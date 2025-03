【ニュージーランド政府観光局】世界的人気ゲームの初・実写版映画『マインクラフト／ザ・ムービー』とコラボレーションし、世界初のデスティネーションDLCを制作！

ニュージーランド政府観光局(C)2025 WBEI and Legendary (C)Brett Phibbs

ニュージーランド政府観光局は、世界的人気ゲームの初の実写版映画『マインクラフト/ザ・ムービー』の公開を記念して、ワーナー・ブラザース・ピクチャーズおよびモヤン・スタジオと提携し、世界初となるデスティネーションDLC(ダウンロードコンテンツ)を制作公開しました。これにより、世界中のマインクラフトユーザーがゲーム内でニュージーランドの壮大な自然や文化をリアルに 「プレイ」できるようになります。マインクラフトDLC 「アオテアロア・ニュージーランド」 は、3月19日午前2時(日本時間)より、マインクラフト・ マーケットプレイスにて無料でダウンロードし、お楽しみいただけます。

■「アオテアロア・ニュージーランド」DLCで、絶景と文化を体験しよう。

マインクラフトDLC「アオテアロア・ニュージーランド」では、プレイヤーは、ツチボタルがきらめくワイトモ洞窟を訪れたり、テカポで星空を眺めたり、アベル・タスマンでカヌーを漕いだり、といった、実際にニュージーランドで体験できるアクティビティをゲーム内で楽しむことができます。プレイヤーは、旅行気分感覚を味わいながら、ニュージーランドの豊かな文化、異世界のような風景、そしてフレンドリーな地元の人々が織り成す冒険アクティビティを体験したり、先住民マオリの文化、伝統、タオンガ(宝物)、タオンガ・プオロ(マオリの伝統楽器)やニュージーランド固有の動植物などが登場し、豊かなマオリの世界観を体験できます。

マインクラフトDLC「アオテアロア・ニュージーランド」 ダウンロードはこちら:

https://www.minecraft.net/ja-jp/marketplace/pdp?id=56b6dc49-a467-4df9-bcb3-743596444ffd

■ニュージーランドで、この冒険がリアルに。

「HIS The ROOM of journey IKEBUKURO」限定、マインクラフトDLC 「アオテアロア・ニュージーランド」スペシャル店舗ラッピング!

映画公開にあわせて、株式会社エイチ・アイ・エスでは、4月から「HIS The ROOM of journey IKEBUKURO(池袋パルコ営業所)」にて店舗ラッピングを行います。なお、ニュージーランドツアーを期間中お申込みの方には、本キャンペーン限定エコバッグなどの特典をご用意しております。ぜひ、マインクラフトの世界観を楽しみにお越しください。

HIS The ROOM of journey IKEBUKURO

〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋パルコ本館M2階

TEL: 050-1751-9742

HP: https://www.his-j.com/branch/ikebukuroparco/

■マインクラフトDLC「アオテアロア・ニュージーランド」について

ニュージーランド政府観光局最高責任者、レネ・ド・モンチーは、このコラボレーションを通じて多くの方々にニュージーランドについての興味を持ち、ピクセルを航空券に変え、実際にニュージーランドを「プレイ」しに来てもらうことを期待しています。

「これは、世界中の人々に「アオテアロア・ニュージーランド」で遊ぶ機会を提供し、ここでどれだけ楽しい時間が過ごせるかを知ってもらうチャンスです。ニュージーランドが提供する魅力を実際に体験してもらいたいと考えています。」と述べています。

マインクラフトのオリジナルコンテンツ&エンターテイメントのシニアクリエイティブディレクターであり、『マインクラフト/ザ・ムービー』(2025年4月25日(金)日本公開)のプロデューサーであるトルフィ・フラン・オラフソン氏は、このコラボレーションについて次のように語りました。

「ニュージーランドでの『マインクラフト/ザ・ムービー』の撮影は素晴らしい体験でした。現地の才能あふれるクルーたちの無限の創造性は、マインクラフトが大切にしている価値観である、ポジティブさ、創造性、そして好奇心を体現しています。ここには、他の場所では決して体験できないことがたくさんあります。ゲームのプレイヤーにその一部をマインクラフトDLC「アオテアロア・ニュージーランド」でお見せできることを楽しみにしています。」

■マインクラフトDLC「アオテアロア・ニュージーランド」に出てくるニュージーランドのデスティネーション

マインクラフトDLC「アオテアロア・ニュージーランド」では、ワイトモ洞窟(ワイカト)、ロトルア(ベイ・オブ・プレンティ)、カピティ島(ウエリントン)、アベル・タスマン(ネルソン・タスマン)、テカポ(マッケンジー)、ダウトフル・サウンド(フィヨルドランド)の6つのニュージーランドの象徴的なロケーションが舞台となっています。

<北島>

ワイトモ洞窟(ロトルア)

オークランドから車で約2時間40分の距離にあるワイトモ洞窟には、地上の美しい風景だけでなく地中の洞窟の中にも魅力が広がっています。のどかな農村地帯の地下には、何千年もの時間をかけて石灰岩の地盤を地中の川が削ってできた300以上もの洞窟が点在しています。 洞窟探検やアブセイリング、ラフティングを楽しむことができますが、星空のようにきらめく無数の小さなツチボタルも魅力の1つです。

ワイトモ洞窟:https://www.newzealand.com/jp/waitomo-caves/

ロトルア(ベイ・オブ・プレンティ)

地熱地帯特有の環境に恵まれたロトルアは、特徴ある地形とユニークな動植物、マオリの豊かな伝統が息づいています。勢いよく噴き上がる間欠泉や温泉など、地熱地帯の見どころが多いことで知られ、活気あふれるマオリ文化体験や、アウトドアやアドレナリン満載のアクティビティでアドベンチャーも楽しむことができます。

ロトルア:https://www.newzealand.com/jp/rotorua/

カピティ島(ウエリントン)

カピティ島はニュージーランドでも特にアクセスしやすい自然保護区です。首都ウエリントン北西の海岸から5kmの場所に浮かぶこの島は、全体が保護区で、本土では見られなくなった珍しい固有種、希少種の野鳥を多く見ることができます。カピティ島を訪れる際は、カピティ・アイランド・ネイチャー・ツアーズをご利用いただきます。

カピティ島:https://www.newzealand.com/jp/kapiti-island/

<南島>

アベル・タスマン国立公園(ネルソン・タスマン)

魅力的な紺碧の海と黄金色のビーチが特徴的なアベル・タスマン国立公園は、南島の山岳地帯にある広大な他の国立公園と比べると、小規模でアクセスも簡単です。移動を兼ねた水上タクシーやカヤックが人気です。アベル・タスマン国立公園の日照時間は国内有数の長さで、冬も穏やかに晴れる日が多く、通年いつでも訪れることができます。

アベル・タスマン国立公園:https://www.newzealand.com/jp/feature/national-parks-abel-tasman/

テカポ湖(マッケンジー)

ニュージーランドの南島中央部に位置するテカポは、雄大な山々に囲まれた、ターコイズブルーの美しい湖に面しています。アオラキ/マウント・クック国立公園やプカキ湖など、周辺地域の代表的な見どころへのアクセスも抜群です。国内最大規模の星空保護区、アオラキ・マッケンジー・国際ダークスカイ・リザーブの一部で、世界有数の星空観察の名所としても知られています。

テカポ湖:https://www.newzealand.com/jp/lake-tekapo/

ダウトフル・サウンド(フィヨルドランド)

南島のフィヨルドランド国立公園内にあるダウトフル・サウンドは、手つかずの大自然が広がり、2万年以上前にサザンアルプスの氷河に削られてできた見事なフィヨルドで有名です。ダウトフル・サウンドの海には黒サンゴなど多くの深海生物が比較的浅い範囲に生息し、フィヨルドランド・クレステッド・ペンギンや、バンドウイルカ、ニュージーランド・オットセイの生息地にもなってともなっています。ダウトフル・サウンドの海には黒サンゴなど多くの深海生物が比較的浅い範囲に生息し、フィヨルドランド・クレステッド・ペンギンや、バンドウイルカ、ニュージーランド・オットセイの生息地にも なっています。

ダウトフル・サウンド:https://www.newzealand.com/jp/doubtful-sound/

■ニュージーランドの観光情報提供について

ニュージーランドの観光に関する情報や、写真・動画素材の提供は全世界に向けて提供されていますので、下記サイトをご活用ください。

<ニュージーランドの観光に関する情報> https://www.newzealand.com/jp/

<写真・動画素材>

ニュージーランド政府観光局ビジュアルライブラリー https://visuals.newzealand.com/

※ご使用にあたっては上記サイトから申請が必要です。また、現在、一部の地域に関しては、上記サイト上に掲載している素材の使用可否について事前に確認が必要な場合があります。ライブラリー以外の素材をご希望される場合は、ニュージーランド政府観光局日本事務所へお問い合わせください。

【ニュージーランド政府観光局について】 https://www.newzealand.com/jp/

ニュージーランドを質の高いデスティネーションとしてプロモーションするため、マーケティング活動を行っています。“100% Pure New Zealand” キャンペーンを通じて、ニュージーランドの魅力をより多くの方々へお伝えしています。

