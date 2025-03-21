アニメシリーズ『ロックマンUSA』全27話が各プラットフォームにて配信開始！
株式会社カプコン
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1-Q4yHyeHlA ]
- Amazon プライムビデオ
- ビデオマーケット
- DMM TV
- dアニメストア
- FOD
- music.jp
- カンテレドーガ
- hulu
- ふらっと動画
- JCOM STREAM
- エグゼクティブプロデューサー： 辻本憲三
- 監督： 箕ノ口克己
- アニメーション制作： 葦プロダクション、Ruby-Spears Productions
- オープニングアニメーション監督： はばらのぶよし
- キャスト：
ロックマン Ian James Corlett
ライト博士 Jim Byrnes
ロール Robyn Ross
Dr.ワイリー Scott McNeil
- 製作： カプコン
▼ロックマンシリーズ公式Xアカウント(@ROCKMAN_UNITY)
米ルビー・スピアーズ社と日本の葦プロダクションにて共同制作されたテレビアニメ『ロックマンUSA』全27話が、各プラットフォームにて配信開始となりました。
本作は1994年に米国にて放映されましたが、今回初の日本語字幕版対応で登場。
ぜひ、各配信プラットフォームよりお楽しみください！
■プロモーション映像
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1-Q4yHyeHlA ]
みんなの知らないロックマンがここにある！
【配信プラットフォーム】
▼３月21日（金）配信
- Amazon プライムビデオ
- ビデオマーケット
- DMM TV
- dアニメストア
- FOD
- music.jp
- カンテレドーガ
▼以降順次配信
- hulu
- ふらっと動画
- JCOM STREAM
【作品詳細】
- エグゼクティブプロデューサー： 辻本憲三
- 監督： 箕ノ口克己
- アニメーション制作： 葦プロダクション、Ruby-Spears Productions
- オープニングアニメーション監督： はばらのぶよし
- キャスト：
ロックマン Ian James Corlett
ライト博士 Jim Byrnes
ロール Robyn Ross
Dr.ワイリー Scott McNeil
- 製作： カプコン
▼ロックマンシリーズ ｜CAPCOM
https://www.capcom-games.com/ja-jp/series/megaman/
▼ロックマンシリーズ公式Xアカウント(@ROCKMAN_UNITY)
https://x.com/ROCKMAN_UNITY
▼ROCKMAN UNITY ウッチーのブログ
https://rockmanunity.blog.jp/archives/10335080.html