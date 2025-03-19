ノジマＴリーグ 2024-2025シーズン プレーオフ 中継
一般社団法人Ｔリーグ
3月22,23日開催の「ノジマＴリーグ 2024-2025シーズン プレーオフ」の中継に関して、以下の通り、お知らせいたします。【スカイA（CS）】
2025/3/27(木) 19:00～22:00 [初回] 男子ファイナル
2025/3/28(金) 19:00～22:00 [初回] 女子ファイナル
2025/4/10(木) 12:00～15:00 [再] 男子ファイナル
2025/4/11(金) 12:00～15:00 [再] 女子ファイナル
https://sky-a.asahi.co.jp/category/tabletennis/42000020/
【ネット中継】
2025/3/22（土) 12:00～ 東亞合成 presents 男子セミファイナル
2025/3/22（土) 18:00～ 女子セミファイナル
2025/3/23（日) 11:30～ 男子ファイナル
2024/3/23（日) 17:30～ 女子ファイナル
いずれもライブ放送
・U-NEXT https://www.video.unext.jp/po2/tleague
・Amazon Prime Video https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/?benefitId=tleaguejp
3月22,23日開催の「ノジマＴリーグ 2024-2025シーズン プレーオフ」の中継に関して、以下の通り、お知らせいたします。
【ＢＳテレ東】
2025年3月23日(日) 27時00分～28時51分 女子ファイナル
https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_bstvtokyo/program/detail/202503/25241_202503232700.html
2025/3/27(木) 19:00～22:00 [初回] 男子ファイナル
2025/3/28(金) 19:00～22:00 [初回] 女子ファイナル
2025/4/10(木) 12:00～15:00 [再] 男子ファイナル
2025/4/11(金) 12:00～15:00 [再] 女子ファイナル
https://sky-a.asahi.co.jp/category/tabletennis/42000020/
【ネット中継】
2025/3/22（土) 12:00～ 東亞合成 presents 男子セミファイナル
2025/3/22（土) 18:00～ 女子セミファイナル
2025/3/23（日) 11:30～ 男子ファイナル
2024/3/23（日) 17:30～ 女子ファイナル
いずれもライブ放送
・U-NEXT https://www.video.unext.jp/po2/tleague
・Amazon Prime Video https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/?benefitId=tleaguejp