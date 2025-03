IE大学、学術環境にOpenAIツールを導入-AI活用の最前線へ

IE University Japan Office

世界有数の国際的教育機関であるIE大学は、人工知能の開発と普及をリードするOpenAIと提携し、AIツールを大学全体の学習環境に導入する新たな取り組みを発表した。

この提携により、IE大学が2023年に開始したAIイニシアチブが大幅に強化され、学生・教員・職員がChatGPT Eduを利用できるようになる。IE大学はAIを活用した学習の最前線に立つトップ大学の一つとしての地位を確立し、学術コミュニティ全体で協力しながら、教育の未来を築いていく。

IE大学の学士課程および修士課程の学生は、デジタルスキルを習得するための特別研修「AI for Productivity」および「AI 101」を受講。この研修では、倫理的な活用、批判的思考、責任あるテクノロジーの応用に重点を置く。受講後はAI認定資格が付与され、ChatGPT Eduへの特別アクセスも提供される。

教員陣は、これまでのAI活用の経験を活かしながら、さらにAIを研究や教育に統合するための専門研修を受講。これにより、革新的なプログラムやシミュレーター、没入型の学習体験を開発し、テクノロジーが変革する社会で活躍できる人材を育成する。また、職員もOpenAIの最新技術を活用し、業務の効率化と生産性向上を図る。

業界専門家やBloomberg Intelligenceの予測によると、生成AIは2032年までに1.3兆ドル規模の市場を生み出すとされている。こうした未来を見据えた今回の取り組みは、AI時代の職場で活躍する次世代のリーダーを育成するというIE Universityの使命をさらに強化するものだ。また、本施策は、2023年に発表したAIマニフェストを踏襲し、教育の発展、責任あるリーダーの育成、そして社会経済の進歩を促進するAIの可能性を示すものとなる。

Tech Labで学ぶ学生たち

IE Business Schoolの教育・学術体験担当学部長であるベゴーニャ・ゴンサレス=クエスタ氏は、次のように述べている。

「IE大学では、教育の本質を根本から見直すきっかけとなる"変革"を、強力な推進力として受け入れています。私たちは、人とAIの協働を重視し、テクノロジーを適切に統合することで人間の能力を最大限に引き出すことを目指しています。

AIは可能性を広げる触媒であり、既存の枠組みを超えて新たな視点をもたらします。学生や教員にとって、探求し創造する前例のない機会を生み出しつつ、その根底には常に"人と人とのつながり"があります。AIはパーソナライズされた学習を可能にし、教育のあり方を根本的に変革します。さらに、新たな研究分野を開拓し、知的探究を深め、分野を超えた研究者の協働を促進する役割も果たします。」

また、IE Universityの現役学生であるダニエル・ロゼル氏は、自身の経験を次のように語っている。

「教育におけるAIの役割とは、アイデアの試作や新たな知見の発見のあり方を根本から変えることです。AIモデルは今後も進化し続けるため、教育もそれに適応しながら、新たな学習機会を提供しつつ、重要な倫理的課題にも向き合う必要があります。

私自身、AIツールを使ったコーディングやワークフローの自動化を学ぶ中で気づいたのは、AIの本当の価値は単に作業をこなすことではなく、より広い視野を持ち、より賢く働けるようになることにあるという点です。」

OpenAIの教育部門ゼネラルマネージャーであるリア・ベルクスキー氏は、今回の提携について次のように述べている。

「AIは学習を飛躍的に向上させる強力なツールです。今回の提携により、IE大学は教育の最前線に立つことになります。ChatGPT Eduを学生や教員、職員に提供することで、パーソナライズされた学習や業務の効率化が可能となり、AI時代に向けた準備を進めることができます。」

今週、OpenAIの専門チームがIE大学のテクノロジーキャンパス「IE Tower」を訪問し、学生や教員とともにAIツールの活用方法を深めるワークショップを実施。教育の未来を共に創り上げる取り組みが進められている。

高さ180メートルのIEタワー全体がキャンパスとなっている

IE大学の革新への取り組み

IE大学は25年前、ヨーロッパでいち早くオンライン修士課程を導入。この豊富な経験がパンデミック時に大きな強みとなり、独自の「リキッド・ラーニング」モデルを展開。これにより、世界160カ国の学生や教員が途切れることなく学びを続けられる環境を実現した。

同大学の革新的なアプローチは、世界的にも高く評価されている。最近発表されたFinancial Times「Online MBA Ranking 2025」ではIE大学のGlobal Online MBAが3年連続で世界第1位に評価され、さらにQS Reimagine Education Awards、Learning Technologies Awards、Merit Awardsなど、教育の卓越性を称える権威ある賞を定期的に受賞している。

IE大学の教育プログラムには、最先端の学位課程が揃っている。IE School of Science and Technologyを通じて、コンピューターサイエンス&人工知能学士課程、データ&ビジネスアナリティクス学士課程、コンピューターサイエンス&ビジネステクノロジー修士課程、ビジネスアナリティクス&データサイエンス修士課程などを提供。知識の創出や研究、AI教育の発展をリードしている。

IE大学について

IE大学は、教育・研究・イノベーションを通じてポジティブな変化を生み出すことを使命としている。テクノロジーを活用した学習環境を提供し、グローバルな視野を持つリーダーの育成に注力。起業家精神、多様性と持続可能性への深い理解、人文学への独自のアプローチを重視している。大学はIE Business School、IE Law School、IE School of Politics, Economics and Global Affairs、IE School of Architecture and Design、IE School of Science and Technology、IE School of Humanitiesの6つのスクールで構成され、500人以上の教授陣が最先端の研究を行いながら、160カ国の学生に学士・修士・エグゼクティブ教育を提供している。さらに、卒業生ネットワークは世界185カ国に広がり、82,000人以上が活躍している。日本では420名以上の卒業生が活躍している。