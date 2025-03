”傘屋が作った、かぶる日傘”で誰でも手軽に紫外線対策を W by Wpc.が自信を持ってお届けする新作UVカットキャップ&新色アームカバーが登場！

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開する「W by Wpc.(ダブリュバイダブリュピーシー)」は、2025年の新作「UVカット接触冷感キャップ」、「UVカット接触冷感アームカバー」をWpc.公式オンラインショップや直営店舗で販売しております。

自信を持ってお届けする”傘屋が作った、かぶる日傘”

20年間、日傘を作り続けてきたWpc.はその豊富なノウハウを活かし、多くの方に手軽に紫外線対策をお届けしたいとの想いから、”傘屋が作った、かぶる日傘”として、UVハットを中心としたUVケアアイテムを提案しています。新作「UVカット接触冷感キャップ」を含む5種のハットは、つば部分にUVカット率100%・遮光率100%・UPF50+生地*1を使用するなど、傘メーカーならではのこだわりが詰まったものです。さらに機能性だけでなく、生地感やシルエットといったファッション性も忘れないのがWpc.の魅力。あらゆるシーンで紫外線対策をサポートするWpc.のUVハットと共に、今年の夏を乗り越えてみては。

おすすめシーン

○小さいお子さんのいる方 ○散歩/犬の散歩 ○ガーデニング ○自転車・車の運転時

○スポーツ観戦 ○アウトドア ○野外フェス ほか

販売について

日よけとしてはもちろん、コーデの足しになるファッション感も意識した「UVカット接触冷感キャップ」。7.2cmのつば部分にはUVカット率100%・遮光率100%・UPF50+生地*1を使用し、見た目と機能性を両立しています。頭周りはお好みのサイズで調節できるよう、バックをリボンで結べる仕様にすることで美しいシルエットをキープ。つば部分は弾力性のある素材を使用しているので折れ目がつきにくく、バッグに入れても形がきれいに保てるのも特徴です。汗などで汚れた場合は手洗いOK!

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/299_1_44c939be8efac74b94f6583fad21f423.jpg ]

昨年発売の「UVカット接触冷感アームカバー」はクシュクシュとしたシルエットやメロウデザインが話題になり、これまでに27,000枚*2以上を販売。今年は新色としてオフとブルーが登場しました。触れるとひんやりする接触冷感生地は薄くて軽く、持ち運びにも便利なので、どこでも手軽に日焼け対策。また全長70cmのロング丈で二の腕から手の甲までをしっかりカバーするので、散歩やガーデニング、自転車や車の運転時など幅広いシーンで活躍します。洗濯機で洗える手軽さも魅力!

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/299_2_d414042b1b28699f31db7fc75b82549d.jpg ]

*1 JIS L 1925の規定に準じて生地のUVカット率100%の測定値が出た生地をUVカット率100%生地としております。JIS L 1055 A法にて遮光率100%の測定値が出た生地を遮光率100%生地としております。JIS L 1925の規定に準じて生地のUPF値を測定しています。※記載の結果は生地の状態での測定値であり、帽子本体の性能を示す数値ではございません。

*2 2025年3月14日時点

*3 JIS L 1925の規定に準じてUVカット率を測定しております。JIS L 1925の規定に準じて生地のUPF値を測定しています。

※記載の結果は生地の状態での測定値であり、アームカバー本体の性能を示す数値ではございません。

販売について

