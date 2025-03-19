NTTドコモ・スタジオ＆ライブとeggmanの新レーベルScrum Wave Musicより18歳シンガーソングライター「Jonah」第2弾デジタルシングル「独立計画」配信開始！
株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：吉澤 啓介）は、SUPER BEAVER・sumika・マカロニえんぴつを生み出したmurffin discsのeggmanと次世代バンド・グローバルアーティストの発掘・育成に向けたオーディション『Catching Wave Audition 2024』から18歳シンガーソングライター「Jonah」（読み：ジョナ）の第2弾デジタルシングル配信リリースを発表します。この楽曲は新レーベル「Scrum Wave Music」より、3月19日（水）に配信されました。
2nd配信シングル「独立計画」のアレンジは1stシングル「エコー」に続きSUKISHA。「大人になりきれない子供」、「子供からの脱却」をテーマとして制作。18歳の今しか描けない楽曲になっています。
ジャケット、アーティスト写真は佐藤 奈穂子(yot)によるディレクションで、ジャケット写真の目の部分の刺繍はLmrnucによる作品です。
なお、本日Music Videoも公開されました。ディレクションは井上青による作品。思春期、反抗期の主人公が葛藤を抱えながら髪を赤色に染め自転車で猫と旅をする思春期の苦悩を描いたロードムービーに仕上がっております。ぜひチェックしてみてください。
▼Jonah（ジョナ）
2025/3/19 2nd Digital Single 「独立計画」
YouTube
https://youtu.be/pLBsQJi8DiY
Link Fire
https://orcd.co/jonah-dokritu(https://orcd.co/jonah-dokritu)
▼SNS情報
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YouTube
https://www.youtube.com/@jonah_official2025
■Profile
高知県生まれのシンガーソングライター。
中性的な見た目とナチュラルで透明感のある歌声が魅力。
2025年1月にwords produced by いしわたり淳治、words produced by SUKISHAによる1st Digital Single「エコー」で配信デビューを果たす。
■Scrum Wave Music
（スクラム ウェーブ ミュージック）
NTTドコモと吉本興業が立ち上げたNTTドコモ・スタジオ＆ライブとsumika・SUPER BEAVER ・マカロニえんぴつが所属するeggmanの共同プロジェクト内で発足された新しいレーベル、『Scrum Wave Music』。「スクラム(Scrum)」とは、エッグマンの「エッグ＝卵」から連想される料理、「スクランブルエッグ」のように様々な音楽を混ぜ合わせ、3社がラグビーのスクラムのように「一丸となって」進むというダブルミーニング、「ウェーブ(Wave)」は、音楽の波を作り上げていこうという意味が込められています。
■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ
日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。両社の強みを活かし、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。
【 代 表 】吉澤 啓介
【 設 立 】2023年5月1日
【 U R L 】https://fanystudio.com/