世界最大級の歯科業界イベント国際デンタルショー「IDS2025」当社ブースのご紹介

株式会社SCOグループ

株式会社SCOグループ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:玉井雄介 以下「SCOグループ」)はこのたび、世界最大級の歯科業界イベント「International Dental Show 2025(以下「IDS2025」)」へブース出展いたします。

SCOグループは「IDS2025」への出展を通じて、当社のビジョン「テクノロジーで『105年活きる』を創造する」をベースに未来のヘルスケアやライフスタイルの変化を描き、その実現を目指します。

出展の背景に関してはこちらのリリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000103.000064367.html (https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000103.000064367.html)

■開催日:2025年3月25日(火)~29日(土)

※弊社出展は2025年3月25日(火)~28日(金)

■会場:ケルンメッセ(ドイツ)

■ブースNo:Hall 11.3 | G089

■出展社ページ:https://www.english.ids-cologne.de/exhibitor/sco_group_company_li/ (https://www.english.ids-cologne.de/exhibitor/sco_group_company_li/)

■事前来場お申し込みはこちら:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyBOqWGeXy-Ka9AatvaiOkIvB3OsRrvzbAt6e0xHuhNNoxtA/viewform

◆ブースの詳細

「未来を体験する空間へ 」

私たちのブースは、ただ展示する場ではなく、未来の歯科医療を“体験”する空間となっています。今年のテーマ 「The Future is Ours to Create(未来は私たちが創造する)」のもと、来場者がPHRを基盤とした予防歯科の未来を直感的に理解できる仕掛けを用意しました。

※PHR(Personal Health Record)=個人の健康や医療に関する情報を一元管理したもの

ブースデザインは、企業パンフレットにも登場する南極大陸最高峰の山「Vinson Massif」をモチーフにしています。これは、歯科業界の未来を切り拓くプロダクトの道筋を表現したものです。4つのモニターを用いて来場者の皆さまに、「Pay Light Cashless」から 「PHR」までの、「Pay Light」の各サービスが段階的に進化し、最終的にPHRという未来の歯科医療へつながるストーリーをお伝えします。

▶︎ Pay Light 公式サイト(https://www.pay-light.com/service/cx/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=brand_cx&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAh6y9BhBREiwApBLHCyPus01SL9XonuMvMFKp0rGoK9SZ7MrpWuQxw1TE2u5cCf57sl1o4BoCCWoQAvD_BwE)

ブースの中心には、Apple Vision Proを活用したVR体験エリアを設置。来場者がヘッドセットを装着すると、PHRを活用した未来の予防歯科をバーチャル空間で体験できます。

単に「技術を見せる」のではなく、ブースやVRの体験を通じて、未来の可能性を体感していただくことを目的としています。

当社ブースイメージ

◼︎SCOグループについて

SCOグループは、「テクノロジーで『105年活きる』を創造する」をビジョンに、歯科医院向けのサービスを提供し「予防診療」の普及を推進することによってこの国で暮らすすべての人々の健康増進に貢献することを目指しています。そのために全国の歯科医院様へ決済サービスの導入支援を軸に、オペレーション業務の改善、医療機器の調達支援にわたるまで様々なソリューションを展開しながら歯科医師や歯科衛生士の方々が「治療に専念できる環境」作りを行なっています。

■会社概要

社名: 株式会社SCOグループ

ビジョン:テクノロジーで「105年活きる」を創造する。

本社所在地: 〒100-7018 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー18F

設立: 2013年3月22日

代表: 代表取締役社長 玉井 雄介

事業内容: メディカルテック事業、データインサイト事業、ペイメント事業、医療機器リース事業

HP: https://www.scogr.co.jp/

公式X:https://twitter.com/sco_official_jp

公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCc1AOopLrlP1la-h3DbanEQ/

歯科予防に特化した歯科医院「HANIKAメンテナンスクリニック」「HAKARAメンテナンスクリニック」の運営:https://hanika-mc.jp/ https://hakara-mc.jp/