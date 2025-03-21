アニメシリーズ『ロックマンUSA』全27話が各プラットフォームにて配信開始！

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株式会社カプコン

米ルビー・スピアーズ社と日本の葦プロダクションにて共同制作されたテレビアニメ『ロックマンUSA』全27話が、各プラットフォームにて配信開始となりました。






本作は1994年に米国にて放映されましたが、今回初の日本語字幕版対応で登場。　


ぜひ、各配信プラットフォームよりお楽しみください！



■プロモーション映像


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1-Q4yHyeHlA ]



みんなの知らないロックマンがここにある！　




【配信プラットフォーム】



▼３月21日（金）配信


- Amazon プライムビデオ
- ビデオマーケット
- DMM TV
- dアニメストア
- FOD
- music.jp
- カンテレドーガ

▼以降順次配信


- hulu
- ふらっと動画
- JCOM STREAM

【作品詳細】


- エグゼクティブプロデューサー：　辻本憲三
- 監督：　箕ノ口克己
- アニメーション制作：　葦プロダクション、Ruby-Spears Productions
- オープニングアニメーション監督：　はばらのぶよし
- キャスト：
　　　　ロックマン　　Ian James Corlett
　　　　ライト博士　　Jim Byrnes
　　　　ロール　　　　Robyn Ross
　　　　Dr.ワイリー　 Scott McNeil
- 製作：　カプコン


▼ロックマンシリーズ ｜CAPCOM


　https://www.capcom-games.com/ja-jp/series/megaman/



▼ロックマンシリーズ公式Xアカウント(@ROCKMAN_UNITY)
　https://x.com/ROCKMAN_UNITY


　


▼ROCKMAN UNITY ウッチーのブログ


　https://rockmanunity.blog.jp/archives/10335080.html