「PICO 4 Ultra Enterprise × RITTTAI MANUAL 次世代VRマニュアルで実現する業務革新ウェビナー」開催のお知らせ

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、4月9日（水）、株式会社Forgers（本社：東京都港区）と共同で、VRデバイス「PICO 4 Ultra Enterprise」と3D電子マニュアル「RITTAI MANUAL」の活用による業務効率化をテーマにしたウェビナーを開催いたします。

今回のウェビナーでは、PICO Technology Japan株式会社のビジネス向けハイエンドVRヘッドマウントディスプレイ「PICO 4 Ultra Enterprise」と、株式会社Forgersの製造業界向けDXツール「RITTAI MANUAL」を組み合わせた、次世代の電子マニュアルによる業務革新について解説いたします。

製造現場における教育・研修の効率化や、作業手順の標準化、多言語対応など、企業のDX推進を加速させる最新ソリューションについて、具体的な活用事例とともにご紹介いたします。

なお、本ウェビナーは先着順の事前申し込み制となりますので、ご興味のある方はお早めにお申し込みください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

お申し込みはこちら :https://ask-corp-co-jp.zoom.us/webinar/register/WN_XfmW438AQMOEUHQY3uIA3w

◆PICO 4 Ultra Enterprise 製品特徴

ハイパフォーマンスなSnapdragon XR2 Gen 2を搭載

QualcommのMR/VR向けプロセッサ「Snapdragon XR2 Gen 2」を搭載。前世代のGen 1プロセッサと比較して2.5倍のGPU性能を備えており、高品質なコンテンツを快適に利用可能です。

クリアな映像

片目あたり2160×2160ドットの高解像度ディスプレイを搭載しています。薄型のパンケーキレンズで105度の広い視野角を実現するほか、フロントに備えた32MPカメラによるカラーパススルー映像と合わせて、よりリッチなMR体験が可能になります。

快適な装着感

前後で頭部をはさむタイプのヘッドバンドを採用。重量バランスのとれたデザインにより、長時間の利用でも快適に使い続けられます。

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/pico/vr-device/pico-4-ultra-enterprise.htmlPICO 4 Ultra Enterpriseの詳細はこちら

◆セッション内容- PICO 4 Ultra Enterpriseの概要、製品のご紹介- ユーザー目線で見たPICO 4 Ultra Enterpriseの特長、他社製品との比較- PICO 4 Ultra Enterprise × RITTTAI MANUALの活用事例（製造業での具体的な導入事例）

◆ウェビナー概要

セミナー名： PICO 4 Ultra Enterprise × RITTTAI MANUAL 次世代VRマニュアルで実現する業務革新ウェビナー

日時： 2025年 4月9日（水）16:00～17:00

会場： Zoom（オンライン）

参加費： 無料

定員： 最大100名

参加対象者： 製造業でDXを推進されている方、研修・教育を担当されている方、業務改善・生産性向上に関心のある企業様

お申し込み： https://ask-corp-co-jp.zoom.us/webinar/register/WN_XfmW438AQMOEUHQY3uIA3w

ウェビナーの詳細はこちら :https://www.ask-corp.jp/news/2025/03/pico-4-ultra-enterprise-ritttai-manual-webinar.html

＜株式会社Forgers 概要＞

株式会社Forgersは、家具・小売業界や製造業界、通信業界など幅広い会社を対象にVR/ARアプリケーション・システムの開発のご支援や、自社XR SaaS「RITTAI シリーズ」の提供を行っています。

・EC・カタログ向けARサービス「RITTAI」https://forgers.co.jp/service/rittai

・インテリアや住宅の3Dシミュレーションサービス「RITTAI ROOM」https://rittai-room.forgers.co.jp/

・3Dマニュアルプラットフォーム「RITTAI MANUAL」https://forgers.co.jp/service/rittai-manual

＜PICO Technology Japan株式会社 概要＞

2015年3月に設立。PICOはVRオールインワン技術に注力した、独立したイノベーションと研究開発力を持つVRのリーディングカンパニーです。繋がりを構築し、人生を豊かに、無限大の可能性を解放するという使命を抱くPICOは、コミュニティを活性化させ、開発者、クリエイター、ビジネスを支援する統合XRプラットフォームを構築することを目指しています。

URL：https://www.picoxr.com/jp/

＜株式会社アスク 概要＞

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), AJA Video Systems, ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

＜本ニュースリリースに関するお問い合せ先＞

株式会社アスク 担当：下鳥 龍樹

TEL：03-5215-5654、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル11階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/