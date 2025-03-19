【本日から一般発売スタート】2025年7月上演ミュージカル『ジェイミー』メインビジュアル解禁！プレイベント（製作発表）も4月3日(木)開催決定【抽選でご招待】

株式会社ホリプロ

ドラァグクイーンを夢見る男子高校生の実話に基づく大ヒットミュージカル『ジェイミー』（原題：EVERYBODY’S TALIKING ABOUT JAMIE）が2025年7月に再演決定。この度、メインビジュアルが解禁。さらに、4月3日(木)にプレイベント（製作発表）も開催決定！3月23日(日)までにチケットをご購入の上お申込みいただいた方の中から、抽選で製作発表会見にご招待する。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Rr5NpoBFl7I ]

ジェイミー・ニュー役：三浦宏規ジェイミー・ニュー役：高橋颯(WATWING)マーガレット・ニュー役：安蘭けい

プリティ役：唯月ふうかプリティ役：遥海ディーン・パクストン役：神里優希ディーン・パクストン役：吉高志音ベックス役：小向なるサイード役：里中将道ファティマ役：澤田真里愛ミッキー役：東間一貴サイ役：星野勇太リーバイ役：MAOTOベッカ役：元榮菜摘ヴィッキー役：リコ（HUNNY BEE）ライカ・バージン役：泉見洋平トレイ・ソフィスティケイ役：渡辺大輔ミス・ヘッジ役：かなで（3時のヒロイン）ミス・ヘッジ（女性役U/S）：栗山絵美ジェイミーの父／サンドラ役：岸 祐二レイ役：保坂知寿ヒューゴ／ロコ・シャネル役：石川 禅

英国BBCのドキュメンタリーに基づいた大ヒットミュージカル。

映画化もされ、世界中に生きる勇気と温かい幸せをくれた『ジェイミー』が4年ぶりに帰ってくる！！

ドラァグクイーンを夢見る高校生ジェイミーが、差別や偏見と闘いながらも自分らしく生きていく様を見て、周囲の価値観が変わっていく。最高にホットで感動的なサクセスストーリー！

英国の公共放送局、BBCで放送された、ドキュメンタリー番組を基に制作された『ジェイミー』。2017年、英国のシェフィールド劇場で開幕するや大ヒットを記録し、ニューヨーク・ブロードウェイと並ぶミュージカルの聖地、ロンドン・ウェストエンドへ進出。さらには英国最高峰の演劇賞であるローレンス・オリヴィエ賞に５部門でノミネートされ一大旋風を巻き起こした。21年にはAmazon Prime videoで映画版も世界配信され、英国アカデミー賞優秀英国映画賞ノミネート。その後も世界各地で上演され続け、大好評を博している。

21年の日本初演では、疾走感あるポップなメロディ、パッションとエネルギーに溢れたダンス等ミュージカルの魅力は十分に、ジェイミーと母マーガレットの絆、親友プリティとの友情、宿敵ディーンや父親、先生との確執、憧れのドラァグクイーンたちとの邂逅…そうした中でジェイミーが成長していく様が大きな感動を呼んだ。

初演でセンセーショナルな感動を届けた素晴らしいキャスト陣に加え、エネルギッシュで才能溢れる新キャストも合流し、待望の再演決定！！！

抽選でご招待！4月3日(木)にプレイベント（製作発表）開催決定

プレイベント（製作発表）が4月3日(木)に開催決定！

3月23日(日)までにチケットをご購入の上お申込みいただいた方の中から、抽選でプレイベントにご招待。

【日時】2025年4月3日(木)11:30～12:15（予定）

【場所】都内某所（当選者にのみ通知いたします）

【登壇者】三浦宏規、高橋颯(WATWING)、安蘭けい、石川禅、唯月ふうか、遥海、神里優希、吉高志音、岸祐二、泉見洋平、渡辺大輔、小向なる、里中将道、澤田真里愛、東間一貴、星野勇太、元榮菜摘、リコ(HUNNY BEE)（予定）



【内容】歌唱披露、製作発表記者会見

※登壇者及び内容は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

【応募方法・応募条件】

ホリプロステージ、チケットぴあ、フジテレビダイレクトいずれかで3月23日(日)23:59までに本公演のプロムシート、S席、A席、B席、Go Jamieチケット（25歳以下当日引換券）をご購入の上、下記フォームよりお申し込みください。

これまでに上記販売窓口でプロムシート、S席、A席、B席、Go Jamieチケット（25歳以下当日引換券）をご購入頂いている方もご応募可能です。

【応募フォーム】

https://forms.gle/y1fEM4YfoSekdUgL9

応募締切：2025年3月23日(日)23:59

結果発表：2025年3月26日(水)12:00までにご当選者にのみメールで通知

東京公演詳細

＜公演スケジュール＞

期間：2025年7月9日(水)～7月27日(日)

会場：東京建物 Brillia HALL（豊島区立芸術文化劇場）

主催：ミュージカル『ジェイミー』製作委員会

座席表＞＞(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2025/01/jamie2025_seatmap_0128.jpg)

キャストスケジュール＞＞(https://horipro-stage.jp/cast-schedule/?post_id=12658&slug=jamie2025)

＜チケット料金＞

・プロムシート：平日14,500円／土日祝15,000円＊

・S席：平日13,000円／土日祝13,500円

・A席：平日9,000円／土日祝9,500円

・B席：平日6,000円／土日祝6,500円

・Go Jamieチケット（25歳以下当日引換券）：平日6,500円／土日祝7,000円

・Yシート（20歳以下当日引換券）：2,000円（3月24日～3月30日販売）＊

※B席、Go Jamieチケットは3月19日(水)11:00～の一般発売より販売いたします。

＊＝ホリプロステージのみの取扱

＜ホリプロステージチケット販売スケジュール＞

【一般発売】

3月19日(水)11:00～



【Yシート（20歳以下当日引換券）】

3月24日(月)17:00～3月30日(日)23:59

チケット販売詳細は下記ご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/jamie2025_ticket/

＜公演中イベント＞

【アフターパーティー（アフタートークイベント）】

7月10日(木)18:00［三浦宏規、高橋颯、安蘭けい］

7月13日(日)17:00［三浦宏規、遥海、神里優希、星野勇太］

7月16日(水)18:00［高橋颯、澤田真里愛、東間一貴、MAOTO、リコ］

7月18日(金)18:00［安蘭けい、保坂知寿、かなで、栗山絵美］

7月20日(日)17:00［石川 禅、岸 祐二、泉見洋平、渡辺大輔］

7月22日(火)18:00［唯月ふうか、吉高志音、小向なる、里中将道、元榮菜摘］

【全公演】カーテンコール撮影一部OK！

カーテンコールの一部を撮影して頂けます。公演の感想と写真を #ジェイミーミュージカル と共に是非SNSにUPしてください！



【プロムデー】

『ジェイミー』の世界観をイメージした洋服、メイク、小物等を身に着けて来てくれた方にオリジナルステッカーをプレゼント！



対象公演日：

7月13日(日)12:00／17:00回



【Ｗジェイミー観劇コンプリートキャンペーン】

東京公演期間中、三浦宏規＆高橋颯それぞれのジェイミーをご観劇のお客様に「非売品特製チャーム」をプレゼント！

イベント詳細は下記ご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/jamie2025_event/

公演概要

ミュージカル『ジェイミー』

＜東京公演＞

期間：2025年7月9日(水)～7月27日(日)

会場：東京建物 Brillia HALL（豊島区立芸術文化劇場）

主催：ミュージカル『ジェイミー』製作委員会

＜キャスト＞

ジェイミー・ニュー：三浦宏規/高橋颯（WATWING）

マーガレット・ニュー：安蘭けい

プリティ：唯月ふうか/遥海

ディーン・パクストン：神里優希/吉高志音

ベックス：小向なる

サイード：里中将道

ファティマ：澤田真里愛

ミッキー：東間一貴

サイ：星野勇太

リーバイ：MAOTO

ベッカ：元榮菜摘

ヴィッキー：リコ（HUNNY BEE）

（五十音順）

ライカ・バージン：泉見洋平

トレイ・ソフィスティケイ：渡辺大輔

ミス・ヘッジ：かなで（3時のヒロイン）

ミス・ヘッジ（女性役U/S）：栗山絵美

ジェイミー父/サンドラ・ボロック：岸祐二

レイ：保坂知寿

ヒューゴ/ロコ・シャネル：石川禅

※ミス・ヘッジ役のかなで（3時のヒロイン）が出演しない回がございます。

該当回はアンダースタディの栗山絵美がミス・ヘッジ役で出演いたします。

＜スタッフ＞

【公演名】ミュージカル『ジェイミー』

HoriPro in association with Nica Burns presents

By Dan Gillespie Sells and Tom Macrae

From an original idea by Jonathan Butterell

音楽：ダン・ギレスピー・セルズ

作：トム・マックレー

日本版演出・振付：ジェフリー・ペイジ

翻訳・訳詞：福田響志

音楽監督：前嶋康明

美術：石原 敬

照明：奥野友康

音響：山本浩一

映像：石田 肇

衣裳：十川ヒロコ

ヘアメイク：宮内宏明

歌唱指導：吉田純也

演出補：元吉庸泰

稽古ピアノ：太田裕子

演出助手：宗田梁市

振付助手：隈元梨乃

舞台監督：幸光順平

企画制作：ホリプロ

【ツアー公演】

＜大阪公演＞

期間：2025年8月1日(金)～3日(日)

会場：新歌舞伎座

主催：新歌舞伎座

お問い合わせ：新歌舞伎座テレホン予約センター 06-7730-2222（10:00～16:00）

https://www.shinkabukiza.co.jp/perf_info/20250801.html

＜愛知公演＞

期間：2025年8月9日(土)～11日(月祝)

会場：愛知県芸術劇場 大ホール

主催：キョードー東海

お問い合わせ：キョードー東海 (052)972-7466

【月～金 12:00-18:00 土 10:00-13:00※日・祝日休み】

https://kyodotokai.co.jp/

公式サイト＝https://horipro-stage.jp/stage/jamie2025/

#ジェイミーミュージカル

HoriPro in association with Nica Burns presentsBy Dan Gillespie Sells and Tom MacraeFrom an original idea by Jonathan ButterellOrchestrations by Dan Gillespie SellsOriginal Director Jonathan ButterellOriginal Choreographer Kate PrinceOriginal Music Supervisor Theo JamiesonInspired by the Firecracker documentary film Jamie: Drag Queen at 16Originating UK Theatre Sheffield TheatresFor all booking and licensing enquiries contact:RGM Productions, 50A Kingsway Place, London EC1R OLU (UK)Email: garry@rgmproductions.co.ukTelephone: (+44) 20 7253 0410