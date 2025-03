PFASセミナー「総PFAS評価への挑戦：最新技術と国際標準化の動向」を4月24日に開催します。

株式会社キャンパスクリエイトイベント告知ポスター(表)イベント告知ポスター(裏)

環境負荷や健康への影響が懸念されているPFAS。近年、規制の強化や様々なマトリックスを対象とした定量分析法の開発が進められています。しかし、PFASの種類が多岐にわたるため、より包括的な分析手法も求められています。

本セミナーでは、PFAS分析の最前線で活躍する研究者を講師としてお招きし、最新の研究成果と技術についてご講演いただきます。また、LC-QTOFを活用したPFAS分析手法についても紹介いたします。





▼本セミナーで学べること・PFAS技術の最新動向と将来展望

・主要な科学者や専門家が注目しているPFAS研究の焦点

・さまざまなマトリックスにおけるPFAS分析



PFAS分析に関する最新の国際動向にご興味がある方や、PFAS分析手法を学ばれたい方、PFAS分析装置の検討について悩まれている方はぜひご参加ください。



お申込みはこちら… https://sciex.li/q4bz97



【開催概要】

セミナー名:総PFAS評価への挑戦:最新技術と国際標準化の動向

Challenges in “PFAS total” : Trends in Advanced Technology and International Standardization

開催日時:2025年4月24日(木)10:30-12:30

開催方法:オンライン開催(Zoomウェビナー) 日↔英同時通訳付き

参加費:無料



【プログラム】

10:30~10:33 「主催者挨拶」

Francis Fung, Global Strategic Marketing Manager, Food&Environmental・Marketing, SCIEX

10:33~10:50 講演1「2024年のPFASの主要動向と2025年の展望」

Dr. Craig Butt, Manager, Applied Market, SCIEX

10:50~11:15 講演2「ペルおよびポリフルオロアルキル化合物(PFAS) の測定技術開発と国際標準化の動向」

国立研究開発法人産業技術総合研究所

環境創生研究部門 副研究部門長 谷保佐知 氏



11:15~11:40 講演3「果汁中のトリフルオロ酢酸に関する分析」

エーレブルー大学 Leo Yeung研究室所属 Pontus Larsson 氏



11:40~12:05 講演4「ノルウェー人コホートにおけるヒト血液中の既知のPFASと未知のフッ素系化学物質のマスバランス解析」

エーレブルー大学 准教授 Leo Yeung 氏



12:05~12:28 講演5「製品中PFASのノンターゲット測定およびサスペクトスクリーニング」

Holly Lee, PhD. Food LCMS Scientist, SCIEX

12:28 閉会のご挨拶





【お申込み方法】

下記URLよりお申込みください。

https://sciex.li/q4bz97

※ご登録は無料です。

※お申込み後、自動でZoomウェビナーの参加URLが送付されます。



【主催】株式会社エービー・サイエックス

【共催】株式会社キャンパスクリエイト



【お問合せ先】

株式会社キャンパスクリエイト(https://www.campuscreate.com/pfas-office/)

pfas.info@campuscreate.com