気のギフト商品です。
どちらのギフトもキラキラ感があり上品な可愛らしさ。
手にした瞬間に笑顔になれそうです。
■発売：川辺株式会社
発売時期：2025年3月上旬より順次販売
販売場所：百貨店・専門店ハンカチ売場
※店舗により発売日が前後する可能性もございます。
●問い合わせ先
・お問い合わせフォーム https://www.kawabe.co.jp/form/
・フリーダイヤル 0120-077-927(インターモード川辺)
※10:00～12:00、13:00～17:45(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
●企画・デザイン・製造 各種OEMに関するご相談
https://www.kawabe.co.jp/contact/oem.html
●Official Web Site
https://www.kawabe.co.jp/
●Official Online Shop
https://shop.kawabe.co.jp/
●Instagram：@intermode_kawabe
https://www.instagram.com/intermode_kawabe/?hl=ja
●X：@intermodekawabe
https://twitter.com/intermodekawabe