【万博まであと1か月】インバウンド需要は？JNTOの方針は？：観光・インバウンドの最新動向がわかる！インバウンド情報まとめ「2025年3月前編」を訪日ラボが公開
業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、「インバウンドに関する最新トレンド・データ」「政府・自治体・企業などのインバウンド関連の取り組み」をはじめ、インバウンド対策に役立つニュースをまとめた「インバウンド情報まとめ【2025年3月前編】」を公開しました。
・レポートを詳しくみる（訪日ラボ）
https://honichi.com/news/2025/03/14/202503_inbound-1/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202503_inbound-1(https://honichi.com/news/2025/03/14/202503_inbound-1/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202503_inbound-1)
・調査資料をダウンロード（無料）
https://academy.kutikomi.com/whitepapers/202503_inbound-1/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202503_inbound-1(https://academy.kutikomi.com/whitepapers/202503_inbound-1/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202503_inbound-1)
■2025年3月前半のインバウンドトピック
2025年3月前編のレポートでは
- 万博開催を契機とした誘客戦略を、JNTO市場横断プロモーション部長に聞く
- 中国人の海外旅行、2025年末に完全回復へ？中国企業のレポートから最新事情を解説
- 2024年宿泊者数、中国が1位に 1月外国人宿泊数は1,518万
- 成田空港、1月の国際線外国人旅客数が過去最高 2か月連続で
といったニュースを取り上げています。
レポートではほかにも、
- ここに注目！インバウンド関連データ
- 知っておきたい！インバウンドニュース
- 訪日ラボおすすめ記事・レポート
など、インバウンドに関する情報をまとめています。
最新情報の把握やマーケティングのヒントに、本レポートをぜひご活用ください！
・レポートを詳しくみる（訪日ラボ）
https://honichi.com/news/2025/03/14/202503_inbound-1/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202503_inbound-1(https://honichi.com/news/2025/03/14/202503_inbound-1/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202503_inbound-1)
・調査資料をダウンロード（無料）
https://academy.kutikomi.com/whitepapers/202503_inbound-1/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202503_inbound-1(https://academy.kutikomi.com/whitepapers/202503_inbound-1/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202503_inbound-1)
口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは
口コミコムは、国内外の口コミサイトを”もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。
口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。
飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。
＜口コミコム特徴その1＞
26サイトとの連携！
店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理
口コミコムではGoogleマップをはじめとした対応国内26サイトと連携でき、お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新すると、それぞれのサイトの店舗情報から投稿まで一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策を支援します。
＜口コミコム特徴その2＞
口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート
集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しい口コミを定量的に様々な軸で分析し、経営判断や店舗改善に活かすことができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションを実現します。
＜口コミコム特徴その3＞
インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策
口コミコムはインバウンド対策において重要なGoogleマップと大衆点評を一括管理・運用できる国内唯一のツールです。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をサポートします。
口コミコムをもっとくわしく見る :
https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202503_inbound-1
業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは
訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。
訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。
訪日ラボをもっとくわしく見る :
https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202503_inbound-1
【会社概要】
会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202503_inbound-1)）
所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F
代表者：渡邊 誠
設立：2015年9月
事業内容：
・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202503_inbound-1)」の運営
・口コミサイトの運営やノウハウが学べる会員制サイト「口コミアカデミー(https://academy.kutikomi.com/whitepapers/202503_inbound-1/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202503_inbound-1)」の運営
・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202503_inbound-1)」の運営
・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202503_inbound-1)」の運営
■ このリリースに関するお問い合わせ
pr@mov.am