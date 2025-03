株式会社100、OneSignalと共催でB2C向けオフラインイベント 「OneSignal Surge in Tokyo 2025」を開催

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援サービスを通じてRevOpsソリューションを提供する株式会社100(ハンドレッド、本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村慶、以下、100)は、メッセージングプラットフォームOneSignal(本社:米国カリフォルニア州、以下「OneSignal」)と、2025年4月10日(木)にB2C向けオフラインイベント「OneSignal Surge in Tokyo 2025 ~顧客エンゲージメントの最前線へ~」を開催いたします。

オフラインイベントに申し込む(無料) :https://www.100inc.co.jp/event/onesignal-surge-2025

OneSignal Surge in Tokyo 2025 について

「OneSignal Surge in Tokyo 2025」は、プッシュ通知・Eメール・SMS・アプリ内メッセージなど、幅広いメッセージングチャネルを活用して顧客とのエンゲージメントを最大化するための最先端の手法を学ぶイベントです。

本イベントでは、基調講演に『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』、『AIに負けない子どもを育てる』、『シン読解力』など多数の著書で知られる国立情報学研究所 社会共有知研究センター長・教授 新井紀子氏をお迎えし、急激に進化するAI技術がマーケティングや顧客エンゲージメントにもたらす影響をテーマに講演いただきます。また、OneSignal導入企業の事例紹介や参加者同士のネットワーキングを通じて、最新のマーケティング戦略やCRMデータ活用に関する知見を得ることができます。

セミナー概要

このような方におすすめのイベントです- B2Cビジネスに携わり、顧客ロイヤルティ向上や離脱防止策を検討している方- 最新のマーケティングテクノロジーやAI活用に興味のある方- OneSignalやHubSpotなどのマーケティングツール活用に課題を感じている方

イベント名称:OneSignal Surge in Tokyo 2025~顧客エンゲージメントを最大化し、離脱を最小化する方法を学ぶ~

開催日時:2025年4月10日(木)17:30~(開場・受付開始 17:00~)

開催形式:オフライン

開催場所:LA COLLEZIONE

〒107-0062 東京都港区南青山6-1-3 最寄駅:東京メトロ銀座線 表参道駅(徒歩4分)

定員:100名

参加条件:無料・事前申し込み制(抽選制)

主催:OneSignal

イベント運営:株式会社100

申し込みページ:https://www.100inc.co.jp/event/onesignal-surge-2025

タイムテーブル

17:00:受付開始

17:30:オープニングトーク

株式会社100 代表取締役 田村 慶 / OneSignal COO Long Vo

17:40:基調講演「AIとマーケティングの未来」

国立情報学研究所 社会共有知研究センター センター長・教授

一般社団法人 教育のための科学研究所 代表理事・所長

新井 紀子 氏

19:00:OneSignal ユーザーセッション

19:30:懇親会・ネットワーキング

※講演タイトル,内容は変更の場合があります。

登壇者紹介

国立情報学研究所 社会共有知研究センター センター長・教授

一般社団法人 教育のための科学研究所 代表理事・所長

新井 紀子 氏

東京都出身。一橋大学法学部、米イリノイ大学数学科卒業。イリノイ大院を経て、東京工業大学(現東京科学大学)博士(理学)。専門は数理論理学。2011 年から人工知能(AI)プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」を主導。 16 年からは読解力を診断する「リーディングスキルテスト」を開発。研究者情報システムresearchmap の研究開発も担う。 『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』、『AI に負けない子どもを育てる』、『シン読解力』など著書多数。一般社団法人 教育のための科学研究所 代表理事・所長。

OneSignal COO

Long Vo氏

起業家、プロデューサー、クリエイティブ/アートディレクター。

モバイルアプリおよびウェブサイト向けマルチチャネル顧客エンゲージメントのリーディングプロバイダーであるOneSignalの共同創業者兼COO。Capcom、Razer Inc.、Red Bull、EVO、UDON Entertainmentなどで、ストリートファイター、X‑Men、Robotechなどのブランド向けのデザインに携わり、格闘ゲームコミュニティにも貢献。日本初のプロゲーマー、梅原大吾の「BEAST」ブランドロゴのデザイナーとしても活躍。

株式会社100 代表取締役

田村 慶

2005年にWeb制作会社24-7(現DXディライト)を設立後、12年からHubSpotパートナー事業を開始。2018年にラバブルマーケティンググループに全株譲渡し、代表を退任。同年、株式会社100を創業。2019年からはHubSpot CRMを活用したDX(デジタルトランスフォーメーション)支援を展開。2023年にアジア初のHubSpot Elite パートナーに認定され、HubSpotユーザーグループ『HUG JAPAN』の代表として、コミュニティ活性化に従事。

イベントお申し込みURL:https://www.100inc.co.jp/event/onesignal-surge-2025

■株式会社100(ハンドレッド)について

会社名::株式会社100(ハンドレッド、英文名称:100 inc.)

代表者:代表取締役 田村 慶

所在地:東京都世田谷区代沢五丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立:2018年2月

事業内容:HubSpot導入及び活用支援、マーケティング・営業・サポート業務等のデジタル化支援、CRMの開発、システム連携開発、DWH構築、ウェブサイト・オウンドメディア構築、マーケティングコンテンツ・営業コンテンツ制作、MA・CRM・SFA導入支援、カスタマーサポートセンター構築支援

株式会社100(ハンドレッド)は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業に対し、RevOps(レベニューオペレーション)の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。HubSpotの全Hub(Marketing、Sales、Service、Operations、Content)に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発などを担当者目線でサポート。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year(APAC)」を受賞し、2024年には「HubSpot Best Partner in Japan」を3年連続で受賞しています。また、ITreview Grid Award 2024 Fallにおいて3部門で最高位「Leader」を獲得。Japan HUG(HubSpotユーザーグループ)の運営事務局としてHubSpot活用の促進に貢献しています。

コーポレートサイト:https://www.100inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100(ハンドレッド)

担当:若本