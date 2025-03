Cloudflare、「Cloudflare for AI」を発表

クラウドフレアジャパン株式会社

(2025年 3月 19日 太平洋標準時6:00本国発表)

誰もが接続しやすいコネクティビティクラウドのリーディングカンパニーであるCloudflare(クラウドフレア)は、本日、AIモデルに包括的な可視性、セキュリティ、制御を提供するツールスイート「Cloudflare for AI」を発表しました。「Cloudflare for AI」は、AIモデルの展開および利用、リスクに対する防御までをサポートします。Cloudflareのユーザーは、従業員によるAIツールの誤った使用から有害なプロンプト、機密情報の漏洩、新たな脆弱性に至るまで、さまざまな脅威からAIモデルを保護することが可能になります。

現在、ビジネスオペレーションがAIによって急速に再編されています。企業は、商品の価格設定から在庫管理、医療データの分析に至るまで、あらゆる分野で新たなモデルの開発と統合に取り組んでいます。同時に、AIモデルはこれまで以上に身近なものになり、あらゆる規模の組織が大規模な投資を必要とすることなくAI技術を活用できるようになっています。しかし、このようにAIが普及する一方で、新たなリスクも生まれています。サイバー犯罪者はAIアプリケーションを格好の標的にしており、AIモデルを安全に使用できない組織は、核となる業務のオペレーションや企業データを狙うサイバー脅威のリスクと隣り合わせの状況にあります。

Cloudflareの共同創設者兼最高経営責任者(CEO)であるマシュー・プリンス(Matthew Prince)は、「今後10年間で、組織のAI戦略がその運命を決定づけることになるでしょう。革新を推進する組織は成長し、変化に抵抗する組織は消滅していきます。『即座に行動せよ、そして破壊せよ(Move fast and break things)』は、組織が新しいモデルを導入し、AIの実験に取り組む際の合言葉になってきています。しかし、実験と安全性との間には、しばしば欠けているピースが存在します。『Cloudflare for AI』は、AIの迅速な導入と安全な利用を可能にするために必要な保護を提供し、イノベーションにブレーキをかけることなく、ユーザーの懸念を解決することが可能です」と述べています。

「Cloudflare for AI」によって、企業や組織は、さまざまな潜在的な脅威からAIモデルを保護することができ、以下の内容が実現されます。

- 許可の有無を問わず、使用されているすべてのAIアプリケーションを検出

多くの場合、セキュリティチームはAIが実際にどこで使用されているかを把握できてはいません。Cloudflareは、「Firewall for AI」によって、すべてのAIアプリケーションを自動的に検出し、ラベル付けを行うことを可能にしました。これによって、セキュリティチームがAIの安全な使用を実現するための対策を点検し、実行することができます。

- ユーザーによる機密情報の漏洩や送信をブロック

業務の生産性と効率性を向上させるために日々使用されているAIツールに事業戦略や顧客情報、社内文書などの機密情報を入力することは、一見無害に見えても、重大なデータ漏洩や法的なリスクにつながる可能性があります。「Firewall for AI」は、被害が発生する前に警告を発し、ブロックすることで、機密情報の漏洩を特定します。

- AIの使用方法の監視および管理

AIモデルは現在、顧客管理や人事労務管理、新製品開発などのありとあらゆる社内業務のために企業内のさまざまなチームで活用されています。しかし、顧客や企業の機密情報が一度でも漏洩してしまうと、再び制御を取り戻し、保護することは不可能になります。Cloudflareの「AI Gateway」は、一度設定するだけで組織内のすべてのAIアプリケーション全体を可視化し、プロンプトや使用パターンのインサイトを収集することができます。

- 送信された不適切なプロンプトや感情およびトピックを迅速に検出

不適切なプロンプトやトピックが送信された場合、AIモデルは不正確で誤解を招くような出力を行う可能性があります。「AI Gateway」と「Llama Guard」の統合によって、管理者は不適切なプロンプトを阻止するルールを設定できるようになりました。あわせて、管理者が意図した使用に合わせて、AIモデルの整合性を維持することも可能になります。

- セキュリティを犠牲にしない、強力でスケーラブルなAIアプリケーション開発

競争が激化している今日のビジネス環境では、シンプルで手頃な価格で安全なAIモデルを実行する必要があります。Cloudflareの「Workers AI」は、世界中の190都市以上にGPUを配置しており、AIアプリケーションを構築・展開するための強力なプラットフォームを提供します。これによって、世界中の企業は、ユーザーの至近距離で効率的にセキュリティを内蔵したAIソリューションを実装することができます。

- AIアプリケーションのレジリエンスを向上

自動化されたクローラーや悪意あるユーザーがAIアプリケーションを攻撃や不正利用の標的にすることが増加しています。Cloudflareのアプリケーションセキュリティとパフォーマンス機能は、不要なアクセスをブロックし、企業・組織にとって最も重要なAIアプリケーションへの攻撃を阻止します。ルーティング、ロードバランシング、トラフィックの最適化も同時に行うことで、信頼性の向上にも貢献します。

現在、AI領域のリーダー企業の多くが、AIモデルやデータの安全性を確保しながら、リアルタイムの推論、画像、会話などを提供するためにCloudflareを利用しています。「Cloudflare for AI」に含まれるすべての製品は、現在一般公開されており、https://www.cloudflare.com/ja-jp/lp/cloudflare-for-ai/ で確認できます。

詳細は、以下のリソースをご覧ください。

Cloudflare for AI: supporting AI adoption at scale with a security-first approach

https://blog.cloudflare.com/cloudflare-for-ai-supporting-ai-adoption-at-scale-with-a-security-first-approach/

Cloudflare Firewall for AI

https://www.cloudflare.com/ja-jp/lp/firewall-for-ai/

Cloudflare AI Gateway

https://www.cloudflare.com/ja-jp/developer-platform/products/ai-gateway/

Cloudflare(クラウドフレア)について

Cloudflare, Inc.(NYSE:NET / https://www.cloudflare.com/ja-jp/ )は、より良いインターネットの構築の支援を使命に掲げる、誰もが接続しやすいコネクティビティクラウドのリーディングカンパニーです。Cloudflareのコネクティビティクラウドは、世界中のあらゆる組織や個人、アプリケーション、ネットワークを高速かつ安全にするとともに、複雑性やコストの削減を実現する、フル機能かつ統一された業界最先端のクラウドネイティブ製品と開発者ツールプラットフォームを提供しています。

世界最大規模かつ最も相互接続されているネットワークのひとつであるCloudflareは、日々何十億もの脅威をオンラインでブロックしており、大企業からスタートアップ、中小企業、非営利団体、人道支援団体、政府機関まで、世界中の何百万もの組織から信頼されています。

Cloudflareのコネクティビティクラウドの詳細については https://www.cloudflare.com/ja-jp/connectivity-cloud/ 、インターネットの最新トレンドとインサイトについては https://radar.cloudflare.com をご覧ください。

