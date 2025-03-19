ノジマＴリーグ 2024-2025シーズン プレーオフ　中継

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一般社団法人Ｔリーグ

3月22,23日開催の「ノジマＴリーグ 2024-2025シーズン プレーオフ」の中継に関して、以下の通り、お知らせいたします。

【ＢＳテレ東】
2025年3月23日(日) 27時00分～28時51分　女子ファイナル

https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_bstvtokyo/program/detail/202503/25241_202503232700.html

【スカイA（CS）】
2025/3/27(木) 19:00～22:00 [初回]　男子ファイナル
2025/3/28(金) 19:00～22:00 [初回]　女子ファイナル

2025/4/10(木) 12:00～15:00 [再]　男子ファイナル
2025/4/11(金) 12:00～15:00 [再]　女子ファイナル

https://sky-a.asahi.co.jp/category/tabletennis/42000020/


【ネット中継】

2025/3/22（土)　12:00～　　東亞合成 presents 男子セミファイナル
2025/3/22（土)　18:00～　　女子セミファイナル
2025/3/23（日)　11:30～　　男子ファイナル
2024/3/23（日)　17:30～　　女子ファイナル

いずれもライブ放送

・U-NEXT　　https://www.video.unext.jp/po2/tleague

・Amazon Prime Video　　https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/?benefitId=tleaguejp