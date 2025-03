ブレンデッドモルトウイスキー「FAR EAST OF PEAT 7th BATCH」発売

若鶴酒造株式会社

若鶴酒造株式会社(所在地:富山県砺波市三郎丸 代表者:稲垣貴彦)は、この度、鋳造製ポットスチル「ZEMON」で蒸留された三郎丸ヘビリーピーテッドモルトに、厳選されたピーテッドスコッチモルトをブレンドしたブレンデッドモルトウイスキーを数量限定で販売することとなりました。

2021年発売の「FAR EAST OF PEAT FIRST BATCH」、「FAR EAST OF PEAT SECOND BATCH」。

2022年発売の「FAR EAST OF PEAT THIRD BATCH」、「FAR EAST OF PEAT FOURTH BATCH」。

2023年発売の「FAR EAST OF PEAT 5th BATCH」、2024年発売の「FAR EAST OF PEAT 6th BATCH」に続く第七弾となります。

商品概要

商品名 : 「FAR EAST OF PEAT 7th BATCH」

原材料 : モルト

アルコール分 : 50%

容量 : 700ml

希望小売価格 : 8,800円(税込)

商品コンセプト

鋳造製ポットスチル「ZEMON」で蒸留された三郎丸ヘビリーピーテッドモルトに、厳選されたピーテッドスコッチモルトをブレンド。

モルト原酒のみを用いたリッチな味わい、個性の異なる複数のピーテッド原酒が織りなすスモーキーなハーモニーをお楽しみください。

販売地域

2025年3月25日(火)より、全国の各酒販店様にて発売。

大正蔵ショップ(https://www.wakatsuru.co.jp/taisyo/index.html)でも、同日より発売いたします。

【「FAR EAST OF PEAT」シリーズについて】

FAR EAST OF PEATは、三郎丸蒸留所がお届けするブレンデッドモルトシリーズ。

ブレンドには自社原酒を中心に、モルト原酒のみを使用。モルトそのものの個性を表現しつつ、複数のピーテッド原酒を使用し、スモーキーでリッチな味わいを表現します。

【会社概要】

企業名: 若鶴酒造株式会社

創業:文久2年(1862年)

所在地:富山県砺波市三郎丸208

代表取締役 社長兼CEO:稲垣 貴彦

HP:https://www.wakatsuru.co.jp

https://www.wakatsuru.co.jp/saburomaru/