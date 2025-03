『Arcane』シーズン2のサウンドトラック収録楽曲である、StromaeとPommeによる「Ma meilleure ennemie」のミュージックビデオを公開

合同会社ライアットゲームズ

Riot Games, Inc.(米国)の日本法人である合同会社ライアットゲームズ(港区六本木、社長/CEO:藤本 恭史)は、Virgin Music Groupと『Arcane League of Legends: Season 2 (Soundtrack From The Animated Series)』の収録楽曲である、StromaeとPommeによるシングル、“Ma Meilleure Ennemie”のミュージックビデオを公開しました。

ミュージックビデオは、『Arcane』シーズン2、エピソード7に登場した、ファンに人気のキャラクターであるジンクスとエコーの象徴的なダンスシーンが基になっています。

このエピソードは並行世界が舞台となっており、パウダーがエコーの真の共感体験を手助けしています。シーズンの後半には、エコーがこの体験を覚えており、そのお返しとしてジンクスを助けようとするシーンが登場し、彼らの思いやりと深い繋がりが描かれます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=j-RpvIuazmc ]

●Stromae コメント

「このシーンを初めて観たときは、とても詩的だと感じました。ディレクターとアニメーターたちがこのシリーズに対して持っているビジョンを理解できました。彼らは何をしたいか明確に分かっていました… 音楽とそれ以外のすべてが合わさって上手く機能していると思いました。特にこれはとても重要なシーンなので。」

●Pomme コメント

「現在でも、この歌は人々の生活のなかに存在し続けています。起こったことは本当に魔法のようであり… 人々のリアクションと熱狂は理解できます。なぜなら、実際に美しさとロマンス、甘い気分が存在したからであり、そのようなシーンは本シリーズではとても貴重だからです。このエピソードには特別な何かがあるんです。」

■『Arcane』シーズン2 サウンドトラックについて

『Arcane』シーズン2のサウンドトラックは2024年11月22日の正式リリース以来、すでに驚くべき成功を収めており、全世界の再生数は13億回を超えています。本サウンドトラックはSpotifyのグローバルアルバムチャートで2位、Billboard Top 200のアルバムチャートで26位という力強いデビューを飾り、グローバルな音楽シーンに確固とした影響力を示しています。また、このアルバムはBillboard Global 200のサウンドトラックチャートでも最高2位に到達しました。このサウンドトラックの待望のデラックスバージョンには複数の追加のリミックスとフィーチャーが含まれて、2025年4月にリリースされます。

・Riot Games(ライアットゲームズ)について

Riot Gamesは世界で最もプレイヤーに焦点を当てたゲームの開発、パブリッシング、プレイヤーサポートの提供を目指し、2006年に創設されました。2009年にリリースされたデビュータイトル『リーグ・オブ・レジェンド』は、世界トップクラスのプレイヤー数を誇るPCゲームとして愛されています。その後も、『VALORANT』、『チームファイト タクティクス』、『レジェンド・オブ・ルーンテラ』、『リーグ・オブ・レジェンド:ワイルドリフト』をリリースし、世界中で最も観戦され、広く認知されているeスポーツタイトルを生み出してきました。その頂点ともいえる大会「League of Legends World Championship(Worlds)」や「VALORANT Champions Tour(VCT)」は、毎年数百万人のファンが観戦しています。またライアットは、音楽やコミックブック、ボードゲーム、さらにはエミー賞受賞アニメシリーズ『Arcane』といった様々なマルチメディアプロジェクトを通じて、自社のIPをさらに深く掘り下げています。

関連リンク:

ライアットゲームズ公式サイト: https://www.riotgames.com/ja

Riot Games Japan 公式X(旧Twitter): https://twitter.com/riotgamesjapan

メディア「FISTBUMP」:https://fistbump-news.jp/

・Arcane(アーケイン)について

ライアットゲームズはNetflixと提携し、世界的な人気を誇る自社のゲーム『リーグ・オブ・レジェンド(LoL)』のアニメシリーズ『Arcane(アーケイン)』を制作しました。本作品は、中国のTencentビデオでも配信され、ライアットゲームズにとって初のアニメシリーズとなります。Fortiche Productionとの提携のもと、ライアットゲームズが企画と制作を務めるこの『Arcane』は、世界の人々にプレイされているライアットのゲームタイトル『リーグ・オブ・レジェンド』の世界を描いたアニメシリーズです。

関連リンク:

Arcane公式サイト: https://arcane.com/ja-jp/

Arcane公式X(旧Twitter): https://twitter.com/arcaneshow

・VIRGIN MUSIC GROUPについて

Virgin Music Groupは、世界中の主要な音楽市場において、独立したチームやグローバルなインフラ、地域の専門知識を必要とする独立系音楽会社やアーティストにとっての、世界をリードするパートナーです。Virgin Music Groupは、成功を目指す独立系レコードレーベルやアーティスト、起業家に対して、最先端のマーケティング技術を駆使した魅力的で効率的、そして非常に柔軟性の高いグローバルソリューションを提供しています。

関連リンク:

VIRGIN MUSIC公式サイト: www.virginmusic.com

・FORTICHE PRODUCTIONについて

Fortiche Productionは、2009年にJerôme Combe、Pascal Charrue、Arnaud Delordによって設立された、数々の受賞歴を持つアニメーションスタジオです。2Dと3Dの技術と美学を融合させた独自のグラフィックの特徴と演出スタイルで知られています。野心的なディレクションにより、大人とヤングアダルト向けに魅力的なコンテンツを制作しています。

最も有名な作品の一つに、批評家に絶賛されたシリーズ『Arcane』があります。ライアットゲームズのIP『リーグ・オブ・レジェンド』をベースにした作品で、NetflixとTencentで視聴可能です。シリーズの製作以前には、「League of Legends: Rise」や「League of Legends: K/DA - POP/STARS」、「League of Legends: Warriors」などのシネマティックビデオを制作し、YouTubeで数十億回の視聴を記録しました。また、ColdplayやGorillazのミュージックビデオ、マーベル・スタジオの『Rocket & Groot』シリーズも手掛けました。

クリエイティブな限界を押し広げ、期待を超えることに注力するFortiche Productionは、アニメーションや実写映画制作など、あらゆる形態のポップカルチャーが交わる場所で、新たな映像体験を創造することを目指しています。

パリを拠点とし、モンペリエとラスパルマス(スペイン)にさらなるスタジオを擁するForticheのチームは、数百名(『Arcane』シーズン2では最大450名)のプロフェッショナルで構成され、アニメーション映画の開発、演出、制作の全段階をカバーしています。