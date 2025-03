実力派ガールズグループ「BENNY」、2ndシングル『SHIBUYA』MVを公開！！

株式会社Try Crew Entertainment

SHIBUYA アーティスト写真



6人組ガールズグループ「BENNY」(読み:ベニー)が2025年3月21日0時、2ndシングル『SHIBUYA』のミュージックビデオ(MV)を公式YouTubeチャンネルで公開した。

1stシングル「WOAH」とは異なり、本作は楽曲・ダンスともによりキャッチーで、多くの人の心を掴む仕上がりとなっている。耳に残るメロディとエネルギッシュなパフォーマンスが融合し、より親しみやすくもインパクトのある作品に仕上がった。

また、楽曲中でHouseからJersey Clubへとビートチェンジし、楽曲から「渋谷」という街のある種の二面性が表現されている点にも注目して欲しい。

2nd Digital Single 『SHIBUYA』

https://www.youtube.com/watch?v=aI7fejb8Wq8



※各音楽配信サイトからも視聴可能

https://linkco.re/Z3zPGF3Z

SHIBUYA ジャケット写真

BENNY "SHIBUYA" Official Music Video

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aI7fejb8Wq8 ]

各メンバーからの見どころ:



SENA:

東京の象徴とも言える渋谷で撮影した今回のMVは、私たちのコンセプトである**「ジャパンコア」を体現しています。特にお気に入りのシーンは、やはりラストのダンスシーンです。日本人なら誰もが知っている「アルプス一万尺」を取り入れた振り付けになっており、今どきのポップスと昔ながらの日本の遊びが融合しています。

世代を超えて、老若男女問わず楽しめる「Shibuya」**の楽曲とダンスを、ぜひたくさん楽しんでください!

AMA:

「SHIBUYA」のMVでは、メンバー自らカメラを回したり、自由なシーンが多いため、私たちのキャラクターや普段の姿がよく見られると思います。間奏部分の衣装が変わるシーンでは、ポーズや動きのタイミングを全く同じにするために試行錯誤し、何度も挑戦しました。ぜひ注目して見てください!

そして、最後に撮影したダンスシーンは、寒さや疲労感と戦いながら挑みましたが、メンバーとペアになり、顔を合わせて踊る振り付けだったので、自然と笑顔があふれました!ぜひ皆さんも、友達や家族、恋人同士はもちろん、初対面の方とも一緒に踊って楽しんでください!

TOKI:

とにかく寒かったです!原宿・渋谷周辺での撮影だったため、人がいない時間を狙い、早朝から深夜まで撮影が続きました。スタッフさんが買ってきてくれた温かいペットボトルが唯一の救いで、本当にありがたかったです。撮影が終わり、部屋でストーブにあたったときの嬉しさは忘れられません!

ぜひ、「SHIBUYA」 のMVをたくさん見てください!

KORI:

まず、一つ目は衣装チェンジのシーンです!柱を境に衣装が切り替わるシーンがあるのですが、トンネルを何度も往復しながら何度もトライしたことが、とても印象に残っています。

二つ目は、メンバーの素の表情です!今回は撮影前に、監督さんがメンバーの普段の様子やキャラクターをたくさん聞いて理解してくださり、「いつものBENNYちゃんでいいよ」と声をかけてくれました。そのおかげで、普段のメンバーに近い表情で撮影できたことが、1曲目の**『WOAH』**とは違う大きな見どころだと思います!

VIVI:

The "Shibuya" MV is filled with many of my favorite moments, but there are a few I especially want viewers to notice.

One tiny detail is in the very first scene when the phone rings-the ringtone plays "Shibuya," and the caller is named "Family(ハート)." The director and I chose this name because it perfectly represents how BENNY feels as a group-like a family.

However, my absolute favorite moment is the transition from daytime BENNY to nighttime BENNY. I feel like this scene truly captures the essence of Shibuya, where the city moves from a normal morning to a lively, party-filled evening.

I could watch "Shibuya" a hundred times and never get bored because of all the cute little details in the video. I hope everyone enjoys watching it as much as I do!

KYARA:

2曲目の本作品は、デビュー曲とはコンセプトや雰囲気がガラリと変わり、全く新しい魅力を持つ作品に仕上がりました。

MVの冒頭では、ビビが集合時間に遅刻し、電話で起こされるシーンがあります。このシーンが、まるで物語の始まりを告げるようなワクワク感を演出し、映画のような質感のあるMVになっています。

ぜひ、映像の細かい部分にも注目しながら楽しんでもらえたら嬉しいです!

■ ファッションブランド「Miseki SEOUL」のコラボアイテムの発売決定!

BENNY×Miseki SEOUL



BENNY × Miseki SEOUL Exclusived at 60%

日本でも人気を誇る韓国ファッションブランド「Miseki SEOUL」と2025年2月にデビューしたジャパンコアをコンセプトにした6人組ガールズグループ「BENNY」とのコラボアイテムが発売決定。

今回は「BENNY」のセカンドシングル「Shibuya」をテーマにオリジナルロゴのアイテムを多数ラインナップ。

■ 予約発売期間 ■

3/21 18:00~4/13 21:00

■ 商品発送期間 ■

2025年5月15日より順次



公式HPはこちら

https://www.sixty-percent.com/collaborations/202503-benny-misekiseoul_cl





BENNYとは、

有名オーディション番組出身者や、チャンネル登録者数600万人を超えるYouTuber、モデル経験者など、多彩な経歴を持つメンバーで構成された『BENNY』。

「ジャパンコア」というコンセプトを掲げ始動する『BENNY』。

テクノロジーが進化し、エンターテインメントの潮流が目まぐるしく変わる時代、華やかなガールズグループ・シーンやバズを生む音楽的アプローチを取り入れながらも、長い歴史を背負い、継承されてきた日本文化のエッセンスをアップデートしていく。

海外からの注目が集まる日本のポップカルチャーを一歩先へ進める、そんなミッションを携え、次世代に受け継がれていく「クールジャパン」のその先を再発見し、国内外の舞台へ表現していくプロジェクトとなる。



メンバープロフィール:

AMA

AMA

Date of Birth: April 2nd, 2004

From Miyazaki

MBTI:ENFP

KORI

KORI

Date of Birth: March 28th, 2002

From Osaka

MBTI:ENFJ

KYARA

KYARA

Date of Birth: December 20th, 2001

From Osaka

MBTI:INFP

SENA

SENA

Date of Birth: March 11th, 2002

From Hyogo

MBTI:ESFP

TOKI

TOKI

Date of Birth: September 26th, 2002

From Tokyo

MBTI:ISFP

VIVI

VIVI

Date of Birth: July 23th, 2005

From Philippine

MBTI:ENFP

SHIBUYA アーティスト写真

BENNY 公式情報:



公式HP

https://benny-official.com/

TikTok: @benny7_official

https://www.tiktok.com/@benny7_official

X(旧Twitter): @benny7_official

https://x.com/benny7_official

Instagram: @benny7_official

https://www.instagram.com/benny7_official

YouTube: @benny7_official

https://www.youtube.com/@benny7_official

<本件に関するお問い合わせ>

TRYCREW ENTERTAINMENT

メールアドレス: info@tandc.jp