中川晃教らミュージカルスターが集結！「Brand New Musical Concert 2024 ～Merry Christmas！～」3月30日(日)テレビ初放送！CS衛星劇場

松竹ブロードキャスティング株式会社(C)サモンプロモーション

CS放送「衛星劇場」では、2024年12月24日に行われた「Brand New Musical Concert 2024 ～Merry Christmas！～」 を3月30日(日)午後7時30分よりテレビ初放送します。

日本のミュージカル界を担う、中川晃教、藤岡正明、岡宮来夢、別所哲也が集結した1夜限りのクリスマス公演。ミュージカルスターたちが、オーケストラをバックに「The Greatest Showman」「ロミオ&ジュリエット」の楽曲やクリスマスソングなどを歌い上げました。

さらに、「Brand New Musical Concertスペシャル」と題して、2023年12月と2024年9月に行われた「Brand New Musical Concert」も放送しますので、あわせてお楽しみください！

Brand New Musical Concert 2024～Merry Christmas！～

(C)サモンプロモーション

★CS衛星劇場にて、3月30日(日)午後7:30～10:00 テレビ初放送！

2024年12月24日/東京オペラシティ コンサートホール

[出演]中川晃教、藤岡正明、岡宮来夢、別所哲也、森莉那（CHORUS）

[指揮]井村誠貴

[演奏]ブランニューチェンバーオーケストラ

コンサートホールでオーケストラをバックに、日本のミュージカル界を担うミュージカルスターたちが豪華に歌い上げる「Brand New Musical Concert」！

2024年は、秋公演に続き、東京オペラシティ コンサートホールにて、1夜限りのクリスマス公演を開催。

豪華キャストを迎え、クリスマスイブにて開催された公演の模様を、ミュージカルソング×クリスマスソング、そして、オーケストラの音色とともに、たっぷりとお届け。

Brand New Musical Concertスペシャル

(C)サモンプロモーション(C)サモンプロモーション(C)サモンプロモーション(C)サモンプロモーション(C)サモンプロモーション(C)サモンプロモーション(C)サモンプロモーション(C)サモンプロモーション(C)サモンプロモーション「Brand New Musical Concert 2023」(C)サモンプロモーション

Brand New Musical Concert 2023

★CS衛星劇場にて、3月30日(日)午後2:30～放送！

2023年12月9日 東京オペラシティ コンサートホール

[出演]中川晃教、加藤和樹、田代万里生、藤岡正明、昆夏美、山野靖博（CHORUS）

[指揮]山下康介

[演奏]ブランニューチェンバーオーケストラ

「Brand New Musical Concert 2024」(C)サモンプロモーション

Brand New Musical Concert 2024

★CS衛星劇場にて、3月30日(日)午後5:00～放送！

2024年9月15日/東京オペラシティ コンサートホール

[出演]中川晃教、加藤和樹、唯月ふうか、田代万里生、藤岡正明、山野靖博（CHORUS）、石川新太（CHORUS）

[指揮]山下康介

[演奏]ブランニューチェンバーオーケストラ

★「Brand New Musical Concert 2024～Merry Christmas！～」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/series/S77956

★「Brand New Musical Concert 2024～Merry Christmas！～」予告動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=XmVUdB9ZO2M

※スカパー！でご視聴の方は、スマホ、タブレット、PCでご視聴いただける「スカパー！番組配信」でご覧いただけます。

★CS衛星劇場ご視聴はこちらから

https://www.eigeki.com/page/howto

★ご視聴に関するお問い合わせはこちら

衛星劇場カスタマーセンター：

0570-001-444

※受付時間10:00～20:00(年中無休)

IP電話のお客様は 03-6741-7535