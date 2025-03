¥Õ¥£¥¬¥í¥¸¥ã¥Ý¥ó5·î¹æ¡Ö¥Ñ¥ê¤ËÎø¤·¤Æ¡£¡×¤Ï3·î19ÆüÈ¯Çä¡ª35Ç¯¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡¢¥Ñ¥ê¹¥¤­¤Î¤¿¤á¤ÎÁíÎÏÆÃ½¸¡£É½»æ¤Ï¥Ñ¥ê¤ÎÉ÷·Ê¡õ¿·ÌÚÍ¥»Ò¤Î£²¥¿¥¤¥×¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£

株式会社CCCメディアハウスフィガロジャポン2025年5月号「Voyage a Paris」版フィガロジャポン2025年5月号「Parisienne」版

フィガロジャポン35周年を記念する5月号は、2パターンの表紙を展開。パリの風景の「Voyage a Paris」版と、ディオールを纏う新木優子が表紙の「Parisienne」版を用意しました。





フィガロジャポン2025年5月号

パリに恋して。

パリはなぜ、こんなに美しいんだろう……? パリに恋して35年、フィガロジャポンはずっとその理由を探してきました。歴史的な街並みの中に気ままに生きるパリジャン&パリジェンヌたち。暮らす人々が生み出す小粋な空気感、新しいアドレスなど、ロマンティックなムードは、いつでも憧れの対象。モードの都はリュクスなメゾンと並走してトレンドを発信する若手も活躍。そのムーブメントはもちろんアート&デザインやクラフト、グルメやビューティにも!新しい事象が起こっても、街が持つ古きよきものと共存していく。そんなパリのすべてが大好きだから、この先の未来も、パリの魅力を伝え続けることを、ここに宣言します。

フィガロジャポン2025年5月号

パリの永遠の名所を歩く。

ノートルダム大聖堂/デュカス・バカラ/グラン・パレ/オペラ座ガルニエ/ドーバー ストリート マーケット パリ/メゾン・ヴィルロワ

フィガロジャポン2025年5月号

5人のマダム御用達、美しき遊び場。

パリをベースに活躍する、憧れのマダムたち行きつけの場所とは? 老舗との長いお付き合いもある一方で、お互いの店を行き来したり、新しい店を開拓したり。上質を知る大人こそ楽しめる、とっておきをご案内。

フィガロジャポン2025年5月号

蚤の市で見つけた、可愛いアンティーク。

フィガロジャポン35周年を祝し、フィガロマルシェのために35点のヴィンテージアイテムを買い付けました。ヴァンヴや、マレなど、パリ市内のあらゆる場所で開催される蚤の市で見つけた掘り出し物をお届け!フィガロマルシェはこちら(https://marche.madamefigaro.jp/collections/35th)から。

フィガロジャポン2025年5月号

パリ近郊、王室ゆかりの町を訪ねて。

アンリ4世、ルイ14世、そしてルイ16世とマリー=アントワネット。王家の物語を語るふたつの町、ヴェルサイユとサンジェルマン=アン=レは、パリから郊外電車で30分圏内。歴史を巡りに、プチトリップ。

フィガロジャポン2025年5月号

決定版! パリ ベストグルメ 45

朝から晩まで、パリを食べ尽くす。/空間もコンセプトもユニーク!な、最旬店へ。/食の都で、グランメゾンに誘われて。/エスニック天国で、多国籍の味を堪能。/在住歴25年超え、ベテランのお気に入りアドレス。/フランス流、食べ歩きの定番&新定番。

フィガロジャポン2025年5月号

パリジェンヌに学ぶ、フィールグッドビューティ。

美容は幸福感を与えてくれるもの。美の本質は、肌だけでなく心も身体も健やかなこと。フランス版「マダムフィガロ」に学ぶ、美とウェルビーイングの最新事情とともに、“Bien dans sa Peau(肌が心地いい)”なフランスメイドのコスメと体験できる場所をピックアップ!

フィガロジャポン2025年5月号

『エミリア・ペレス』が問う、「女性として生きる」こととは?

「本当の自分になりたい」という、メキシコの麻薬王の切なる願い。彼女との出会いにより、女性たちは自身の幸せのために運命を切り拓いていく。前代未聞のミュージカルを作り上げた俳優と監督にインタビュー。

1. ノートルダム大聖堂

2. デュカス・バカラ

3. グラン・パレ

4. オペラ座ガルニエ宮

5. ドーバー ストリート マーケット パリ

6. メゾン・ヴィルロワ

BUSINESS

MODE

BIJOUX

GOURMET 【綴じ込み】

BEAUTE

CULTURE

【連載】

BIJOUX いいモノ語り 92 ディオール

NEWS HOT FROM PARIS いまパリで起きているコト 94

MELI-MELO

MODE: CHARMING EMBROIDERY

BIJOUX: ETERNAL ICONS

BEAUTE: HERBAL GREEN

NEW TOPICS ESSENTIALS 今月のTO BUY & TO KNOW

齊藤 工 活動寫眞館 93 高橋文哉

CULTURE

portrait クリエイターの言葉

ハリナ・ライン ( 映画監督、俳優 ) / マヤ・デライラ ( シンガーソングライター )

Cinema / Books / Art / Theater / Music

GOURMET ワイン学習帖 12 / 朝から美食遺産 47

在本彌生の、眼に翼。27 フランス・パリ

Love it! 今月のいいもの発見 ロエベ

News from madameFIGARO.jp

HOROSCOPE 石井ゆかりの星占い

岡尾美代子の雑貨 ヘイ!ヘイ!ヘイ! 208

フィガロジャポン2025年5月号

●フィガロジャポン35周年特設サイトがオープン!

1990年の創刊以来、フィガロジャポンが大切にし続けていること、それは「アールドゥヴィーヴル(暮らしの美学)」。ファッションやビューティなど自らを美しく輝かせるテーマから旅、グルメ、映画やアートなど知的好奇心を満たすカルチャーまで、自分自身で吟味して選び、人生を素敵にするライフスタイルのあり方を、35周年となるこの1年を通して改めて発信していきます。

特設サイト「-アールドゥヴィーヴルへの招待-」はこちら。(https://madamefigaro.jp/special/35th-anniversary/)



