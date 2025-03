『World of Tanks』に大人気ドラマ『ピーキー・ブラインダーズ』のシェルビー兄弟が登場！3月20日から期間限定コラボイベントを開催！

株式会社GAソリューションズ

ウォーゲーミングは、同社が開発・運営するPC向け戦車アクションゲーム『World of Tanks』にて、人気ドラマシリーズをテーマにした期間限定のゲーム内イベント「バトルパス・スペシャル: ピーキー・ブラインダーズ」を3月20日から3月31日までの期間限定で、開催することをお知らせいたします。

「バトルパス・スペシャル: ピーキー・ブラインダーズ」トレーラー:

https://youtu.be/Ys1nlYFK54o(https://youtu.be/Ys1nlYFK54o)

本イベントでは、『ピーキー・ブラインダーズ』の主人公トーマス・シェルビーをはじめとする名キャラクターたちが、ボイス付き搭乗員として登場。コラボ限定仕様のフランス Tier IX プレミアム中戦車「Char Murat」や、ドラマの世界観をテーマとしたデカールや銘刻など、豪華な報酬が多数用意されています。さらに、ゲーム内ではバーミンガムの街並みを思わせる専用BGMも追加されるなど、ファン必見のお楽しみが満載です。

◼️シェルビー兄弟や従兄弟など5人の限定コラボ搭乗員が登場

イベント期間中は、主人公のトーマス・シェルビーをはじめ、彼のよき理解者で短気な性格の兄アーサー・シェルビーや若くして残忍な戦術を持ち味とするジョン・シェルビーが入手可能になります。また、一家を完全に揃えたいプレイヤーには、機転が利く聡明な妹エイダ・シェルビー、野心家の従兄弟マイケル・グレイを含む特別バンドルも用意されております。それぞれのキャラクターにはオリジナル音声パックによる専用ボイスが収録されており、ドラマの独特な雰囲気やストリートギャングの狡猾さで戦場を盛り上げます。

◼️コラボ限定仕様のTier IXプレミアム中戦車も登場

イベントの最終報酬として登場するTier IX プレミアムフランス中戦車「Char Murat」は第一次世界大戦の装甲車両 をイメージしたデザインとなっており、専用の「トミー」3Dスタイルが施されています。

報酬には「ピーキー・ブラインダーズ」をテーマにした新たなデカールや銘刻も多数登場します。お気に入りの戦車を「ピーキー・ブラインダーズ」仕様にぜひカスタマイズしてください。

Banijay Rightsとの提携により、『World of Tanks』と『ピーキー・ブラインダーズ』のコラボレーションが実現。『ピーキー・ブラインダーズ』は、スティーブン・ナイト(『SAS Rogue Heroes』『Taboo』『See』)が手掛けた、世界中で大ヒットを記録したドラマシリーズ。イギリス・バーミンガムを舞台に、シェルビー一家がその名を轟かせる犯罪組織へと成り上がる過程を描いた作品です。BBCで放送された後、Netflixを通じて世界190カ国以上で視聴されており、その独特な雰囲気とストーリーが高く評価されています。

■Banijay Rightsについて

世界的な配給会社であるBanijay Rightsは、200,000時間以上に及ぶ多様なジャンルの優れた番組ポートフォリオを擁しています。コンテンツ業界のリーダーであるBanijay Entertainmentの配給を担当し、同部門はプレミアムな脚本作品およびノン・スクリプト作品のブランドを、世界中の放送局に提供することを専門としています。

Banijay Rightsは、リニアおよびノンリニアテレビ、そして全プラットフォームにおける付随事業において、品質、卓越性、経験を体現しています。そのカタログには、Banijayの130以上の自社レーベルおよびサードパーティプロデューサーによる数多くのトップタイトルが含まれ、ドラマ、コメディ、エンターテインメント、ドキュメンタリー、リアリティ、ファミリー、フォーマット、劇場作品など、幅広いジャンルを網羅しています。

地元で生まれ、世界へと広がる高品質なIPを提供することを使命とし、最高のストーリーを最高の形で届けることを目指しています。その代表的なブランドには、『サバイバー』、『ビッグ・ブラザー』、『マスターシェフ』、『ピーキー・ブラインダーズ』、『ローグ・ヒーローズ』、『マリー・アントワネット』、『グランチェスター』、『ディール・オア・ノー・ディール』、『ホーム・アンド・アウェイ』、『ミスター・ビーン』、『ブラック・ミラー』などがあります。



Banijay Rightsは、独立性、創造の自由、起業精神、商業的洞察力を基盤とし、最高経営責任者(CEO)キャシー・ペインの指揮のもとで運営されています。

■『World of Tanks』について

『World of Tanks』は、戦車による戦争をテーマとした、チームベースの大規模マルチプレイオンラインアクションゲームです。第二次世界大戦頃のダイナミックな戦車バトルに世界中のプレイヤーとともに飛び込みましょう。精巧に史実に則りデザインされた11の国家より登場する800種以上の戦車がキミを待っています!

『World of Tanks』公式サイト: https://worldoftanks.asia/ja/

■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在シカゴ、プラハ、上海、東京、ビリニュス、キーウ、ベオグラードをはじめとした全世界15か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。

ウォーゲーミングジャパン合同会社公式サイト:https://wargaming.co.jp/

【ゲーム概要】

タイトル :『World of Tanks』

ジャンル :戦車アクションゲーム

対応プラットフォーム :PC

配信日 :2010年8月12日

価格 :基本プレイ無料(一部有料アイテムあり)

『World of Tanks』公式サイト : https://worldoftanks.asia/ja/

