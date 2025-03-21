プロシップ、2025年3月期業績予想を上方修正、ならびに増配を発表

株式会社プロシップ

株式会社プロシップ（本社：東京都千代田区 代表：鈴木 資史 東証プライム：3763 以下「当社」）は、最近の業績の動向等を踏まえ、2024年5月10日の2024年3月期決算発表時に開示した2025年3月期（2024年4月１日～2025年3月31日）の通期業績予想および配当予想について、下記のとおり修正することを決議いたしました。

1．当期の連結業績予想数値の修正（2024年4月１日～2025年3月31日）

2．当期の配当予想数値の修正（2024年4月１日～2025年3月31日）3．修正の理由

2025年3月期第3四半期連結累計期間の売上高の通期連結売上高予想値に対する進捗度は67.9％でしたが、第4四半期において案件密度が高まり、仕掛案件の検収やインフラ業界向け大型案件の進捗等による売上計上額が予想を上回る見通しとなりました。

また、2024年12月にリリースした新リース会計基準対応のSaaSソリューション「ProPlus＋」の開発が計画内で効率的に進捗したこと等により、販売費および一般管理費の抑制に成功しております。

新リース会計基準による需要増は想定通り次年度以降になるものの、これらの要因により、2024年５月10日に公表しました2025年3月期の通期業績予想から、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益の予想値を上方修正いたします。

合わせて、配当性向40％以上を継続することで株主の皆様への積極的な利益還元に取り組むべく、2025年３月期の期末配当金の予想を1株当たり52円から3円増配し、55円に修正することを決定いたしました。

（注）上記の業績予想数値については、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいております。実際の業績等は、様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

株式会社プロシップについて

プロシップは「Speciality for Customer」を基本理念として、固定資産管理分野で専門性の高いサービスを提供しております。

高い専門性が評価され、主力製品のパッケージシステム「ProPlus」は、各業界の大手企業の半数以上、シリーズ累計5,408社(※)にご愛用いただいております。

今後もプロシップならではの「Speciality」に富んだ価値を、世界中の企業に届けてまいります。

※2025年2月末時点

直近のプレスリリース

プロシップ、CDP「気候変動レポート 2024」Ｂ評価を取得

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000120877.html

プロシップ、三菱商事に「ProPlus 固定資産管理ソリューション」を導入

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000120877.html

プロシップの新リース会計基準対応SaaS「ProPlus＋」を花王が採用

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000120877.html



プロシップ、新リース会計基準対応 SaaS「ProPlus＋」を2024年12月より提供開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000120877.html

その他、株式会社プロシップのニュース一覧は、以下のURLからご覧ください。

https://www.proship.co.jp/news/

会社概要

社 名：株式会社プロシップ（東証プライム上場：3763）

代表者：代表取締役社長 鈴木 資史

事業所：◇本社

東京都千代田区飯田橋三丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル

◇西日本支社

大阪府大阪市中央区久太郎町三丁目3番9号 ORIX久太郎町ビル

設 立：1969年4月9日

資本金：7億5,072万円

事 業：ソフトウエアパッケージの開発販売

https://www.proship.co.jp/

（2024年9月30日時点）

■本件に関するお問い合わせ

株式会社プロシップ 管理本部

https://www.proship.co.jp/contact/

TEL：050-1791-3000



