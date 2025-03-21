マスターズウィークに、スクランブルゴルフ最強ペア決定戦が開幕！

史上初のスクランブルバトルが神戸で開幕！

ゴルフライフ株式会社

2025年4月9日（水）、兵庫県加東市の名門 ABCゴルフ倶楽部 にて、「スクランブルゴルフチャンピオンシップ in 神戸 2025」が開催されます。

本大会は、プロ・アマ、男女混合のペアが同じフィールドで戦う、日本初のスクランブル方式トーナメントです。男女カテゴリ別のティーを使用しながらも、ハンデなしのガチンコ勝負が繰り広げられます。

また、大会当日は ロールス・ロイス・モーター・カーズ大阪、ベントレー大阪による特別車両展示 も実施。格式ある大会会場に世界を代表するラグジュアリーカーが登場し、特別な空間を演出します。

大会公式ホームページはこちら

▶ https://pro.scramble-golf.jp/sgc2025inkobe/index.php

大会概要

大会名：スクランブルゴルフチャンピオンシップ in 神戸 2025

主催：ゴルフライフ株式会社（スクランブルゴルフツアー）

ゼネラルプロデューサー：星野 英正

後援

兵庫県、神戸市、神戸新聞社、神戸商工会議所、加東市、加東市観光協会、加東市商工会、加東市ゴルフ協会、兵庫県ゴルフ連盟、一般社団法人日本スクランブルゴルフ協会

協賛企業（順不同）

株式会社プレオン、株式会社ゆうき、株式会社マンダム、アサダカイロプラクティック、キャロウェイゴルフ株式会社、望月観光株式会社、株式会社ハーレージャパン、ホテルルートイン加東、株式会社WIZ、株式会社近鉄ゴルフアンドリゾート、株式会社IOMIC、株式会社アテナゴルフ、イロンジャパン、株式会社末廣興業、株式会社MSDコーポレーション、藤井電工株式会社、心斎橋ゴルフスタジオ、ゴルフタイランド、株式会社モーリヤ、ロールス・ロイス・モーター・カーズ大阪、ベントレー大阪

企画運営：ゴルフライフ株式会社

開催日程

- 練習日：2025年4月8日（火）- 本戦：2025年4月9日（水）- プロアマ：2025年4月10日（木）

開催場所：ABCゴルフ倶楽部（兵庫県加東市永福933-20）

賞金総額：1000万円（優勝200万円/ペア）

優勝副賞：お米100kg 提供：加東市観光協会

ベストアマ：お米60kg 提供：加東市観光協会

ホールインワン賞：100万円 提供：株式会社アテナゴルフ （16番ホール／複数の場合は均等割）

競技方法：

- ダブルス スクランブル方式・18ホールストロークプレー- 同スコアの場合は18番ホールからカウントバック方式で順位決定

参加人数：60ペア（120名）プロ30ペア・アマチュア30ペア（予定）

ペアリング：プロ2名・アマ2名

第1組スタート時間：8時 OUT/IN（予定）

ホールアウト予定時間：15時30分ごろ

観戦可能エリア：１T・１０T・９G・１８G・１６T

出場予定プロ

星野 英正・S・K・ホ｜藤本 佳則・皆本 祐介｜宮里 聖志・野上 貴夫｜伊澤 利光・小田 孔明｜松村 道央・大田和 桂介｜増田 伸洋・平塚 哲二｜小林 伸太郎・古田 幸希｜H・リー・近藤 啓介｜矢野 東・田村 光正｜市原 建彦・武井 壮｜篠崎 紀夫・塚田 好宣｜広田 悟・中谷 樹｜今野 康晴・今野 大喜｜兼本 貴司・境原 茉紀｜秋吉 翔太・中島 邦宏｜武藤 俊憲・白 佳和｜樋口 健太郎・石渡 和輝｜竹末 裕美・河野 晃一郎｜藤本 麻子・大城 さつき｜永井 奈都・佐藤 敦子｜馬場 ゆかり・馬場 由美子｜キム ソヒ・神出 慈郎｜天沼 知恵子・早川 夏未｜淺井 咲希・淺井 勇志｜酒井 美紀・小竹 莉乃｜田中 裕真・加藤 沙弥｜山本 隆允・藤島 晴雄｜本田 大記・元内 ゆう

選手情報はこちら

▶ https://pro.scramble-golf.jp/sgc2025inkobe/pair/index.php

世界の名車が大会会場に登場！

大会では、ロールス・ロイス・モーター・カーズ大阪、ベントレー大阪による特別車両展示を実施。世界的に評価される名車が、大会にさらなる華を添えます。

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取材申し込みのご案内

本大会では、メディア関係者の皆様の取材を受け付けております。プレスルームをご用意しておりますので、ぜひご利用ください。また、ご来場いただいたメディアの方々には、昼食・ドリンク付きの特別チケットをご用意しております。

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取材申込フォーム

▶https://forms.gle/1eC4CLuJBbFGgaMt8

スクランブルゴルフの新たな歴史がここから始まります！

スクランブルゴルフツアーは、ゴルフライフ株式会社が主催する国内最大級のスクランブル競技ゴルフトーナメントです。

全国各地で予選大会を開催し、上位チームが決勝へ進出。多彩なカテゴリーがあり、「競技性」と「楽しさ」を両立する新たなゴルフ体験を提供しています。

https://athlete.golf-l.jp/

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代表取締役社長 田島 光敏

スクランブルゴルフツアーの企画・運営、ゴルフ関連メディア事業、イベントプロモーション



