AI活用を推進する従業員数1,000名以上の大手企業の85％以上が「AI人材が不足している」と回答！―オフィスちゃたに株式会社が明かす、大手企業における「AI人材の確保」の実態

オフィスちゃたに株式会社(代表取締役 茶谷 公之)は、AI活用を推進する従業員数1,000名以上の企業の経営者を対象に、大手企業の「AI人材の確保」に関する実態調査を実施しました。本調査により、大手企業のAI人材の確保の実態等が明らかになりました。

オフィスちゃたに株式会社設問「現在、貴社ではAI人材は不足していますか?」

<背景>

近年、AI技術の進化により、企業の経営や業務におけるAIの活用が加速しています。特に、大企業ではDXの推進や業務効率化、新たな価値創出の手段としてAIの導入が進み、経営戦略の重要な要素となっています。これに伴い、企業内でAIに関する専門知識やスキルを持つ「AI人材」の必要性が高まっています。一方で、AIの導入が進む中、多くの企業が「AI人材の確保が難しい」という課題を抱えています。AI人材といっても、その役割は多岐にわたり、文部科学省ではAI人材を「AIの問題を解決する人材」「AIを具現化する人材」「AIを活用する人材」の3つに分類しています。企業によって求めるスキルや役割は異なるため、企業が最適な人材確保の方法を取れていないケースもあるものと思われます。では、大手企業はAI人材をどのように確保しているのでしょうか、また、AI人材の確保にどのような課題を感じているのでしょうか。そこで、オフィスちゃたに株式会社は、AI活用を推進する大手企業の経営者を対象に、「AI人材の確保」に関する実態調査を実施しました。

<調査サマリー>

・AI活用を推進する従業員数1,000名以上の大手企業の85%以上で、AI人材が不足している

・AI人材の確保においては採用と育成をバランスよく行っている企業が多い

・会社に最も不足していると感じるAI人材の種類は、「AIシステムの実装・運用を行う人材」

・AI人材を採用する上で課題となっている点のトップ3は「必要なスキルを持つ人材の見極めが難しい」「適切な人材が市場に少ない」「AI人材の給与水準が高く、採用が難しい」

・AI人材を社内で育成する上で、主に課題となっていることは社内育成するための「リソースの不足」と「ノウハウの不足」

・AI人材が足りている企業の4割は、AI人材の確保において「社内育成」を重視している

・AI人材が足りている企業が、AI人材の確保において重要だと考えていることは「社内育成の仕組みの整備」や「継続的なスキル向上支援」

<調査概要>

調査期間:2025年2月20日~3月4日

調査方法:インターネット調査

調査対象:AI活用を推進する従業員数1,000名以上の企業の経営者(20代以上の男女)

調査人数:105名

モニター提供元:RCリサーチデータ

AI活用を推進する従業員数1,000名以上の大手企業の85%以上で、AI人材が不足している

まず、「会社でAI人材は不足しているか」を尋ねる設問への回答で、1位が同率で「大きく不足している」と「やや不足している」で42.9%、次いで3位が「ほぼ足りている」で8.5%という結果になりました。1位の両回答を合計すると回答率85%を超える形となり、この結果から、大半の企業でAI人材が不足していることがわかりました。

設問「現在、貴社ではAI人材は不足していますか?」AI人材の確保においては採用と育成をバランスよく行っている企業が多い

次に、AI人材が不足している(「やや不足している」と回答された方を含む)と回答された方に「AI人材の確保において『採用』と『社内育成』のどちらを重視しているか」を尋ねる設問への回答では、1位が「採用と育成の両方をバランスよく行っている」で36.7%、2位が「採用を重視している」で35.5%、3位が「社内育成を重視している」で22.2%という結果になりました。この結果から、採用と育成の両方をバランス良く行っている企業が最も多いことが明らかになりました。

設問「貴社では、AI人材の確保において、「採用」と「社内育成」のどちらを重視していますか?」会社に最も不足していると感じるAI人材の種類は、「AIシステムの実装・運用を行う人材」

続いて、AI人材が不足している(「やや不足している」と回答された方を含む)と回答された方に「現在、最も不足していると感じるAI人材の種類」を尋ねる設問への回答では、1位が「AIシステムの実装・運用を行う人材」で40.0%、2位が「AIを活用した事業戦略を立案・推進する人材」で38.9%、3位が「AI技術の研究・開発を行う人材」で21.1%という結果になりました。この結果から、大手企業が最も不足していると感じるAI人材は「AIシステムの実装・運用を行う人材」であることが明らかになりました。

設問「現在、貴社で最も不足していると感じるAI人材の種類を教えて下さい。」AI人材を採用する上で課題となっている点のトップ3は「必要なスキルを持つ人材の見極めが難しい」「適切な人材が市場に少ない」「AI人材の給与水準が高く、採用が難しい」

また、AI人材が不足している(「やや不足している」と回答された方を含む)と回答された方に「AI人材を採用する上で、最も課題となっている点は何か」を問う設問の回答では、1位が「必要なスキルを持つ人材の見極めが難しい」で34.4%、2位が同率で「適切な人材が市場に少ない」と「AI人材の給与水準が高く、採用が難しい」で23.3%という結果になりました。この結果から、必要なスキルを持っているかを見極めることが難しいという問題もありながら、そもそも市場に人材の供給が少なく、また、仮にそうした人材がいたとしても給与水準が高く、その点を課題と考えている企業が多いことがわかりました。

設問「貴社がAI人材を採用する上で、最も課題となっている点は何ですか?」AI人材を社内で育成する上で、主に課題となっていることは社内育成するための「リソースの不足」と「ノウハウの不足」

次に、AI人材が不足している(「やや不足している」と回答された方を含む)と回答された方に「社内でAI人材を育成する上で、課題となっている点」を尋ねる設問の回答では、1位が「社内育成するためのリソースが足りない」で53.3%、2位が「社内育成のノウハウが不足している」で52.2%という結果になりました。この結果から、AI人材を社内育成するにあたって自社にそのノウハウもリソースも足りない会社が多いことが明らかになりました。

設問「貴社が社内でAI人材を育成する上で、課題となっている点を教えて下さい。(複数回答可)」AI人材が足りている企業の4割は、AI人材の確保において「社内育成」を重視している

続いて、AI人材が足りている(「ほぼ足りている」と回答された方を含む)と回答された方に「AI人材の確保において『採用』と『社内育成』のどちらを重視しているか」を問う設問の回答では、1位が「採用と育成の両方をバランスよく行っている」で53.3%、2位が「社内育成を重視している」で40.0%という結果になりました。この結果から、採用と育成の両方をバランスよく行っている企業が多いものの、社内育成を重視している企業も4割に及ぶことが明らかになりました。

設問「貴社では、AI人材の確保において「採用」と「社内育成」のどちらを重視していますか?」AI人材が足りている企業が、AI人材の確保において重要だと考えていることは「社内育成の仕組みの整備」や「継続的なスキル向上支援」

調査の最後、AI人材が足りている(「ほぼ足りている」と回答された方を含む)と回答された方に「AI人材の確保において重要だと考えていること」を尋ねる設問への回答では、1位が「社内育成の仕組みの整備」で66.7%、2位が「継続的なスキル向上支援」で53.3%、3位が「報酬・評価制度の最適化」で46.7%という結果になりました。この結果から、AI人材が足りている企業の多くがAI人材の確保において重要だと考えていることは、「社内育成の仕組みの整備」や「継続的なスキル向上支援」であることがわかりました。

設問「貴社がAI人材の確保において重要だと考えていることを教えてください。(複数回答可)」まとめ

今回の調査により、AI活用を推進する従業員数1,000名以上の大手企業の85%以上で、AI人材が不足しており、AI人材の確保においては採用と育成をバランスよく行っている企業が多いことがわかりました。またAI人材が不足している企業が、会社に最も不足していると感じるAI人材の種類は、「AIシステムの実装・運用を行う人材」であり、AI人材を採用する上で課題となっている点のトップ3は「必要なスキルを持つ人材の見極めが難しい」「適切な人材が市場に少ない」「AI人材の給与水準が高く、採用が難しい」ことであることが明らかになりました。尚、AI人材を社内で育成する上で、主に課題となっていることは社内育成するための「リソースの不足」や「ノウハウの不足」であることが判明しました。一方、AI人材が足りている企業の4割は、AI人材の確保において「社内育成」を重視しており、こうした企業が、AI人材の確保において重要だと考えていることは「社内育成の仕組みの整備」や「継続的なスキル向上支援」であることがわかりました。

オフィスちゃたに株式会社が提供する「経営支援サービス」では、代表取締役の茶谷公之が培ったデジタル事業・AIプロダクト開発・プラットフォーム構築の豊富な知見・経験をもとに外部の専門家/コンサルタントとして最新の生成AI動向・情報をお伝えいたします。さらに、貴社業務における生成AIの活用やAI人材の育成についてのコンサルティングもご提供しております。

調査実施会社オフィスちゃたに(株)コーポレートロゴ

【オフィスちゃたに株式会社】

所在地:東京都大田区

代表者:茶谷 公之

事業内容:創造経営支援、講演、執筆 等

URL: www.office-chatani.com

オフィスちゃたに株式会社( https://www.office-chatani.com )は、「創造」経営を支援する会社です。

「創造する人の時代」「プレイステーションの舞台裏:元CTOが語る創造の16年」”Behind the Scenes at PlayStation: Former CTO Talks about 16 Years of Creation" の著者であり、世界的ビデオゲームプラットフォーム事業のCTOおよびEVP、インターネットコングロマリット企業の執行役員、プロフェッショナルファームのデジタルグループ会社CEO、戦略コンサルティングファームのデジタルチームの日本統括などを歴任した茶谷 公之(ちゃたに まさゆき)が代表取締役社長を務めています。

【オフィスちゃたに(株)代表取締役 茶谷 公之】

ソニー初のペンコンピュータ「パームトップ」搭載の日本語手書き文字認識エンジンの開発後、ユーザインタフェース・コンピュータグラフィックス研究で米国大学に社費留学。帰国後、プレイステーション事業に加わる。

プレイステーション事業では株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現:ソニー・インタラクティブエンタテインメント)CTO・EVPとして歴代のプレイステーションプラットフォームやプレイステーションネットワークの構想・開発・設計・運用に携わったのち、ソニー本社での技術戦略部門やクラウド開発チームの部門長としてグループ横断のイニシアティブを推進。2008年グッドデザイン賞金賞(TOP15)受賞作品プロデューサー(社会貢献を可視化した分散コンピューティングアプリケーション)。

2014年から2018年まで楽天にてAI担当の執行役員として対話型AIソリューションの開発・運営。2019年から2022年まで監査法人のKPMGのデジタルグループ会社である株式会社 KPMG Ignition Tokyoの初代代表取締役社長CEOおよびKPMGジャパンのCDO・パートナーとして、監査・税務などのコンプライアンス系プロフェッショナルサービスのデジタル化・AI化を推進。2022年から2024年までマッキンゼー・アンド・カンパニー Build by McKinseyの日本統括。

現在、オフィスちゃたに株式会社 代表取締役として、企業の「創造」経営を支援。

世界各国での特許出願数は500超。書家(雅号 茶谷 公哲)であり、富山書道会師範、独立書人会会友。日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート。Forbes Japan オフィシャルコラムニスト。

オフィスちゃたに(株)代表取締役 茶谷 公之

Amazon「取締役会・株主総会・事業継承」カテゴリーで人気ランキング1位となった「創造する人の時代」(日経BP刊)著者。プレイステーション事業立ち上げの経験を実録の形でまとめた「プレイステーションの舞台裏:元CTOが語る創造の16年」(オフィスちゃたにパブリッシング)とその英語版 "Behind the Scenes at PlayStation: Former CTO Talks about 16 Years of Creation" (Office Chatani Publishing)、次世代のCxOに向けた提言として「未来を創るリーダーへの道標」3部作 生存戦略編・実践実行編・未来展望編を世界15の Amazon ストアで発売中。

また、オフィスちゃたにパブリッシング出版の著書5冊を投入知識とした対話型コーチAI「ちゃたにコンパス」をChatGPT上に構築し、無料リリース。

著者SNS: https://www.linkedin.com/in/masachatani

アマゾン著者ページ: https://www.amazon.co.jp/stores/author/B0D73434DW

対話型コーチAI「ちゃたにコンパス」: https://office-chatani.my.canva.site/chatani-compass/

【 茶谷 公之 著書 】茶谷 公之 著書群

茶谷 公之 著書群

『創造する人の時代』(日経BP)

『プレイステーションの舞台裏:元CTOが語る創造の16年』(以下、オフィスちゃたにパブリッシング)

『Behind the Scenes at PlayStation : Former CTO Talks about 16 Years of Creation』

『将来のCxOヘの提言 三部作1 未来を創るリーダーへの道標(生存戦略編)』

『将来のCxOへの提言 三部作2 未来を創るリーダーへの道標(実践実行編)』

『将来のCxOへの提言 三部作3 未来を創るリーダーへの道標(未来展望編)』

【 対話型コーチAI「ちゃたにコンパス」】

2024年刊行の5冊の著書「未来を創るリーダーへの道標」(生存戦略編・実践実行編・未来展望編)及び「プレイステーションの舞台裏:元CTOが語る創造の16年」(英語翻訳版含む)を投入知識とした、対話型コーチAI「ちゃたにコンパス」をリリース。次代のリーダー育成ツールとして次代のリーダーの方々へのヒントを提供。ご利用はChatGPTのアカウントがあれば「ちゃたにコンパス」の利用無料。

対話型コーチAI「ちゃたにコンパス」:https://c-compass.office-chatani.com

「ちゃたにコンパス」トップページ「ちゃたにコンパス」ガイダンスページ